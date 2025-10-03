ओटीटी पर अभी देख डाले ये 7 Sexiest Movies, वीकेंड बेकार नहीं जाएगा - Photo Gallery
ओटीटी पर अभी देख डाले ये 7 Sexiest Movies, वीकेंड बेकार नहीं जाएगा

बॉलीवुड और हॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनमें बोल्ड और इंटिमेट सीन्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. अगर आप भी ऐसी मूवीज के शौकीन हैं तो यहां आपके लिए लिस्ट है उन फिल्मों की, जिनमें रोमांस और पैशन का लेवल अलग ही दिखा.

By: Shraddha Pandey | Published: October 3, 2025 4:46:08 PM IST

Hit Man 2023 - Photo Gallery
1/7

हिट मैन (2023)

नेटफ्लिक्स पर आई ये फिल्म एक हिटमैन की कहानी है लेकिन इसमें कई सिज़लिंग सीन्स भी हैं. फिल्म का इंटेंस रोमांस इसे और भी पॉपुलर बनाता है.

Anne The Film 2021 - Photo Gallery
2/7

एनी+ द फिल्म (2021)

ये डच फिल्म LGBTQ+ थीम पर बनी है. इसमें खूबसूरत और नेचुरल इंटीमेट सीन हैं जो इमोशन्स और पैशन दोनों को बैलेंस करते हैं.

Eyes Wide Shut 1999 - Photo Gallery
3/7

आईज वाइड शट (1999)

टॉम क्रूज़ और निकोल किडमैन की ये फिल्म आज भी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती है. मास्क पार्टी और पैशनेट सीन्स ने इसे क्लासिक बना दिया है.

Lady Chatterleys Lover 2022 - Photo Gallery
4/7

लेडी चैटरलीज़ लवर (2022)

धांसू लव स्टोरी के साथ फिल्म में कई हॉट और रोमांटिक सीन्स हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स पर खूब देखा गया.

Burning Betrayal 2023 - Photo Gallery
5/7

बर्निंग बेट्रेयल (2023)

ब्राज़ीलियन मूवी, जिसमें धोखा, प्यार और रोमांस का तड़का है. फिल्म के बोल्ड सीन्स ने इसे खूब वायरल किया.

365 Days This Day 2022 - Photo Gallery
6/7

365 डेज (2022)

ये मूवी तो वैसे भी हॉटनेस के लिए मशहूर है. फिल्म के इंटिमेट सीन्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.

My Fault 2023 - Photo Gallery
7/7

माय फॉल्ट (2023)

स्पेनिश मूवी जिसने यंग ऑडियंस में धूम मचा दी. फिल्म का पैशनेट रोमांस इसे लिस्ट में खास जगह देता है.

