हैरान रह जाएंगे आप! भारत में अभी भी छिपी हैं ये 8 जगहें, जहां आज भी बसा है असली सुकून, आपने देखा क्या?

8. चिकमंगलूर, कर्नाटक

कर्नाटक का 'कॉफी लैंड' कहा जाने वाला चिकमंगलूर, अपनी धुंध भरी पहाड़ियों, लहलहाते बागानों और दूधिया झरनों के लिए मशहूर है. यह खूबसूरत शहर ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन रास्ते और कॉफी की भीनी-भीनी खुशबू के बीच सुकून के पल देता है. यहाँ के हरे-भरे नज़ारे और शांत वातावरण उन यात्रियों के लिए एकदम सही हैं, जो रोमांच (Adventure) और सुकून का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं.