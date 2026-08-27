इंसानों की 9 महीने की टेंशन से बिल्कुल अलग… ‘जब मर्जी हो’ तब बच्चे को दुनिया में लाते हैं 8 जानवर, हफ्तों या महीनों तक रोक सकते हैं प्रेग्नेंसी!

महिलाओं की प्रेग्नेंसी के 9 महीने का सफर तो हम सब जानते हैं, जहां प्रसव की तारीख लगभग तय होती है और 9 महीने बाद, बच्चा दुनिया में आ जाता है. यह सब इतना आसान नहीं होता, महिलाओं को असहनीय प्रसव पीड़ा होती है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर मां के पास यह ताकत हो कि वह जब चाहे अपनी प्रेग्नेंसी को कुछ महीनों या हफ्तों के लिए ‘पॉज’ यानी रोक सके, तो कितना अच्छा और सुविधाजनक होता. आपको यह बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग सकती है लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए इंसान ऐसा नहीं कर सकते लेकिन कुछ जीव-जंतु ऐसा कर सकते हैं, वो चाहें तो अपनी प्रेग्नेंसी को कुछ हफ्ते या कुछ महीने आगे बढ़ा सकते हैं. इस प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक डायपॉज कहा जाता है. इसके तहत कुछ खास जानवर फर्टिलाइज्ड अंडे को तुरंत यूट्रस में इंप्लांट नहीं होने देते, बल्कि हालात अनुकूल होने तक प्रेग्नेंसी को होल्ड पर रख देते हैं. जब उन्हें लगता है कि अब मौसम ठीक है, खाना प्रचुर मात्रा में है और बच्चे की सुरक्षा पक्की है, तभी वे प्रेग्नेंसी को आगे बढ़ाते हैं. इसे गर्भाधान में देरी भी कहा जाता है. इस सर्वाइवल ट्रिक के जरिए मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है. आइए जानते हैं कि धरती के वो कौन से जीव हैं जो अपने मुताबिक प्रेग्नेंसी को अपनी मर्जी से आगे के लिए शिफ्ट कर सकते हैं.