  • Home>
  • Gallery»
  • फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज

फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज

OTT Release this Week: अगर आप इस वीकेंड को एंटरटेनिंग बनाने के लिए कुछ नया और बेहतरीन ढूंढ रहे हैं, तो बता दें कि इस शुक्रवार को ओटीटी पर एक या दो नहीं बल्कि 7 फिल्में और वेबसीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें से कुछ तो ऐसी हैं, जिनके रिलीज होने का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था. इनमें बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की फिल्में और सीरीज शामिल हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अब वीकेंड पर स्नैक्स ले लीजिए और फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए.


By: Deepika Pandey | Published: May 21, 2026 4:39:47 PM IST

Follow us on
Google News
सोनाक्षी सिन्हा की सिस्टम - Photo Gallery
1/7

सोनाक्षी सिन्हा स्टारर 'सिस्टम'

सोनाक्षी सिन्हा स्टारर 'सिस्टम' 22 मई 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है. अश्विनी अय्यर तिवारी के निर्देशन में बनी ये सीरीज एक कोर्टरूम ड्रामा है. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने नेहा राजवंश नाम की एक अमीर सरकारी वकील का किरदार निभा रही हैं. उन्हें अपने पिता के बड़े लीगल एम्पायर में अपनी जगह बनानी है. इसके लिए उनके ऊपर दबाव होता है कि उन्हें लगभग 10 बड़े केस जीतने होंगे.

You Might Be Interested In
सतरंगी: बदले का खेल - Photo Gallery
2/7

क्राइम और थ्रिलर से भरपूर सतरंगी: बदले का खेल

सतरंगी: बदले का खेल एक क्राइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म है. इसमें बबलू महतो नाम के लोक कलाकार की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में दिखाया गया है कि कलाकार न चाहते हुए भी अपने स्वर्गीय पिता की विरासत संभालता है. इसकी आड़ में वो एक रसूखदार और शक्तिशाली परिवार से बदला लेता है. इसमें गैंगवार देखने को मिलेगी. ये सीरीज जी 5 पर रिलीज होने वाली है.

बर्राब्रावा सीजन 2 - Photo Gallery
3/7

एक्शन और क्राइम ड्रामा बर्राब्रावा सीजन 2

बर्राब्रावा सीजन 2 को 22 मई को ओटीटी पर रिलीज किया जाने वाला है. ये कहानी अर्जेंटीना के खतरनाक फुटबॉल गुंडे हूलिगन्स पर आधारित है. इसका दूसरा सीजन पहले से काफी खतरनाक है. इस सीजन में देखने को मिलेगा कि जो पोलाको अब तक एक गुंडा था, वो अब ग्रुप का लीडर बन चुका है. हालांकि इस सीजन में जो भाई अब तक उसकी जान था, वो ही अब पोलाको के खिलाफ खड़ा होगा. ये सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.

You Might Be Interested In
लेजीड फर्स्ट - Photo Gallery
4/7

कॉमेडी फिल्म लेडीज फर्स्ट

22 मई को नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी और सोशल अटायर लेडीज फर्स्ट भी रिलीज होने वाली है. इसकी थिया शकरॉक हैं. ये फिल्म मजेदार और अनोखी सोच पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि अब तक जैसे मर्द रहते थे, वैसे औरतें रहती हैं. वहीं जैसे औरतें रहती थीं, वैसे मर्द रहते हैं. इस दुनिया में केवल महिलाओं का राज है.

स्काईमेड सीजन 4 - Photo Gallery
5/7

जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी स्काईमेड सीजन 4

स्काईमेड सीजन 4 22 मई को जियोहॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. ये एक मेडिकल रेस्क्यू ड्रामा एक्शन सीरीज है. इसमें एम्बुलेंस क्रू की जिंदगी दिखाई गई है, जो आसमान में रेस्क्यू मिशन को अंजाम देते हैं. इनकी पर्सनल लाइफ और इमोशन्स भी दिखाए गए हैं.

फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज - Photo Gallery
6/7

मेटिंग सीजन

नेटफ्लिक्स पर 22 मई को मेटिंग सीजन रिलीज होने वाली है. ये एक एनिमेटेड फिल्म है लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए बनाई गई है. ये एक एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी है, जिसमें जंगल के जानवरों की कहानी दिखाई गई है. वे ब्रीडिंग सीजन के दौरान मजेदार तरीके से रोमांस और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं.

You Might Be Interested In
मधुविधु - Photo Gallery
7/7

रोमांटिक कॉमेडी मधुविधु

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मधुविधु एक मलयालम फिल्म है, जिसे सोनी लिव पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक आम लड़के अम्मु की कहानी दिखाई गई है. वो एक रूढ़िवादी परिवार से आता है. स्थानीय मान्यताओं के चक्कर में उसकी शादी नहीं हो पाती है. ये फिल्म शादी-ब्याह के अंधविश्वास पर आधारित फिल्म है.

फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज - Photo Gallery
फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज - Photo Gallery
फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज - Photo Gallery
फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज - Photo Gallery