थाईलैंड, बाली या भूटान… ₹1 लाख में कौन-सा Foreign Trip देगा सबसे शानदार एक्सपीरिएंस? देखें 8 बजट-फ्रेंडली ऑप्शन!
8 International Trips Under 1 lakh: विदेश घूमने का सपना है, लेकिन बजट देखकर हर बार प्लान टाल देते हैं? तो अब अपनी ट्रैवल विशलिस्ट तैयार कर लीजिए! दुनिया में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां सही फ्लाइट, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट चुनकर कम खर्च में शानदार छुट्टियां बिताई जा सकती हैं. थाईलैंड के चमकते नाइट मार्केट से लेकर वियतनाम की खूबसूरत गलियों, बाली के समुद्र तटों और नेपाल के पहाड़ों तक, आपके पास कई शानदार विकल्प हैं. हम बता रहे हैं 8 ऐसे विदेशी डेस्टिनेशन, जिन्हें आप ट्रिप की अवधि और यात्रा के समय के हिसाब से ₹1 लाख के बजट में प्लान करने पर विचार कर सकते हैं.
8. कंबोडिया
भव्य अंगकोर वाट का घर कंबोडिया एक बेहतरीन हेरिटेज डेस्टिनेशन है. सीम रीप के प्राचीन मंदिर परिसरों को देखने के अलावा, यहां कम लागत वाले स्टे, अफोर्डेबल तुक-तुक ट्रैवल और नदी के किनारे बने वाइब्रेंट नाइट मार्केट्स इस ट्रिप को यादगार बना देते हैं. कम बजट में इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने के लिए यह एक परफेक्ट जगह है.
7. भूटान
अगर आपको शांत पहाड़, ऐतिहासिक मॉनेस्ट्रीज और शुद्ध पहाड़ी हवा पसंद है, तो भूटान आपके लिए बेस्ट है. भारतीय नागरिकों के लिए आसान परमिट एक्सेस और सुगम यात्रा के चलते, परो और थिम्पू जैसी जगहों को एक हफ्ते तक एक्सप्लोर करना ₹1 लाख के बजट के भीतर बेहद आराम से हो जाता है.
6. मलेशिया
मलेशिया मॉडर्न सिटीस्केप और नेचुरल ब्यूटी का एक शानदार कॉम्बिनेशन है. कुआला लंपुर के पेट्रोनास टावर्स को देखना, पेनांग में वर्ल्ड-क्लास स्ट्रीट फूड का आनंद लेना और लंकावी में केबल कार की सवारी करना—यह सब वीजा-फ्री एंट्री और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से काफी सस्ता पड़ जाता है.
5. नेपाल
भारतीय ट्रैवलर्स के लिए नेपाल सबसे सस्ता और सुविधाजनक इंटरनेशनल गेटवे है. वीजा-फ्री एंट्री, खूबसूरत हिमालयन व्यूज, काठमांडू के ऐतिहासिक मंदिर और पोखरा की शांत झीलों के किनारे एडवेंचर... यह सब आपके तय बजट के आधे से भी कम खर्च में हो जाता है. कम समय और कम पैसों में विदेश घूमने का यह सबसे बेहतरीन विकल्प है.
4. बाली, इंडोनेशिया
बाली एक ऐसा ट्रॉपिकल पैराडाइस है जो मैनेज्ड बजट में लग्जरी फील देता है. यहां आप स्कूटर रेंट पर लेकर उबुद के हरे-भरे राइस टेरेस, क्लिफसाइड टेम्पल्स और वाइब्रेंट कोस्टल बीचेस को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं. लोकल वॉरुंग्स में खाना और लश गेस्टहाउस में रुकना आपके ट्रिप को बेहद पॉकेट-फ्रेंडली बना देता है.
3. श्रीलंका
भारत से बेहद पास स्थित श्रीलंका कम खर्च में बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है. इस शॉर्ट फ्लाइट डेस्टिनेशन पर आपको सुनहरे बीच, चाय के बागान और प्राचीन इतिहास का अद्भुत मेल देखने को मिलता है. आप सिगिरिया की चढ़ाई कर सकते हैं, कैंडी की सीनिक ट्रेन राइड का लुत्फ उठा सकते हैं और याला नेशनल पार्क में वाइल्डलाइफ सफारी एन्जॉय कर सकते हैं. यहां लोकल ट्रांसपोर्ट और वीजा कॉस्ट भी बहुत कम है.
2. वियतनाम
वियतनाम अपने रिच कल्चर और बेहद कम डेली एक्सपेंसेस के लिए जाना जाता है. कम बजट में एक शानदार इंटरनेशनल ट्रिप के लिए यह परफेक्ट जगह है. आप हा लॉन्ग बे में क्रूज का मजा ले सकते हैं, हनोई में ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड जैसे फो का स्वाद चख सकते हैं और होई एन की खूबसूरत लालटेन वाली गलियों में घूम सकते हैं. यहां का बजट-फ्रेंडली एनवायरनमेंट हर ट्रैवलर को आकर्षित करता है.
1. थाईलैंड
थाईलैंड भारतीय यात्रियों के लिए हमेशा से एक टॉप बजट पिक रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण यहां की अफोर्डेबल फ्लाइट्स और वीजा-फ्री ट्रैवल पॉलिसी है. आप बैंकॉक के शानदार नाइट मार्केट्स घूम सकते हैं, ऐतिहासिक टेम्पल्स के दर्शन कर सकते हैं और क्राबी या फुकेत के खूबसूरत टरक्वॉइज बीचेस पर रिलैक्स कर सकते हैं. यहां खाने-पीने और ठहरने का खर्च भी काफी कम है, जिससे यह आपके ₹1 लाख के बजट में आसानी से फिट हो जाता है.