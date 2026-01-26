Republic Day Wishes: ‘अधिकार और कर्तव्यों का सुंदर संगम…’,अपनों को खास अंदाज में दें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं
Happy Republic Day Wishes: आज भारत के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है. हर साल की तरह 26 जनवरी को, भारत गर्व से गणतंत्र दिवस मना रहा है, जो 1950 के उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत का संविधान लागू हुआ था. यह दिन भारत के एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र बनने का प्रतीक है, और इसे पूरे देश में झंडा फहराने की रस्मों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, देशभक्ति कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है. इस 77वें गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए, हमने 77 से ज़्यादा दिल को छू लेने वाली शुभकामनाएँ, प्रेरणादायक कोट्स, तस्वीरें और WhatsApp मैसेज तैयार किए हैं जिन्हें आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर कर सकते हैं. स्वतंत्रता, एकता और लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाएँ, साथ ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और भारत के संस्थापक नेताओं के विज़न का सम्मान करें.
संविधान की शक्ति पर हमें है अभिमान,
गणतंत्र दिवस पर नमन, मेरा भारत महान.
आजादी की सांसों को संविधान ने दी पहचान,
26 जनवरी बोले—देश पहले, यही है शान.
तिरंगे की छांव में सपनों को उड़ान मिली,
गणतंत्र दिवस ने भारत को नई पहचान मिली.
कानून से चलता है देश, यही है लोकतंत्र,
गणतंत्र दिवस सिखाए—एकता है सबसे बड़ा मंत्र.
वीरों के बलिदान से लिखी गई ये कहानी,
गणतंत्र दिवस पर झुके हर हिंदुस्तानी.
अधिकार और कर्तव्यों का सुंदर संगम,
गणतंत्र दिवस बनाए भारत को और सक्षम.