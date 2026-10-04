Deepika-Aishwarya से Alia-Priyanka तक, Red Carpet पर छाईं ये 8 Bollywood Beauties; इनके लुक्स आज भी हैं मचाते हैं गदर!

बॉलीवुड और फैशन का नाता हमेशा से करीबी और मैजिकल रहा है. जब-जब देश-विदेश के बड़े रेड कार्पेट इवेंट्स की बात आती है, तब-तब हमारी हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकाराएं अपने कातिलाना अंदाज और बेहतरीन स्टाइल से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल से लेकर मेट गाला और ऑस्कर के मंच तक, इन डीवाज़ ने अपने यूनीक फैशन सेंस से इतिहास रचा है. जब ये हसीनाएं स्टाइलिश गाउन, ट्रेडिशनल साड़ियों और बोल्ड आउटफिट्स में रेड कार्पेट पर कदम रखती हैं, तो कैमरे की फ्लैशलाइट्स रुकने का नाम नहीं लेतीं. आइए जानते हैं ऐसी ही 8 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने अपने बेमिसाल रेड कार्पेट लुक्स से फैशन की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.