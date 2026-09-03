संसद और राजनीतिक रैलियां छोड़, जब बिग बॉस के मंच पर उतरे नेताजी: किसी ने लूटी महफिल तो किसी को सलमान खान से पड़ी खरी-खोटी!

Politicians in Big Boss: बिग बॉस का घर हमेशा से ही एंटरटेनमेंट, ड्रामे और राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा रहा है. इस शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ राजनीति की दुनिया से जुड़े चेहरों को भी मैदान में उतारते रहे हैं, जो घर के अंदर जाकर अपने बयानों और हरकतों से ऐसा भूचाल लाते हैं कि शो की पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर लेते हैं. चाहे बात पिछले सीजन में छाए रहे बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बगा की हो, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अपनी मजेदार हरकतों से मशहूर हुईं अर्चना गौतम की, या फिर टिकटॉक स्टार और नेता रहीं दिवंगत सोनाली फोगाट की, राजनीतिक बैकग्राउंड वाले इन कंटेस्टेंट्स ने हमेशा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है. राजनीति के इन धुरंधरों का बिग बॉस के घर में आना कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि शो के शुरुआती सीजनों से ही राजनेता इस मंच की शान बढ़ाते आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन दिग्गज राजनीतिक चेहरों पर जो बिग बॉस के घर में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं.