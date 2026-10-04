Deepika-Aishwarya से Alia-Priyanka तक, Red Carpet पर छाईं ये 8 Bollywood Beauties; इनके लुक्स आज भी हैं मचाते हैं गदर!
बॉलीवुड और फैशन का नाता हमेशा से करीबी और मैजिकल रहा है. जब-जब देश-विदेश के बड़े रेड कार्पेट इवेंट्स की बात आती है, तब-तब हमारी हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकाराएं अपने कातिलाना अंदाज और बेहतरीन स्टाइल से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल से लेकर मेट गाला और ऑस्कर के मंच तक, इन डीवाज़ ने अपने यूनीक फैशन सेंस से इतिहास रचा है. जब ये हसीनाएं स्टाइलिश गाउन, ट्रेडिशनल साड़ियों और बोल्ड आउटफिट्स में रेड कार्पेट पर कदम रखती हैं, तो कैमरे की फ्लैशलाइट्स रुकने का नाम नहीं लेतीं. आइए जानते हैं ऐसी ही 8 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने अपने बेमिसाल रेड कार्पेट लुक्स से फैशन की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.
1. दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण ग्लोबल रेड कार्पेट पर भारत की शान बन चुकी हैं. ऑस्कर के मंच पर ब्लैक ऑफ-शोल्डर वेलवेट गाउन हो या कान्स में उनका फेदर गाउन वाला अंदाज, दीपिका ने हर बार अपनी ग्रेस और एलिगेंस से सबका दिल जीता है. उनका हर एक लुक इंटरनेशनल फैशन गोल्स सेट करता है.
2. सोनम कपूर आहूजा
बॉलीवुड में 'फैशन आइकन' का ताज अगर किसी को जाता है, तो वह सोनम कपूर हैं. कान फिल्म फेस्टिवल से लेकर हर बड़े फैशन वीक में सोनम ने अपने एक्सपेरिमेंटल और हाई-एंड डिजाइनर गाउन व साड़ियों से यह साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर फैशन को कोई और नहीं समझ सकता.
3. प्रियंका चोपड़ा जोनास
प्रियंका चोपड़ा ने देश ही नहीं बल्कि ग्लोबल रेड कार्पेट पर अपने बोल्ड और डेयरिंग फैशन चॉइस से तहलका मचा दिया है. मेट गाला और इंटरनेशनल अवार्ड शो के दौरान उनके गाउंस और यूनिक हेयर-मेकअप लुक्स हमेशा फैशन क्रिटिक्स की पहली पसंद रहे हैं.
4. ऐश्वर्या राय बच्चन
कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट की जब भी बात होगी, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम सबसे ऊपर आएगा. उनके प्रिंसेस गाउन, बटरफ्लाई ड्रेस और क्लासिक ट्रेडिशनल एथनिक लुक्स ने हमेशा दुनिया भर के फैशन लवर्स को सेटिस्फाई किया है.
5. आलिया भट्ट
आलिया भट्ट ने अपने ग्लोबल डेब्यू और रेड कार्पेट अपीयरेंस से यह दिखा दिया है कि सादगी में भी गजब की खूबसूरती हो सकती है. मेट गाला के रेड कार्पेट पर उनका हैंड-एम्ब्रॉएडर्ड साड़ियों और फ्लोरल गाउन वाला अंदाज पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और मॉडर्न फैशन का एक बेहतरीन संगम बनकर उभरा.
6. करीना कपूर खान
बेबो यानी करीना कपूर खान अपने गॉर्जियस और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. रेड कार्पेट पर उनका कॉन्फिडेंस और सार्टोरियल चॉइस हमेशा ट्रेंड सेट करता है. शिमरी गाउन से लेकर डिजाइनर एथनिक वियर तक, करीना हर लुक में कमाल की बला लगती हैं.
7. कियारा आडवाणी
अपने शानदार कान्स डेब्यू और विभिन्न अवार्ड शो के जरिए कियारा आडवाणी ने रेड कार्पेट पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उनके ग्लैमरस सैटिन गाउन, स्टेटमेंट ज्वेलरी और मॉडर्न सिल्क ड्रेसेज यंग जनरेशन के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं.
8. जान्हवी कपूर
यंग एक्ट्रेसेस में जान्हवी कपूर ने अपने कर्वी और बोल्ड रेड कार्पेट लुक्स से काफी वाहवाही लूटी है. गौरव गुप्ता जैसे दिग्गज डिजाइनर्स के कस्टम-मेड मेटैलिक और गोल्डन गाउन में उनका स्टाइलिश अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर आग लगा देता है और हर कोई उनके फैशन सेंस की तारीफ करता है.