हैरान रह जाएंगे आप! भारत में अभी भी छिपी हैं ये 8 जगहें, जहां आज भी बसा है असली सुकून, आपने देखा क्या?

अगर आप घिसे-पिटे टूरिस्ट स्पॉट से हटकर कुछ नया देखना चाहते हैं, तो भारत के इन छिपे हुए रत्नों को एक्सप्लोर करें. ये शहर अपनी अनूठी संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं. यहाँ की शांति, स्थानीय आकर्षण और रोमांचकारी अनुभव उन यात्रियों के लिए एकदम सही हैं जो अपनी यात्रा में कुछ अलग और यादगार तलाश रहे हैं.


By: Shivani Singh | Published: December 23, 2025 3:48:02 PM IST

1/8

1. मांडू, मध्य प्रदेश

प्राचीन किलों, शानदार महलों और बेमिसाल वास्तुकला का शहर मांडू, ऑफबीट यात्रा के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. शांत झीलों, ऐतिहासिक खंडहरों और फारसी शैली में बनी इमारतों के बीच बसा यह शहर यात्रियों को भारत की समृद्ध विरासत के करीब ले जाता है. यहाँ के 'जहाज़ महल' से सूर्यास्त का नज़ारा देखना अपने आप में एक जादुई अनुभव है.

2/8

2. चेरापूंजी, मेघालय

बादलों के घर के रूप में मशहूर चेरापूंजी अपने विशाल झरनों, जीवित जड़ पुलों (Living Root Bridges) और धुंध भरी वादियों के लिए प्रसिद्ध है. आम रास्तों से दूर, यह जगह बारिश के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहाँ की हरियाली और अनूठी खासी संस्कृति इसे फोटोग्राफरों और इको-टूरिस्ट्स की पहली पसंद बनाती है.

3/8

3. बूंदी, राजस्थान

नीले रंग के घरों, विशाल किलों और कलात्मक बावड़ियों (Stepwells) से सजा बूंदी, राजस्थान का एक अनमोल रत्न है. जयपुर या उदयपुर के मुकाबले यहाँ पर्यटकों की भीड़ कम होती है, जिससे आप यहाँ के शाही अतीत, रंगीन गलियों और लोक परंपराओं को करीब से महसूस कर सकते हैं. जो यात्री राजस्थान की असली और शांत झलक देखना चाहते हैं, उनके लिए बूंदी सबसे सही जगह है.

4/8

4. हम्पी, कर्नाटक

पत्थरों के बीच बिखरे हम्पी के अवशेष और प्राचीन मंदिर आपको किसी दूसरे ही युग में ले जाते हैं. यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इतिहास प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ठिकाना है. शहर की भागदौड़ से दूर, हम्पी के लुभावने सूर्यास्त और इसकी सांस्कृतिक भव्यता एक ऐसा अनुभव देती है जो ताउम्र याद रहता है.

5/8

5. ज़िरो, अरुणाचल प्रदेश

पाइन के जंगलों और धान के खेतों से घिरा ज़िरो वैली, 'अपातानी' जनजाति का निवास स्थान है. यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ 'ज़िरो म्यूजिक फेस्टिवल' के लिए भी मशहूर है. यहाँ आकर यात्री न केवल कुदरत के शांत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, बल्कि स्थानीय आदिवासी परंपराओं और उनकी सादगी को भी गहराई से जान सकते हैं.

6/8

6. गोकर्ण, कर्नाटक

अगर आप गोवा के शोर-शराबे से दूर शांति की तलाश में हैं, तो गोकर्ण एक बेहतरीन विकल्प है. अपनी सुनहरी रेत, खूबसूरत चट्टानों और आध्यात्मिक माहौल के साथ यह जगह रिलैक्स करने, ट्रेकिंग और योग के लिए मशहूर है. यहाँ की तटीय शांति और सांस्कृतिक गहराई इसे एक अनूठा डेस्टिनेशन बनाती है.

7/8

7. कौसानी, उत्तराखंड

हिमालय की गोद में बसा कौसानी अपने चाय बागानों और पहाड़ों के मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है. इसे 'भारत का स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है. एकांत की चाह रखने वालों के लिए यह जगह जन्नत है, जहाँ से नंदा देवी जैसी विशाल चोटियों पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखना एक रूहानी अनुभव देता है.

8/8

8. चिकमंगलूर, कर्नाटक

कर्नाटक का 'कॉफी लैंड' कहा जाने वाला चिकमंगलूर, अपनी धुंध भरी पहाड़ियों, लहलहाते बागानों और दूधिया झरनों के लिए मशहूर है. यह खूबसूरत शहर ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन रास्ते और कॉफी की भीनी-भीनी खुशबू के बीच सुकून के पल देता है. यहाँ के हरे-भरे नज़ारे और शांत वातावरण उन यात्रियों के लिए एकदम सही हैं, जो रोमांच (Adventure) और सुकून का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं.

Tags:
BundihampiHidden cities in IndiakausaniLesser known cities IndiaLucknowOffbeat cities in IndiaUnderrated cities Indiaunique cities in India
