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Mosquito Repellent Plants: केमिकल स्प्रे छोड़िए, ये प्राकृतिक पौधे करेंगे मच्छरों का सफाया, मानसून में जरूर लगाएं अपने घर में

Mosquito Repellent Plants: बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों की बढ़ती संख्या लोगों की परेशानी बढ़ा देती है. आमतौर पर लोग मच्छरों से बचने के लिए केमिकल स्प्रे और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रकृति ने इसका एक आसान और सुंदर समाधान भी दिया है. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू और प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 14 पौधों में से 8 खास पौधों के बारे में, जिन्हें आप घर, बालकनी या गार्डन में लगा सकते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: June 25, 2026 1:04:00 PM IST

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तुलसी का पौधा

तुलसी भारतीय घरों में सबसे ज्यादा लगाया जाने वाला पौधा है. इसकी तेज सुगंध मच्छरों को पसंद नहीं आती और यह घर के वातावरण को भी शुद्ध रखने में मदद करती है.

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लैवेंडर

बैंगनी फूलों वाला लैवेंडर अपनी शानदार खुशबू के लिए मशहूर है. इसके प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में सहायक माने जाते हैं.

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लेमन बाम

पुदीना परिवार का यह पौधा सिट्रोनेलल यौगिक से भरपूर होता है. यही कारण है कि इसे प्राकृतिक मच्छर भगाने वाले पौधों में गिना जाता है.

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रोजमेरी

रोजमेरी सिर्फ किचन की जड़ी-बूटी नहीं है. इसकी खुशबू भी कई प्रकार के कीटों और मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकती है.

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पेपरमिंट

पेपरमिंट की तेज और ताजगी भरी खुशबू मच्छरों समेत कई कीटों को पसंद नहीं आती. इसे गमले में लगाना बेहतर माना जाता है.

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लेमनग्रास

लेमनग्रास में सिट्रोनेला जैसा तत्व पाया जाता है. यही वजह है कि इसे प्राकृतिक मच्छर भगाने वाले पौधों में शामिल किया जाता है.

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गेंदा

गेंदे के चमकीले फूल जहां बगीचे की सुंदरता बढ़ाते हैं, वहीं उनकी गंध भी कई कीटों को दूर रखने में मदद कर सकती है.

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यूकेलिप्टस

यूकेलिप्टस के पत्तों में मौजूद तेल का इस्तेमाल कई कीट भगाने वाले उत्पादों में किया जाता है. इसकी सुगंध मच्छरों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है.

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