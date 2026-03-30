Summer cooling foods: गर्मी में शरीर को रखना है ठंडा तो इन चीजों का करें सेवन

Summer cooling foods: गर्मी में बढ़ते तापमान के बीच शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है. पसीना, धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए सही खाने-पीने की आदतें अपनाना जरूरी है. आइए जानें 7 ऐसे हेल्दी और ठंडक देने वाले फूड्स जो गर्मियों में आपके शरीर को ताजगी देंगे.