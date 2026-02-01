सोनीलिव पर सबसे ज्यादा देखी गईं 7 सीरीज, नंबर-1 पर 9.2 रेटिंग वाला शो; घर बैठे लें एंटरटेनमेंट का फुल आनंद

स्कैम 1992 (Scam 1992)

हंसल मेहता द्वारा डायरेक्टेड सीरीज 'स्कैम 1992' ने रिलीज होते ही इंडियन डिजिटल स्पेस में धूम मचा दी थी. 9.2 की शानदार रेटिंग के साथ यह सीरीज़ कुख्यात स्टॉक मार्केट ब्रोकर हर्षद मेहता की कहानी को बारीकी से दिखाती है. प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस ने इस सीरीज को हर घर में पॉपुलर बना दिया और इसे आज भी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इंडियन वेब सीरीज में से एक माना जाता है. SonyLIV सिर्फ़ 'स्कैम' तक ही नहीं रुका, बल्कि इसने अलग-अलग जॉनर में अपनी पकड़ मजबूत की है.