Most Expensive Cars: दुनिया की 7 सबसे महंगी कारें, फीचर्स ऐसे की लेने को तुरंत ललचा जाए मन, जानें खासियत
7 Most Expensive Car: दुनिया की सबसे महंगी कारें सिर्फ सफर का साधन नहीं हैं. ये विलासिता, कला, इतिहास और इंजीनियरिंग का अद्भुत मिश्रण हैं. कुछ कारें इतनी दुर्लभ हैं कि केवल चुनिंदा कलेक्टर्स के लिए बनाई जाती हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन सी कार हैं और उनके क्या नाम और खासियत है.
रोल्स-रॉयस बोट टेल (Rolls-Royce Boat Tail)
ये कार किसी मॉडल से ज्यादा एक हाथ से बनाई गई कलाकृति है.1920 के दशक की नौका शैली से प्रेरित, इसका पीछे का डेक “होस्टिंग सुइट में बदल जाता है जिसमें कॉकटेल टेबल और पेरासोल शामिल हैं. कार का पेंट और इंटीरियर पूरी तरह से कस्टमाइज्ड हैं, जिसमें लकड़ी और चमड़े का उपयोग होता है. केवल 3 कारें बनाई गई हैं, इसलिए ये काफी अलग है.
बुगाटी ला वोइचूर नोयर (Bugatti La Voiture Noire)
इसका नाम काली कार है और ये केवल एक ही यूनिट में बनाई गई थी. कार की बॉडी स्कल्पटेड कार्बन फाइबर से बनी है और इसमें बुगाटी का पावरफुल W16 इंजन है. ये एक मॉडर्न हाइपरकार है, लेकिन इतिहास के प्रति सम्मान और ब्रांड की विरासत को भी दिखाती है. इसकी कीमत केवल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि ब्रांड के कारण भी बेहद ऊंची है.
फेरेरी डेटोना SP3 (Ferrari Daytona SP3)
ये कार फेरेरी की Icona सीरीज का हिस्सा है और 1960 के दशक की एंड्यूरेंस रेसिंग कारों से प्रेरित है. इसमें प्राकृतिक V12 इंजन है, जो आज के इलेक्ट्रिक और टर्बो युग में दुर्लभ है. कार लिमिटेड नंबर में बनाई जाती है और रेसिंग विरासत, शिल्पकला और नॉस्टैल्जिया को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ती है. इसके कारण ये कार सुपरकार्स की दुनिया में भी अनन्य और बेहद मूल्यवान बन जाती है.
कोएनिग्सेग CCXR ट्रेविटा (Koenigsegg CCXR Trevita)
ये स्वीडिश हाइपरकार निर्माता की तकनीकी काबिलियत का प्रतीक है. इसकी सबसे खास बात है डायमंड-वीव कार्बन फाइबर बॉडी, जो रोशनी में सिल्वर जैसी चमक देती है. मूल योजना के अनुसार तीन कारें बननी थीं, लेकिन निर्माण की कठिनाइयों के कारण केवल दो ही बनीं. इसकी अनोखी तकनीक इसे कलेक्टर्स के लिए बेहद आकर्षक बनाती है.
बुगाटी सेंटोडिएची (Bugatti Centodieci)
ये हाइपरकार केवल 10 यूनिट्स में बनाई गई और 1990 के बुगाटी EB110 के सम्मान में बनाई गई है. कार का डिजाइन हल्का और एयरोडायनामिक है, जिसमें शक्तिशाली W16 इंजन है. ये 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार मात्र 3 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी लिमिटेड संख्या और ऐतिहासिक श्रद्धांजलि इसे विशेष और महंगी बनाती है.
पगानी ज़ोंडा HP बारकेटा (Pagani Zonda HP Barchetta)
ये कार ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और कला का मिश्रण है. केवल तीन यूनिट्स बनाई गईं, जिनमें से एक कार के निर्माता हॉरासियो पगानी के पास है. इसकी विशेषताएं हैं खुला रूफ, पीछे के व्हील स्पैट्स और कार्बन-टाइटेनियम का एक्सपोजड मैटीरियल. हाथ से बनाई गई और अत्यधिक दुर्लभ होने के कारण ये कलेक्टर्स में बहुत मांग वाली कार है.
मर्सिडीज-मायबैक एक्सलेरो (Mercedes-Maybach Exelero)
ये एक अनोखी हाई-पर्फॉर्मेंस कार है, जो विलासिता और प्रदर्शन का संगम है. मूल रूप से इसे उच्च गति वाले टायर टेस्ट के लिए बनाया गया था. ये कार लिमोजिन जैसी लग्जरी और सुपरकार जैसी स्पीड दोनों देती है. केवल एक ही यूनिट मौजूद है, जो इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी कारों में शामिल करता है.