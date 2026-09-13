Happy Periods: लड़की के ‘पहले पीरियड’ पर ऐसा धांसू जश्न, भारत के 7 राज्यों में बंटती है मिठाईयां, मिलती है गोल्ड ज्वेलरी; बजते हैं ढोल और सजती हैं महफिलें!

First Period Festival in India: पीरियड्स का नाम सुनते ही आज भी समाज के एक बड़े हिस्से में नाक-भौं सिकुड़ जाती है और इसे गंदा या टैबू मानकर बंद कमरों में छिपाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश के 7 ऐसे राज्य हैं, जहां लड़कियों के पहले पीरियड्स को किसी बीमारी या शर्म की बात नहीं, बल्कि एक ग्रैंड फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है! जी हां, सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन यह सच है. जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका पहला पीरियड आता है, तो इन राज्यों में उसे अशुभ मानने के बजाय ढोल-नगाड़ों, रिश्तेदारों के जमावड़े और नए कपड़ों के साथ एक राजकुमारी की तरह जश्न मनाया जाता है. साउथ से लेकर ईस्ट इंडिया तक फैली इन परंपराओं में लड़की को समाज में एक नई जिम्मेदारी और सम्मान मिलने की खुशी मनाई जाती है. यह अनोखी संस्कृति उन दबी-कुचली सोच को करारा तमाचा है, जो माहवारी को आज भी अभिशाप मानती है. आइए, आज जानते हैं भारत के उन 7 राज्यों के बारे में, जहां पीरियड्स पर पाबंदियों की जगह धूमधाम से जश्न मनाने का गजब का रिवाज है.