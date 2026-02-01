सोनीलिव पर सबसे ज्यादा देखी गईं 7 सीरीज, नंबर-1 पर 9.2 रेटिंग वाला शो; घर बैठे लें एंटरटेनमेंट का फुल आनंद
SonyLIV ने अपने जबरदस्त कंटेंट और दमदार कहानी कहने के तरीके से इंडियन OTT स्पेस में अपनी एक खास जगह बनाई है. ‘स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी सीरीज ने 9.2 की IMDb रेटिंग के साथ पॉपुलैरिटी के नए बेंचमार्क सेट किए. यह प्लेटफॉर्म ‘रॉकेट बॉयज’ जैसे बायोग्राफिकल ड्रामा, ‘महारानी’ जैसे पॉलिटिकल थ्रिलर और ‘अनदेखी’ जैसी क्राइम सीरीज पेश करता है. वहीं ‘अवरोध’ और ‘तनाव’ मिलिट्री और पॉलिटिकल संघर्षों को दिखाते है.
हंसल मेहता (Hansal Mehta)
इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में SonyLIV ने अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है. अपनी बेहतरीन कहानी कहने के तरीके से इस प्लेटफॉर्म ने अपने दर्शकों को एक के बाद एक शानदार वेब सीरीज दी है. अगर हम SonyLIV की सफलता की बात करें, तो 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी सफलता की शुरुआत मानी जाती है.
स्कैम 1992 (Scam 1992)
हंसल मेहता द्वारा डायरेक्टेड सीरीज 'स्कैम 1992' ने रिलीज होते ही इंडियन डिजिटल स्पेस में धूम मचा दी थी. 9.2 की शानदार रेटिंग के साथ यह सीरीज़ कुख्यात स्टॉक मार्केट ब्रोकर हर्षद मेहता की कहानी को बारीकी से दिखाती है. प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस ने इस सीरीज को हर घर में पॉपुलर बना दिया और इसे आज भी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इंडियन वेब सीरीज में से एक माना जाता है. SonyLIV सिर्फ़ 'स्कैम' तक ही नहीं रुका, बल्कि इसने अलग-अलग जॉनर में अपनी पकड़ मजबूत की है.
रॉकेट बॉयज (Rocket Boys)
यह सीरीज भारत के महान वैज्ञानिकों होमी जे. भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत के बारे में एक बायोग्राफिकल ड्रामा है.
महारानी (Maharani)
हुमा कुरैशी स्टारर यह पॉलिटिकल ड्रामा बिहार की राजनीति की मुश्किलों और एक आम महिला के मुख्यमंत्री बनने के सफ़र को साफ़ तौर पर दिखाता है.
अनदेखी (undekhi)
एक प्रभावशाली परिवार की शादी में हुए मर्डर और उसके बाद की गवाहियों पर आधारित यह क्राइम थ्रिलर दर्शकों को आखिर तक बांधे रखता है.
अवरोध द सीज विदइन (Obstruction: The Siege Within)
उरी सर्जिकल स्ट्राइक की सच्ची घटनाओं पर आधारित यह वॉर थ्रिलर, इंडियन आर्मी की बहादुरी और रणनीति को स्क्रीन पर दिखाता है.
JL 50 (JL 50)
यह अनोखी सीरीज़ साइंस फिक्शन पसंद करने वालों के लिए है। यह एक ऐसे हवाई जहाज़ की कहानी बताती है जो गायब होने के 35 साल बाद क्रैश हो जाता है, और टाइम ट्रैवल की संभावनाओं को एक्सप्लोर करती है.
तनाव (Tanaav)
कश्मीर में सेट यह एक्शन थ्रिलर सामाजिक-राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा बलों के संघर्षों को दिखाती है. 2024 में रिलीज हुई जासूसी थ्रिलर 'अदृश्यम - द इनविजिबल हीरोज़' इस लिस्ट में एक नया नाम है. एजाज़ खान और पूजा गौर स्टारर यह सीरीज उन गुमनाम नायकों की कहानी बताती है जो देश की रक्षा के लिए पर्दे के पीछे काम करते है.