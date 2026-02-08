Gut Health: सुबह उठकर कर लें ये काम, पेट से जुड़ी हर परेशानी से मिलेगा छुटकारा

Gut Health: सुबह की सही शुरुआत आपके पेट और पूरे दिन की ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है. खाली पेट गुनगुना पानी, हल्की एक्सरसाइज और सही नाश्ता अपनाकर आप पेट को साफ रख सकते हैं, पाचन सुधार सकते हैं और दिनभर हल्कापन व फ्रेशनेस महसूस कर सकते हैं.