  • ग्लिटर आई मेकअप करते समय न करें ये 7 गलतियां, वरना पलकों की चमक बन जाएगी शर्म!

ग्लिटर आई मेकअप करते समय न करें ये 7 गलतियां, वरना पलकों की चमक बन जाएगी शर्म!

ग्लिटर आई मेकअप हर फेस्टिव सीजन में ट्रेंड में रहता है, ये आंखों को शाइन और ग्लैमरस लुक देता है लेकिन थोड़ा-सा गलती से किया गया मेकअप आपकी पूरी लुक बिगाड़ सकता है.अगर ग्लिटर सही तरह से नहीं लगाया गया, तो यह आंखों में जलन या मेकअप फैलने की वजह बन सकता है इसलिए ग्लिटर मेकअप करते समय सही प्रोडक्ट, बेस और फिनिशिंग का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. चाहे पार्टी लुक हो या फेस्टिव ग्लो, कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपना आई मेकअप परफेक्ट बना सकती हैं.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 19, 2025 12:52:50 PM IST

1/8

आंखों को साफ रखें और प्राइमर लगाएं

ग्लिटर लगाने से पहले आंखों की स्किन साफ और ड्राई होनी चाहिए, ऑयल या डस्ट होने से ग्लिटर ठीक से नहीं टिकता .एक अच्छी क्वालिटी का आई प्राइमर लगाएं, जो बेस तैयार करे और ग्लिटर को लंबे समय तक सेट रखे.

2/8

ग्लिटर लगाने से पहले सही बेस चुनें

ग्लिटर को टिकाने के लिए बेस का चुनाव बहुत जरूरी है, आप क्रीमी आईशैडो या ग्लिटर जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं. बेस नर्म होना चाहिए ताकि ग्लिटर समान रूप से फैल सके, बेस जितना स्मूद होगा, लुक उतना ही नेचुरल और प्रोफेशनल लगेगा.

3/8

फिंगरटिप्स या फ्लैट ब्रश से करें अप्लाई

ग्लिटर को ब्रश से लगाना आसान होता है, लेकिन फिंगरटिप्स से लगाने पर कंट्रोल ज्यादा रहता है, हल्के हाथों से प्रेस करके लगाएं, रगड़ें नहीं इससे ग्लिटर उड़ने से बचेगा और आंखों के आस-पास नहीं फैलेगा.

4/8

एक्स्ट्रा ग्लिटर को साफ करें ध्यान से

ग्लिटर अक्सर चेहरे पर गिर जाता है, इसे हटाने के लिए ड्राई ब्रश या स्कॉच टेप का इस्तेमाल करे. रगड़ने से बचें क्योंकि इससे स्किन इरिटेट हो सकती है आप मेकअप फिक्सर से भी फिनिशिंग दे सकती हैं जिससे सब कुछ सेट दिखेगा.

5/8

आईलाइनर और मस्कारा को लास्ट में लगाएं

ग्लिटर लगाने के बाद आईलाइनर और मस्कारा लगाएं ताकि ये ब्लेंड न हों. पहले लगाने पर ग्लिटर उनसे चिपक सकता है और लुक खराब कर सकता है, फाइनल टच के लिए वॉटरप्रूफ मस्कारा सबसे बेहतर रहता है.

6/8

मेकअप फिक्सर से करें फाइनल लॉक

ग्लिटर मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए मेकअप फिक्सर जरूर स्प्रे करें, यह ग्लिटर को उड़ने या फैलने से रोकता है. फिक्सर से आई मेकअप ज्यादा ग्लोइंग और पॉलिश्ड लगता है.

7/8

मेकअप हटाते समय रखें खास ध्यान

ग्लिटर हटाते समय रगड़ें नहीं, सॉफ्ट कॉटन पैड पर मेकअप रिमूवर लगाकर हल्के हाथों से ग्लिटर हटाएं. इससे आंखों की नाजुक स्किन सेफ रहती है और इरिटेशन से बचाव होता है.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

