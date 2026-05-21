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फुल-ऑन एंटरटेनिंग होगा वीकेंड, एक या दो नहीं, इस शुक्रवार रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्म और सीरीज

OTT Release this Week: अगर आप इस वीकेंड को एंटरटेनिंग बनाने के लिए कुछ नया और बेहतरीन ढूंढ रहे हैं, तो बता दें कि इस शुक्रवार को ओटीटी पर एक या दो नहीं बल्कि 7 फिल्में और वेबसीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें से कुछ तो ऐसी हैं, जिनके रिलीज होने का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था. इनमें बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की फिल्में और सीरीज शामिल हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अब वीकेंड पर स्नैक्स ले लीजिए और फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए.


By: Deepika Pandey | Published: May 21, 2026 4:39:39 PM IST

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