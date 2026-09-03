संसद और राजनीतिक रैलियां छोड़, जब बिग बॉस के मंच पर उतरे नेताजी: किसी ने लूटी महफिल तो किसी को सलमान खान से पड़ी खरी-खोटी!
Politicians in Big Boss: बिग बॉस का घर हमेशा से ही एंटरटेनमेंट, ड्रामे और राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा रहा है. इस शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ राजनीति की दुनिया से जुड़े चेहरों को भी मैदान में उतारते रहे हैं, जो घर के अंदर जाकर अपने बयानों और हरकतों से ऐसा भूचाल लाते हैं कि शो की पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर लेते हैं. चाहे बात पिछले सीजन में छाए रहे बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बगा की हो, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अपनी मजेदार हरकतों से मशहूर हुईं अर्चना गौतम की, या फिर टिकटॉक स्टार और नेता रहीं दिवंगत सोनाली फोगाट की, राजनीतिक बैकग्राउंड वाले इन कंटेस्टेंट्स ने हमेशा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है. राजनीति के इन धुरंधरों का बिग बॉस के घर में आना कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि शो के शुरुआती सीजनों से ही राजनेता इस मंच की शान बढ़ाते आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन दिग्गज राजनीतिक चेहरों पर जो बिग बॉस के घर में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं.
7. संजय निरूपम
कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और जाने-माने राजनेता संजय निरूपम ने साल 2008 में टेलीकास्ट हुए 'बिग बॉस 2' में हिस्सा लिया था, जिसे बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया था. राजनेता होने के नाते उनका शो में आना एक बहुत बड़ा राजनीतिक सरप्राइज था, क्योंकि वे संसद और टीवी डिबेट्स में अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते थे. हालांकि, बिग बॉस के घर का माहौल राजनीति की दुनिया से बिल्कुल अलग था, जिसके चलते वे बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह ज्यादा दिनों तक घर में टिक नहीं पाए और जनता के वोटों के आधार पर बहुत जल्द ही शो से बाहर हो गए थे.
6. अभिजीत बिचुकले
महाराष्ट्र की राजनीति और स्थानीय चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने वाले अभिजीत बिचुकले ने 'बिग बॉस 15' में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री ली थी, जिसे सलमान खान होस्ट कर रहे थे. अभिजीत अपने अजीबोगरीब अंदाज, शाही मिजाज और गानों की वजह से घर में सबसे अलग नजर आते थे. लेकिन वे सबसे ज्यादा विवादों में तब आए जब उन्होंने देवोलीना भट्टाचार्जी से सरेआम नेशनल टीवी पर जूता चूमने और अपने गाल पर किस करने की डिमांड कर डाली थी, जिसके बाद सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में उनकी जमकर क्लास लगाई थी और उन्हें खूब खरी-खोट सुनाई थी.
5. राहुल महाजन
दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन 'बिग बॉस 2' (जिसे शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया था) और बाद में स्पिन-ऑफ 'बिग बॉस: हल्ला बोल' (जिसे फराह खान ने होस्ट किया था) दोनों का हिस्सा रहे. राहुल महाजन की पर्सनल लाइफ हमेशा से कंट्रोवर्सी में रही है, और उनका यही ड्रामा बिग बॉस के घर में भी देखने को मिला. सीजन 2 के दौरान उनकी और पायल रोहतगी की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरीं, तो वहीं लाइव शो के दौरान को-कंटेस्टेंट मोनिका बेदी के साथ उनकी फ्लर्टिंग और शादी रचाने के स्टंट ने दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर दिया था.
4. मनोज तिवारी
भोजपुरी सिनेमा के मेगास्टार और वर्तमान में बीजेपी के बड़े नेता मनोज तिवारी ने सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए 'बिग बॉस 4' में हिस्सा लिया था. उस समय मनोज तिवारी अपने फिल्मी करियर के साथ-साथ राजनीतिक झुकाव को लेकर भी चर्चा में थे. शो के दौरान उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने अपनी सिंगिंग से सबका दिल जीता, तो वहीं श्वेता तिवारी के साथ उनकी किचन की लड़ाई और बाथरूम एरिया में शेविंग को लेकर हुआ विवाद नेशनल टीवी पर काफी चर्चित रहा था. उनका यह सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा और विवादों से घिरा रहा था.
3. सोनाली फोगाट
टिकटॉक से राजनीति का सफर तय करने वाली बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने 'बिग बॉस 14' में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, जिसकी मेजबानी सलमान खान ने की थी. सोनाली का शो में आना अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज था, और उन्होंने घर के अंदर आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे. वह अपने गुस्से और राहुल वैद्य के लिए अपने वन-साइड सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर काफी सुर्खियों में रहीं. शो के दौरान अली गोनी के साथ उनकी तीखी नोकझोंक और किचन में सामान फेंकने जैसी हरकतें काफी विवादों में रहीं, जिससे सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा था.
2. अर्चना गौतम
कांग्रेस पार्टी से जुड़ी नेता और मॉडल-एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने 'बिग बॉस 16' में ऐसा तड़का लगाया कि पूरा सीजन उनके नाम हो गया, जिसे सलमान खान होस्ट कर रहे थे. अर्चना अपनी लाउड आवाज़, 'मोरि मैया' जैसे डायलॉग्स और देसी अंदाज के लिए पूरे देश में छा गई थीं. शो के दौरान घर के सदस्यों के साथ उनकी तीखी झड़पें हुईं, यहां तक कि एक टास्क के दौरान उनका गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने साथी कंटेस्टेंट शिव ठाकरे का गला तक पकड़ लिया था, जिसके चलते उन्हें कुछ समय के लिए शो से बाहर भी होना पड़ा था. उनकी यही राजनीतिक और दबंग छवि दर्शकों को खूब पसंद आई थी.
1. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा
बीजेपी के फायरब्रांड नेता और दिल्ली के जाने-माने युवा चेहरे तेजिंदर पाल सिंह बगा ने 'बिग बॉस 18' में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली थी, जिसे सुपरस्टार सलमान खान होस्ट कर रहे थे. बगा अपनी बेबाक बयानबाजी और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी मजबूत राय रखने के लिए जाने जाते हैं. शो के दौरान उनके राजनीतिक बयानों और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की वजह से वे काफी चर्चा में रहे थे. हालांकि, घर के अंदर उनका सफर बहुत लंबा नहीं चल पाया और वे जनता के कम वोटों के चलते जल्द ही शो से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से सफर में ही खूब सुर्खियां बटोरीं.