Amazon Prime से JioCinema तक 7 ऐनिमेटेड माइथोलॉजी फिल्में
Best Animated Mythology Movies : भारतीय पुराने कथाएँ अब सिर्फ किताबों या पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं रहीं। आज ये फिल्मों के जरिए भी लोगों तक पहुँच रही हैं। खासकर ऐनिमेटेड मूवीज ने इन कहानियों को मजदार और नया रूप दिया है साथ ही ये फिल्में बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ।इसलिअ आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ शानदार ऐनिमेटेड मूवीज,जिन्हें देखकर आप इन कथाओं को नए अंदाज में समझ पाएंगे।
चौथे अवतार नरसिंह की गाथा
यह फिल्म भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह की गाथा पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भगवान ने आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भक्त प्रह्लाद की रक्षा की और राक्षस हिरण्यकश्यप का अंत किया। फिल्म के ऐनिमेशन में शक्तिशाली युद्ध दृश्य और भावनात्मक पल दोनों का सुंदर मेल है।
हनुमान जी पर आधारित फिल्म
हनुमान जी पर आधारित यह फिल्म खासतौर पर बच्चों में काफी लोकप्रिय है। इसमें हनुमान जी को आधुनिक दुनिया से जोड़कर पेश किया गया है। ऐनिमेशन हल्का-फुल्का है लेकिन कहानी में रोमांच और हास्य का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है।
भगवान गणेश के बचपन की कथाए
यह फिल्म भगवान गणेश के बचपन की कथाओं पर आधारित है। इसमें उनके मासूम और शरारती अंदाज़ को बेहद प्यारे ढंग से दिखाया गया है। साथ ही, यह फिल्म बच्चों को यह सिखाती है कि कैसे बुद्धि, संयम और भक्ति से बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है।
भारत की सबसे फेमस ऐनिमेटेड फिल्मों में से एक रामायण: द एपिक
राम-रावण के युद्ध की कहानी
यह भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐनिमेटेड फिल्मों में से एक है।इसमें भगवान राम की पूरी गाथा को आधुनिक ऐनिमेशन तकनीक के साथ प्रस्तुत किया गया है।सीता हरण, लंका दहन और राम-रावण युद्ध जैसे दृश्य बेहद प्रभावशाली बन पड़े हैं।
महाभारत के महान योद्धा अर्जुन पर आधारित फिल्म
यह फिल्म महाभारत के महान योद्धा अर्जुन पर आधारित है। इसमें अर्जुन के बचपन से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी वीरता तक की झलक दिखाई गई है।
