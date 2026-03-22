Most Expensive Cars: दुनिया की 7 सबसे महंगी कारें, फीचर्स ऐसे की लेने को तुरंत ललचा जाए मन, जानें खासियत

फेरेरी डेटोना SP3 (Ferrari Daytona SP3)

ये कार फेरेरी की Icona सीरीज का हिस्सा है और 1960 के दशक की एंड्यूरेंस रेसिंग कारों से प्रेरित है. इसमें प्राकृतिक V12 इंजन है, जो आज के इलेक्ट्रिक और टर्बो युग में दुर्लभ है. कार लिमिटेड नंबर में बनाई जाती है और रेसिंग विरासत, शिल्पकला और नॉस्टैल्जिया को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ती है. इसके कारण ये कार सुपरकार्स की दुनिया में भी अनन्य और बेहद मूल्यवान बन जाती है.