हड्डी में लगातार दर्द हो तो हो सकती है कैंसर की आशंका
हड्डी का कैंसर अक्सर धीरे-धीरे विकसित होने वाला रोग होता है, जिसे शुरुआत में पहचानना मुश्किल हो सकता है। आमतौर पर शुरुआती लक्षण अक्सर रोजमर्रा की मामूली परेशानियाँ जैसे दर्द या थकान लग सकती हैं, जिससे रोग की पहचान देर से हो जाती है। आइए जानते हैं, हड्डी के कैंसर के वे शुरुआती संकेत जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।आइए जानते हैं, हड्डी के कैंसर के वे शुरुआती संकेत जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।
लगातार बना रहने वाला हड्डी का दर्द
यदि किसी खास हिस्से जैसे जांघ, हाथ या कंधे में लगातार, गहरा दर्द बना रहता है, और रात में गंभीर रूप लेता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। प्रारंभ में यह थकावट या स्ट्रेचिंग के कारण भी लग सकता है लेकिन अगर दर्द हफ्तों तक बना रहे, तो डॉक्टर से जांच जरूरी है।
बिरादारी-शीलता
हड्डी के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक है प्रभावित जगह पर असामान्य सूजन या गांठ होना। यदि घुटने, कोहनी या किसी हड्डी के आसपास से उभार या गांठ महसूस हो, जो धीरे-धीरे बढ़ रही हो, तो समय रहते एक्स-रे या एमआरआई जैसी जांच कराई जानी चाहिए।
असामान्य थकान या ऊर्जा का कम होना
हड्डी के कैंसर में अक्सर थकावट बहुत सामान्य लक्षण है। बिना किसी विशेष कारण के लगातार थकावट और सामान्य कामों में भी थक जाना यह संकेत हो सकता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। यदि ये माहौल, तनाव या नींद से संबंधित नहीं है, तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर न करें।
हड्डी के पास लालिमा या गर्माहट
जिस स्थान पर कैंसर हो रहा होता है, वहां अक्सरत्वचा लाल और गर्म हो जाती है साथ ही संवेदनशीलता या धड़कन महसूस हो सकती है। यह संकेत कभी-कभी चोट या संक्रमण से भ्रमित हो सकता है, लेकिन लगातार और स्थायी रूप में बनी रहे तो चिकित्सकीय जांच जरूरी है।
हड्डियाँ कमजोर लगना और फ्रैक्चर
हड्डी का कैंसर हड्डी को संरचनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। ऐसे में सामान्य गतिविधियों के दौरान जैसे उठना, चलना हड्डी में फ्रैक्चर या चंदन-सी कमजोरी हो सकती है। यदि फ्रैक्चर बिना स्पष्ट कारण के हो रहा हो तो हड्डी की जांच आवश्यक है।
