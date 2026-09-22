कटरीना-दीपिका ही नहीं, ये 7 बॉलीवुड मम्मियां भी हुईं बॉडी-शेमिंग का शिकार; ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब!

8 Bollywood Actresses Faced Body Shaming Postpartum Weight Gain: बॉलीवुड की दुनिया में गॉसिप, ग्लैम और रेड कार्पेट की चमक-धमक ही नहीं है, कई बार लोग कलाकारों की पर्सनल लाइफ को भी निशाना बनाने लगते हैं. खासतौर पर जह बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं ने मां बनने की सीढ़ी पर पहला कदम रखा तो दुआएं और ब्लैसिंग्स देने के बजाए ट्रोलर्स ने उन्हें मैटरनिटी और नेचुरल पोस्टपार्टम (Postpartum) वेट गेन को लेकर काफी ट्रोल किया. हाल ही में कटरीना कैफ ऐसी ही ट्रोलिंग का शिकार हुई, जिसके खिलाफ एक्ट्रेस के समर्थन में इंडस्ट्री के कई कलाकार उतरे.

इससे पहले भी, जब बॉलीवुड की गॉर्जियस मम्मियों ने पब्लिक इवेंट्स में कदम रखा, तो लोगों की जीरो-साइज वाली घटिया सोच बाहर आ गई. नॉर्मल प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बॉडी में आने वाले नेचुरल बदलावों, बेली फैट और बदले हुए फेसकट पर सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने बॉडी-शेमिंग पर मीम्स तक बना डाले. आइए जानते हैं इन 7 डीवाज की कहानी, जिन्हें पोस्टपार्टम बॉडी के चलते घटिया ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा.