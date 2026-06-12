अपने बच्चों को जरूर सिखाएं ये 7 चीजें, वरना हो सकती है परेशानी, सेफ्टी से लिए बहुत जरूरी
Child Safety Tips: हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए. बड़ों का आदर करना चाहिए इत्यादि. हालांकि हर पैरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ बातें झूठ बोलनी सिखानी चाहिए. अगर आप भी ये पढ़कर हैरान हैं, तो जान लीजिए कि ये झूठ मुसीबत के समय आपके बच्चों के काम आएंगे. हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने वाले साहिल खैरवाल सोशल मीडिया, ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अपराध जागरूकता फैलाते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें कुछ झूठ अपने बच्चों को सिखाने चाहिए.
किसी को न बताएं ये बात
जब बच्चा घर पर अकेला हो और दरवाजे पर आकर कोई पूछे कि घर पर कोई है, तो उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि वे अकेले हैं. इसकी बजाय झूठ बोलें और कहें कि घर पर मम्मी-पापा हैं.
'मम्मी पापा मुझे लेने आ रहे हैं'
अगर आपका बच्चा कहीं खड़ा है या सड़क पर जा रहा है और कोई उसे घर छोड़ने या मम्मी पापा के पास ले जाने को कहे, तो उसे सिखाएं कि यहां वो झूठ बोलकर उनसे कहें कि उनके मम्मी-पापा उन्हें लेने आ रहे हैं.
जोर से चिल्लाएं
अगर कोई जानकार या अनजान उसे जबरदस्ती पकड़ने या कहीं पर ले जाने की कोशिश करे, तो बच्चों को डरने की बजाय जोर से चिल्लाना चाहिए. किसी तरह से हाथ छुड़ाकर भीड़भाड़ वाली जगह पर चले जाएं.
खोने पर किसकी लें मदद
अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर वो कहीं पर खो जाए, तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की मदद न लें बल्कि उसकी जगह पर किसी सुरक्षागार्ड, पुलिसकर्मी या फिर किसी परिवार से मदद लेनी चाहिए.
किसी को पर्सनल डिटेल्स न दें
बच्चों को सिखाएं कि वे अपना नाम, पता, स्कूल का नाम या फिर मोबाइल नंबर किसी अंजान इंसान के साथ शेयर न करें. वो ये डिटेल्स पुलिसवालों के साथ शेयर करें. अगर कोई पूछे, तो उसे मना करें और कहें कि पुलिसकर्मी को ही बताएंगे.
माता-पिता को बताएं हर बात
अगर उनके साथ कोई बात हो या किसी ने उन्हें कुछ कहा हो या गलत तरीके से छुआ हो, तो अपने मम्मी-पापा को जरूर बताएं. भले ही कोई उन्हें बताने से मना करे.
किसी तरह का लालच न करें
अगर कोई अनजान या जानकार व्यक्ति भी उन्हें खिलौने और चॉकलेट का लालच दे, तो उन्हें साफ इनकार कर दें कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए. उनसे कहें कि मेरे मम्मी-पापा पास में ही हैं और वो लेकर आ रहे हैं.