थाईलैंड, बाली या भूटान… ₹1 लाख में कौन-सा Foreign Trip देगा सबसे शानदार एक्सपीरिएंस? देखें 8 बजट-फ्रेंडली ऑप्शन!

8 International Trips Under 1 lakh: विदेश घूमने का सपना है, लेकिन बजट देखकर हर बार प्लान टाल देते हैं? तो अब अपनी ट्रैवल विशलिस्ट तैयार कर लीजिए! दुनिया में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां सही फ्लाइट, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट चुनकर कम खर्च में शानदार छुट्टियां बिताई जा सकती हैं. थाईलैंड के चमकते नाइट मार्केट से लेकर वियतनाम की खूबसूरत गलियों, बाली के समुद्र तटों और नेपाल के पहाड़ों तक, आपके पास कई शानदार विकल्प हैं. हम बता रहे हैं 8 ऐसे विदेशी डेस्टिनेशन, जिन्हें आप ट्रिप की अवधि और यात्रा के समय के हिसाब से ₹1 लाख के बजट में प्लान करने पर विचार कर सकते हैं.