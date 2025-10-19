ग्लिटर आई मेकअप करते समय न करें ये 7 गलतियां, वरना पलकों की चमक बन जाएगी शर्म!

ग्लिटर आई मेकअप हर फेस्टिव सीजन में ट्रेंड में रहता है, ये आंखों को शाइन और ग्लैमरस लुक देता है लेकिन थोड़ा-सा गलती से किया गया मेकअप आपकी पूरी लुक बिगाड़ सकता है.अगर ग्लिटर सही तरह से नहीं लगाया गया, तो यह आंखों में जलन या मेकअप फैलने की वजह बन सकता है इसलिए ग्लिटर मेकअप करते समय सही प्रोडक्ट, बेस और फिनिशिंग का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. चाहे पार्टी लुक हो या फेस्टिव ग्लो, कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपना आई मेकअप परफेक्ट बना सकती हैं.