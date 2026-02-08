  • Home>
  Gut Health: सुबह उठकर कर लें ये काम, पेट से जुड़ी हर परेशानी से मिलेगा छुटकारा

Gut Health: सुबह उठकर कर लें ये काम, पेट से जुड़ी हर परेशानी से मिलेगा छुटकारा

Gut Health: सुबह की सही शुरुआत आपके पेट और पूरे दिन की ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है. खाली पेट गुनगुना पानी, हल्की एक्सरसाइज और सही नाश्ता अपनाकर आप पेट को साफ रख सकते हैं, पाचन सुधार सकते हैं और दिनभर हल्कापन व फ्रेशनेस महसूस कर सकते हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: February 8, 2026 5:10:50 PM IST

1/7

सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं

नींद के बाद शरीर हल्का डिहाइड्रेटेड होता है. खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं और नैचुरल बाउल मूवमेंट में मदद मिलती है. आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं.

2/7

हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें

सुबह की हल्की स्ट्रेचिंग, योग या 10–15 मिनट की वॉक पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करती है. इससे गैस और ब्लोटिंग कम होती है और पेट साफ रहने में आसानी होती है.

3/7

फाइबर से भरपूर नाश्ता करें

ओट्स, साबुत अनाज, फल और चिया सीड्स जैसे फाइबर-युक्त फूड्स अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं. इससे पाचन बेहतर होता है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं.

4/7

प्रोटीन भी नाश्ते में शामिल करें

अंडे, दही, पनीर या टोफू जैसी चीजें न केवल पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं, बल्कि ब्लड शुगर को भी संतुलित रखती हैं. फाइबर और प्रोटीन का सही मिश्रण पेट को लंबे समय तक हल्का रखता है.

5/7

खाने के समय ध्यान रखें

फोन या टीवी देखते हुए खाना खाने से पाचन धीमा पड़ता है. ध्यान से चबाकर खाने से खाना अच्छे से पचता है और पेट में ब्लोटिंग नहीं होती.

6/7

अदरक या नींबू पानी लें

अदरक पेट की सूजन कम करता है और भोजन जल्दी पचाने में मदद करता है. गुनगुना नींबू पानी भी पेट को आराम देता है और हल्कापन महसूस कराता है.

7/7

मीठे से बचें और धूप लें

सुबह की धूप (10–15 मिनट) विटामिन D बढ़ाती है और पाचन व इम्युनिटी को सपोर्ट करती है. साथ ही ज्यादा शुगर से गट बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए मीठे सीरियल्स या जंक फूड से बचें.

