  • Amazon Prime से JioCinema तक 7 ऐनिमेटेड माइथोलॉजी फिल्में

Amazon Prime से JioCinema तक 7 ऐनिमेटेड माइथोलॉजी फिल्में

Best Animated Mythology Movies : भारतीय पुराने कथाएँ अब सिर्फ किताबों या पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं रहीं। आज ये फिल्मों के जरिए भी लोगों तक पहुँच रही हैं। खासकर ऐनिमेटेड मूवीज ने इन कहानियों को मजदार और नया रूप दिया है साथ ही ये फिल्में बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ।इसलिअ आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ शानदार ऐनिमेटेड मूवीज,जिन्हें देखकर आप इन कथाओं को नए अंदाज में समझ पाएंगे।

By: Komal Kumari Last Updated: August 25, 2025 21:44:09 IST
Mahavatar Narasimha - Photo Gallery
1/7

चौथे अवतार नरसिंह की गाथा

यह फिल्म भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह की गाथा पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भगवान ने आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भक्त प्रह्लाद की रक्षा की और राक्षस हिरण्यकश्यप का अंत किया। फिल्म के ऐनिमेशन में शक्तिशाली युद्ध दृश्य और भावनात्मक पल दोनों का सुंदर मेल है।

Hanuman Returns - Photo Gallery
2/7

हनुमान जी पर आधारित फिल्म

हनुमान जी पर आधारित यह फिल्म खासतौर पर बच्चों में काफी लोकप्रिय है। इसमें हनुमान जी को आधुनिक दुनिया से जोड़कर पेश किया गया है। ऐनिमेशन हल्का-फुल्का है लेकिन कहानी में रोमांच और हास्य का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है।

bal ganesh - Photo Gallery
3/7

भगवान गणेश के बचपन की कथाए

यह फिल्म भगवान गणेश के बचपन की कथाओं पर आधारित है। इसमें उनके मासूम और शरारती अंदाज़ को बेहद प्यारे ढंग से दिखाया गया है। साथ ही, यह फिल्म बच्चों को यह सिखाती है कि कैसे बुद्धि, संयम और भक्ति से बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है।

Ramayana The Epic - Photo Gallery
4/7

भारत की सबसे फेमस ऐनिमेटेड फिल्मों में से एक रामायण: द एपिक

यह भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐनिमेटेड फिल्मों में से एक है। इसमें भगवान राम की पूरी गाथा को आधुनिक ऐनिमेशन तकनीक के साथ प्रस्तुत किया गया है।

The story of the battle between Ram and Ravan - Photo Gallery
5/7

राम-रावण के युद्ध की कहानी

यह भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐनिमेटेड फिल्मों में से एक है।इसमें भगवान राम की पूरी गाथा को आधुनिक ऐनिमेशन तकनीक के साथ प्रस्तुत किया गया है।सीता हरण, लंका दहन और राम-रावण युद्ध जैसे दृश्य बेहद प्रभावशाली बन पड़े हैं।

A film based on the great warrior Arjuna from the Mahabharata. - Photo Gallery
6/7

महाभारत के महान योद्धा अर्जुन पर आधारित फिल्म

यह फिल्म महाभारत के महान योद्धा अर्जुन पर आधारित है। इसमें अर्जुन के बचपन से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी वीरता तक की झलक दिखाई गई है।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

