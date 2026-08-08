क्रिकेट के 7 विवादित खिलाड़ी, जिसने लालच में तबाह किया अपना करियर; कोई गया जेल तो किसी पर लगा उम्र भर के लिए बैन

6. शांताकुमारन श्रीसंत

2007 टी20 और 2011 वनडे विश्व कप विजेता भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गए. दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए श्रीसंत ने सट्टेबाजों को इशारा करने के लिए पैंट में तौलिया लगाया और तय ओवर में 14 से ज्यादा रन दिए. इसके बदले उन्हें कथित तौर पर 10 लाख रुपये मिले थे. इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद उन पर क्रिकेट से बैन लगा दिया गया था.