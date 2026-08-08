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क्रिकेट के 7 विवादित खिलाड़ी, जिसने लालच में तबाह किया अपना करियर; कोई गया जेल तो किसी पर लगा उम्र भर के लिए बैन

खेल की दुनिया में नाम और शोहरत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक गलत फैसला सब कुछ पल भर में खाक कर देता है. कगिसो रबाडा का हालिया विवाद हो या अतीत के काले पन्ने, क्रिकेट के मैदान ने कई सितारों को अर्श से फर्श पर आते देखा है.

आइए जानते हैं क्रिकेट के उन 7 दिग्गजों के बारे में, जिनके एक गलत कदम और लालच ने उनके चमकते करियर पर ऐसा दाग लगा दिया, जो कभी न मिट सका.


By: Shivani Singh | Published: August 8, 2026 12:29:13 AM IST

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर. - Photo Gallery
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1. डेविड वॉर्नर

2018 के मशहूर 'सैंडपेपर गेट' स्कैंडल में डेविड वॉर्नर को पूरी साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड माना गया था. 24 मार्च 2018 को केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान कैमरून बैनक्रॉफ्ट को पीले रंग के सैंडपेपर (रेगमाल) से गेंद रगड़ते हुए पकड़ा गया था. जांच में सामने आया कि वॉर्नर ने ही बैनक्रॉफ्ट को गेंद से छेड़छाड़ करने का तरीका सिखाया था. इस जुर्म के लिए वॉर्नर पर 12 महीने का बैन और ऑस्ट्रेलियाई टीम में कप्तानी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया.

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2. सलमान बट

2010 के पाकिस्तान स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के वक्त सलमान बट टीम के कप्तान थे. इंग्लैंड दौरे के दौरान एक ब्रिटिश अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि बट ने बुकी के इशारे पर तय ओवरों में नो-बॉल फेंकवाने की साजिश रची थी. जांच में दोषी पाए जाने के बाद आईसीसी ने उन पर 10 साल का बैन (5 साल निलंबित) लगाया. इसके अलावा, उन्हें इस आपराधिक साजिश के लिए ब्रिटेन की अदालत से 30 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई.

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3. मोहम्मद आसिफ

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ भी 2010 के उसी स्पॉट फिक्सिंग कांड का मुख्य हिस्सा थे. मजहर महमूद नाम के खोजी पत्रकार द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में आसिफ को तय समय पर नो-बॉल फेंकने के लिए पैसे लेते हुए बेनकाब किया गया था. सट्टेबाजी और धोखाधड़ी के इस मामले में दोषी साबित होने के बाद आईसीसी ने आसिफ पर 7 साल का बैन लगाया और उन्हें ब्रिटेन की जेल में 6 महीने का समय भी बिताना पड़ा.

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मोहम्मद आमिर

2010 के लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान मोहम्मद आमिर महज 18 साल के एक बेहद प्रतिभाशाली गेंदबाज थे. अपने कप्तान सलमान बट और सीनियर साथी आसिफ के दबाव व बहकावे में आकर आमिर ने मैच के दौरान जानबूझकर बड़ी नो-बॉल फेंकी थी. कम उम्र और जुर्म कबूल करने के कारण उन्हें कुछ राहत तो मिली, लेकिन आईसीसी ने उन पर 5 साल का बैन लगाया. आमिर को भी इस कांड के सिलसिले में 3 महीने जेल में गुजारने पड़े थे.

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5. हैंसी क्रोनिए

दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल और लोकप्रिय कप्तान हैंसी क्रोनिए का नाम क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल से जुड़ा. सन 2000 में दिल्ली पुलिस ने क्रोनिए और भारतीय बुकी संजय चावला के बीच बातचीत के फोन रिकॉर्ड्स उजागर किए. क्रोनिए ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने मैच की जानकारियां देने और नतीजे प्रभावित करने के लिए सट्टेबाजों से 1 लाख डॉलर से ज्यादा लिए थे. इस खुलासे के बाद उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया.

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत. - Photo Gallery
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6. शांताकुमारन श्रीसंत

2007 टी20 और 2011 वनडे विश्व कप विजेता भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गए. दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए श्रीसंत ने सट्टेबाजों को इशारा करने के लिए पैंट में तौलिया लगाया और तय ओवर में 14 से ज्यादा रन दिए. इसके बदले उन्हें कथित तौर पर 10 लाख रुपये मिले थे. इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद उन पर क्रिकेट से बैन लगा दिया गया था.

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7. स्टीव स्मिथ

केप टाउन टेस्ट के दौरान स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे. सैंडपेपर गेट स्कैंडल की जांच में पाया गया कि स्मिथ को वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट की इस पूरी योजना की पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की. एक कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी न निभाने के कारण स्मिथ पर 12 महीने का खेल बैन और 2 साल का कप्तानी बैन लगाया गया. हालांकि, वापसी के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन से अपनी छवि काफी हद तक सुधार ली.

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