यौन संबंध बनाते समय पार्टनर नहीं होती खुश? 7 टिप्स बना सकते हैं सेक्स लाइफ शानदार

Which Tips Can Make Female Partner Satisfy: शरीर की कमजोरी और थकान की वजह से सेक्स यानी यौन संबंध बनाते समय कई बार बेस्ट परफॉर्मेंस देना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में पत्नी और फीमेल पार्टनर को संतुष्ट करना एक टास्क बन जाता है. कभी-कभार सेक्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होना चल जाता है, लेकिन अगर यह रोजाना की समस्या बन गया है तो आपको कुछ टिप्स और टैक्निक्स फॉलो करने की जरूरत है. 


By: Team InKhabar | Published: November 27, 2025 6:01:11 PM IST

बिस्तर पर पार्टनर को कैसे करें खुश?

सेक्स लाइफ को शानदार बनाने और पार्टनर को बिस्तर पर खुश करने में 7 टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं. इन टिप्स में पार्टनर से बात करने से लेकर फोरप्ले तक शामिल है.

अच्छी और रोमांटिक बातें

सेक्स का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता है. अगर पार्टनर को बिस्तर पर खुश करना चाहते हैं, तो उसकी पसंद और रोमांटिक बातें जरूर करें.

फोरप्ले का रखें ध्यान

यौन संबंध बनाते समय फोरप्ले उतना ही जरूरी होता है, जैसे खाना बनाने से पहले चूल्हा जलाना. क्योंकि, अगर सिर्फ इंटरकोर्स पर फोकस करेंगे तो यह पेन फुल होने के साथ-साथ निरस भी बन जाता है.

पार्टनर का शरीर पहचानें

यौन संबंधों को शानदार और खास बनाने के लिए अपने पार्टनर के शरीर को जरूर पहचानें. पार्टनर को किस शरीर के अंग पर छूने से उत्तेजना होती है और किस पर छूने से मूड खराब हो जाता है, यह जरूर पता होना चाहिए.

कुछ नया करें ट्राई

सेक्स लाइफ को दिलचस्प बनाने के लिए हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए. क्योंकि, रोजाना एक ही तरह से संबंध बनाने से बोरियत होने लगती है और संतुष्टि कम मिलती है.

जल्दबाजी न करें

सेक्स को काम की तरह न समझें और उसे फटाफट खत्म करने के बारे में नहीं सोचें. इसे पूरी तरह एन्जॉय करें और पार्टनर के साथ लम्हों को खूबसूरत बनाएं.

कडल और टच है जरूरी

बिस्तर में पार्टनर को खुश करने के लिए इंटरकोर्स से ज्यादा जरूरी कडल और टच होता है. क्योंकि, महिलाएं इंटरकोर्स से ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट्स से खुश-संतुष्ट होती हैं.

फैंटेसी भी है जरूरी

अगर सेक्स लाइफ बोरिंग हो गई है, तो उसे शानदार और मजेदार बनाने की कोशिश करें. ऐसे में फैंटेसी आपकी मदद कर सकती है. फैंटेसी में आप अपने पार्टनर के साथ बिस्तर पर कोई किरदार निभा सकते हैं और सेक्स लाइफ को शानदार बना सकते हैं.

