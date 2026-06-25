Mosquito Repellent Plants: केमिकल स्प्रे छोड़िए, ये प्राकृतिक पौधे करेंगे मच्छरों का सफाया, मानसून में जरूर लगाएं अपने घर में

Mosquito Repellent Plants: बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों की बढ़ती संख्या लोगों की परेशानी बढ़ा देती है. आमतौर पर लोग मच्छरों से बचने के लिए केमिकल स्प्रे और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रकृति ने इसका एक आसान और सुंदर समाधान भी दिया है. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू और प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 14 पौधों में से 8 खास पौधों के बारे में, जिन्हें आप घर, बालकनी या गार्डन में लगा सकते हैं.