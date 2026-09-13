Happy Periods: लड़की के ‘पहले पीरियड’ पर ऐसा धांसू जश्न, भारत के 7 राज्यों में बंटती है मिठाईयां, मिलती है गोल्ड ज्वेलरी; बजते हैं ढोल और सजती हैं महफिलें!
First Period Festival in India: पीरियड्स का नाम सुनते ही आज भी समाज के एक बड़े हिस्से में नाक-भौं सिकुड़ जाती है और इसे गंदा या टैबू मानकर बंद कमरों में छिपाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश के 7 ऐसे राज्य हैं, जहां लड़कियों के पहले पीरियड्स को किसी बीमारी या शर्म की बात नहीं, बल्कि एक ग्रैंड फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है! जी हां, सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन यह सच है. जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका पहला पीरियड आता है, तो इन राज्यों में उसे अशुभ मानने के बजाय ढोल-नगाड़ों, रिश्तेदारों के जमावड़े और नए कपड़ों के साथ एक राजकुमारी की तरह जश्न मनाया जाता है. साउथ से लेकर ईस्ट इंडिया तक फैली इन परंपराओं में लड़की को समाज में एक नई जिम्मेदारी और सम्मान मिलने की खुशी मनाई जाती है. यह अनोखी संस्कृति उन दबी-कुचली सोच को करारा तमाचा है, जो माहवारी को आज भी अभिशाप मानती है. आइए, आज जानते हैं भारत के उन 7 राज्यों के बारे में, जहां पीरियड्स पर पाबंदियों की जगह धूमधाम से जश्न मनाने का गजब का रिवाज है.
7. ओडिशा
ओडिशा में पीरियड्स को लेकर जो परंपरा है, वो वाकई दिल जीतने वाली है. यहां जून के महीने में तीन दिनों तक 'राजा पर्व' (Raja Festival) मनाया जाता है. मान्यता है कि इन दिनों धरती माता खुद रजस्वला (menstruating) होती हैं, इसलिए इस दौरान खेती से जुड़े सारे काम रोक दिए जाते हैं. ठीक इसी तरह, जब घर की किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उसे 'कुंआरी पर्व' या 'बुधुईो' के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. लड़की को पहले चार दिनों तक पवित्र अनुष्ठानों के साथ रखा जाता है, उसे जमीन पर पैर नहीं रखने दिए जाते और पांचवें दिन हल्दी-तेल से नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और एक दुल्हन की तरह उसकी पूजा की जाती है.
6. केरल
केरल में लड़कियों के पहले पीरियड को 'तिरुथ्या कल्याणी' या 'मंजल नीराट्टू' (हल्दी स्नान) के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है. जैसे ही किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं. लड़की को एक अलग कमरे में विशेष देखभाल के साथ रखा जाता है. सातवें या नौवें दिन उसे तेल और हल्दी से भव्य स्नान कराया जाता है, जिसे 'चेंगाली नीर' भी कहते हैं. इस दिन लड़की को नए रेशमी कपड़े (पारंपरिक मुंडू) पहनाए जाते हैं, उसे सोने के गहने लादे जाते हैं और रिश्तेदारों द्वारा उसे ढेरों गिफ्ट्स व आशीर्वाद दिए जाते हैं, जिससे उसका हौसला बढ़े.
5. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस खास मौके को 'पेड्डे मनिषी पांडुगा' यानी 'बड़ी महिला बनने का उत्सव' कहा जाता है. यह किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता. जैसे ही लड़की को पहला पीरियड आता है, घर के बाहर आम के पत्तों की तोरण बांधी जाती है और रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया जाता है. लड़की को नए पारंपरिक कपड़े, खासकर खूबसूरत पट्टू लंगड़ी (लहंगा) पहनाई जाती है. इस दिन मामा की तरफ से लड़की के लिए खास उपहार, मिठाई, फल और नए कपड़े लाए जाते हैं. लड़की को एक विशेष आसन पर बिठाकर उसकी आरती उतारी जाती है और उसकी लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है.
4. तमिलनाडु
तमिलनाडु में इस प्राचीन और खूबसूरत रस्म को 'मंजल नीराट्टू विझा' कहा जाता है, जिसका मतलब है 'हल्दी स्नान समारोह'. यहां इस दिन को एक बड़े पारिवारिक समारोह के रूप में मनाया जाता है. लड़की के बड़े होने की खबर पूरे खानदान को दी जाती है और एक भव्य पार्टी रखी जाती है. इस दिन लड़की को मामा द्वारा लाए गए फूलों के गहने और रेशमी साड़ी पहनाई जाती है. मेहमान उसे सोने-चांदी के गहने और तोहफे देते हैं. इस रस्म का मुख्य मकसद लड़की को यह एहसास कराना होता है कि अब वह समाज में एक नई और जिम्मेदार उम्र में कदम रख चुकी है, इसलिए डरने या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है.
3. असम
असम में लड़की के पहले पीरियड को 'तुलोनी बिवाह' यानी एक छोटी शादी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है! जब लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उसकी शादी की तर्ज पर रस्में निभाई जाती हैं. उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है और सातवें दिन असमिया परंपरा के अनुसार उसकी शादी की तरह पूजा होती है. उसे एक केले के पेड़ के पास बैठाकर स्नान कराया जाता है, मेखला चादर (पारंपरिक पोशाक) पहनाई जाती है और एक भव्य दावत दी जाती है, जिसमें पूरे गांव और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि अब लड़की उम्र के अहम दौर में कदम रखने जा रही है.
2. कर्नाटक
कर्नाटक में इस पारंपरिक अनुष्ठान को 'ऋतु कला संस्कारा' या 'मनी मंदी तुम्बुथु' कहा जाता है. इस दिन लड़की को रेशमी साड़ी पहनाकर एक सजी हुई चौकी पर बिठाया जाता है. उसके परिवार की महिलाएं उसकी आरती उतारती हैं और उसकी नजर उतारती हैं. मामा और परिवार के अन्य सदस्य उसके लिए सोने के गहने, फल और पारंपरिक मिठाइयां लेकर आते हैं. इस समारोह का मुख्य उद्देश्य लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से इस बदलाव के लिए तैयार करना और उसे परिवार व समाज से सम्मान दिलाना होता है, ताकि वह खुद को किसी भी तरह से कम न समझे.
1. पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की अनोखी और खूबसूरत परंपराएं देखने को मिलती हैं, जिसे कई जगहों पर 'तुला बायो' या 'प्योली' के रूप में जाना जाता है. जब लड़की का पहला पीरियड आता है, तो उसे कुछ दिनों के लिए अलग रखा जाता है और उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस दौरान उसे ताजे फल, दूध और पौष्टिक आहार दिया जाता है. अनुष्ठान के दिन उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, पुरोहित द्वारा पूजा-पाठ कराई जाती है और परिवार की सुहागिन महिलाएं उसे आशीर्वाद देती हैं. बंगाल की इस संस्कृति में इसे लड़की के जीवन का एक नया और पवित्र चरण माना जाता है.