अपने बच्चों को जरूर सिखाएं ये 7 चीजें, वरना हो सकती है परेशानी, सेफ्टी से लिए बहुत जरूरी

Child Safety Tips: हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए. बड़ों का आदर करना चाहिए इत्यादि. हालांकि हर पैरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ बातें झूठ बोलनी सिखानी चाहिए. अगर आप भी ये पढ़कर हैरान हैं, तो जान लीजिए कि ये झूठ मुसीबत के समय आपके बच्चों के काम आएंगे. हर‍ियाणा पुलि‍स में कॉन्‍स्टेबल के पद पर काम करने वाले साहिल खैरवाल सोशल मीडिया, ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अपराध जागरूकता फैलाते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें कुछ झूठ अपने बच्चों को सिखाने चाहिए.