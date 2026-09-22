कटरीना-दीपिका ही नहीं, ये 7 बॉलीवुड मम्मियां भी हुईं बॉडी-शेमिंग का शिकार; ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब!
8 Bollywood Actresses Faced Body Shaming Postpartum Weight Gain: बॉलीवुड की दुनिया में गॉसिप, ग्लैम और रेड कार्पेट की चमक-धमक ही नहीं है, कई बार लोग कलाकारों की पर्सनल लाइफ को भी निशाना बनाने लगते हैं. खासतौर पर जह बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं ने मां बनने की सीढ़ी पर पहला कदम रखा तो दुआएं और ब्लैसिंग्स देने के बजाए ट्रोलर्स ने उन्हें मैटरनिटी और नेचुरल पोस्टपार्टम (Postpartum) वेट गेन को लेकर काफी ट्रोल किया. हाल ही में कटरीना कैफ ऐसी ही ट्रोलिंग का शिकार हुई, जिसके खिलाफ एक्ट्रेस के समर्थन में इंडस्ट्री के कई कलाकार उतरे.
इससे पहले भी, जब बॉलीवुड की गॉर्जियस मम्मियों ने पब्लिक इवेंट्स में कदम रखा, तो लोगों की जीरो-साइज वाली घटिया सोच बाहर आ गई. नॉर्मल प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बॉडी में आने वाले नेचुरल बदलावों, बेली फैट और बदले हुए फेसकट पर सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने बॉडी-शेमिंग पर मीम्स तक बना डाले. आइए जानते हैं इन 7 डीवाज की कहानी, जिन्हें पोस्टपार्टम बॉडी के चलते घटिया ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा.
1. कटरीना कैफ
शादी और मदरहुड के बाद जब कटरीना कैफ एक हाई-प्रोफाइल इवेंट में नजर आईं, तो उनके चेहरे के बदले ग्लो और नेचुरल पोस्टपार्टम वेट गेन को लेकर नेटिजन्स ने ट्रोल्स की हदें पार कर दीं. किसी ने उनके बढ़े वजन पर कॉमेंट किया तो किसी ने फेस पर आए प्रेगनेंसी ग्लो को गलत अंदाज में परखा, जबकि सिल्क जैसे गाउन में वे कमाल की ग्रेसफुल लग रही थीं. उन्होंने किसी को भी सफाई देने के बजाय अपने कॉन्फिडेंट स्माइल और काम से मुंहतोड़ जवाब दिया.
2. ऐश्वर्या राय बच्चन
ऐश्वर्या राय बच्चन को अक्सर पब्लिक इवेंट्स में फफी फेस और ट्रेडिशनल लुक को लेकर नेटिज़न्स ने आड़े हाथों लिया. ऐश्वर्या ने कभी ट्रोल्स को भाव नहीं दिया, बल्कि रेड कार्पेट पर अपने आइकॉनिक अंदाज, डिग्निटी और ग्लैमरस प्रजेंस से आलोचकों को ऐसा आईना दिखाया कि ट्रोल्स की घटिया बातें धरी रह गईं.
3. दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण ने मां बनने के बाद अपनी नेचुरल पफीनेस और लेबर-पोस्टपार्टम फेस को बिना किसी फिल्टर के स्वीकार किया. जब ट्रोल्स ने उनके बदले हुए लुक पर तंज कसे, तो दीपिका ने अपने काम, मैटरनिटी ब्रेक्स और सेल्फ-लव को प्रायोरिटी दी और ट्रोलर्स को इग्नोर कर यह बताया कि उनका शरीर एक नई जान को जन्म दे चुका है.
4. बिपाशा बसु
बिपाशा बसु ने बेटी देवी के जन्म के बाद के वजन बढ़ने पर खुलेआम बात की. जब कुछ हेटर्स ने उनके पोस्टपार्टम बॉडी पर कमेंट किए, तो बिपाशा ने डंके की चोट पर कहा कि उनकी प्रायोरिटी उनकी बेटी और हेल्थ है, न कि पतले दिखने का पाखंड. उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी खुद के पेस पर जीकर ट्रोल्स को शांत किया.
5. करीना कपूर खान
करीना कपूर खान तो बॉडी-शेमिंग के खिलाफ पहले से ही बोलती रही हैं. प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम वेट गेन पर जब भी लोगों ने उंगली उठाई, बेबो ने अपने बिंदास अंदाज में कहा—"मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं." उन्होंने स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ हर बार ट्रोल्स के मुंह पर ताला लगाया.
6. स्वरा भास्कर
बेटी राबिया के जन्म के बाद स्वरा भास्कर जब सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स में एक्टिव हुईं, तो उनकी पोस्टपार्टम बॉडी और लाइफस्टाइल को लेकर हेटर्स ने नेगेटिविटी फैलाई. मां बनने के बाद के आम शारीरिक बदलावों को भी राजनीतिक और पर्सनल खुन्नस के साथ जोड़कर ट्रोल करने की कोशिश की गई. स्वरा ने डरने या छिपने के बजाय सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की घटिया मानसिकता की धज्जियां उड़ाईं और खरी-खोटी सुनाते हुए करारा जवाब दिया.
7. समीरा रेड्डी
समीरा रेड्डी ने तो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद खुलकर कबूला कि कैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन और भारी वेट गेन ने उनकी जिंदगी मुश्किल की थी. जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अनफिल्टर्ड, नेचुरल मम्मा लुक को शेयर किया, तब भी ट्रोल्स ने उन्हें नहीं बख्शा, जिसके खिलाफ समीरा खुद एक वॉरियर बनकर सामने आईं. समीरा रेड्डी ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन और नेचुरल वेट गेन को इतने लाउड और प्राउड तरीके से रखा कि ट्रोल्स खुद शर्मिंदा हो गए. उन्होंने ग्रे हेयर, बढ़ा हुआ वजन और मेकअप-फ्री वीडियो पोस्ट करके ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया कि 'परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं, रियल होना जरूरी है.'