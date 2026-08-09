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7 Cricketers Who Died On Field: क्रिकेट मैदान पर हुई इन 7 खिलाड़ियों की ‘दर्दनाक’ मौत, लिस्ट में एक भारतीय स्टार भी शामिल!

क्रिकेट को सज्जनों का खेल माना जाता है, लेकिन इसके लंबे इतिहास में कई बार मैदान पर ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया. गेंद और बल्ले की इस जंग में कई बार खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी. आइए जानते हैं उन बदकिस्मत क्रिकेटरों के बारे में जिनकी मैदान पर हुई मौत ने खेल के नियमों और सुरक्षा मानकों को हमेशा के लिए बदल दिया.


By: Shivani Singh | Published: August 10, 2026 1:18:31 AM IST

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फिलिप ह्यूजेस (ऑस्ट्रेलिया)

मुकाबला: न्यू साउथ वेल्स बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया (2014)
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उभरते हुए सितारे फिलिप ह्यूजेस को भविष्य का दिग्गज माना जा रहा था. एक शेफिल्ड शील्ड मैच के दौरान पेसर शॉन एबॉट की एक तीखी बाउंसर सीधे उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में जा लगी. इस आघात से उनके दिमाग में गंभीर रक्तस्राव हुआ. दो दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद वे दुनिया को अलविदा कह गए.
बदलाव: इस दुखद हादसे के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट हेलमेट्स के डिजाइन में संशोधन किया गया और गर्दन की सुरक्षा के लिए 'नेक गार्ड' अनिवार्य किए गए. उनका अंतिम स्कोर 63 नॉट आउट आज भी उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है.

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रमन लांबा (भारत)

मुकाबला: ढाका प्रीमियर लीग (1998)
भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज रमन लांबा बांग्लादेश में एक क्लब मैच खेल रहे थे. वे बिना हेलमेट पहने सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे. बल्लेबाज मेहराब हुसैन का एक जोरदा़र शॉट सीधे लांबा के सिर से टकराया. शुरुआती समय में वे सामान्य दिख रहे थे और खुद चलकर ड्रेसिंग रूम गए, लेकिन कुछ ही देर में कोमा में चले गए. तीन दिन बाद उनका निधन हो गया.
बदलाव: इस दुर्घटना के बाद क्लोज-इन (बल्लेबाज के पास) फील्डिंग करने वाले हर खिलाड़ी के लिए हेलमेट पहनना सख्त नियम बना दिया गया.

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विल्फ स्लैक (इंग्लैंड)

मुकाबला: घरेलू मैच, गाम्बिया (1989)
इंग्लैंड के लिए खेल चुके बल्लेबाज विल्फ स्लैक गाम्बिया में एक मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वे अचानक पिच पर ही बेहोश होकर गिर पड़े. हालांकि उन्हें पहले भी चक्कर आने की शिकायत रहती थी, लेकिन डॉक्टर्स किसी गंभीर बीमारी का पता नहीं लगा पाए थे. मैदान पर ही उनकी मौत हो गई.
बदलाव: इस घटना के बाद से खिलाड़ियों के रूटीन मेडिकल चेक-अप और हेल्थ मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा.

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वसीम राजा (पाकिस्तान)

मुकाबला: वेटरन्स मैच, इंग्लैंड (2006)
पाकिस्तान के पूर्व शानदार ऑलराउंडर वसीम राजा इंग्लैंड में एक ओवर-50 (वेटरन्स) मैच में हिस्सा ले रहे थे. खेल के दौरान ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे मैदान पर गिर पड़े. डॉक्टर्स के पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो चुका था.
बदलाव: इसके बाद से पूर्व और वरिष्ठ खिलाड़ियों के टूर्नामेंट्स में कार्डियक टेस्ट और इमरजेंसी मेडिकल किट की उपलब्धता पर कड़े नियम बनाए गए.

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डारिन रैंडल (दक्षिण अफ्रीका)

मुकाबला: घरेलू मुकाबला (2013)
दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय मैच में डारिन रैंडल एक बाउंसर पर पुल शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे. गेंद उनके हेलमेट को चकमा देती हुई सीधे सिर के साइड में जा लगी. हेलमेट पहनने के बावजूद इस आघात की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका.
बदलाव: इस घटना ने क्रिकेट गियर्स (सुरक्षा उपकरणों) की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर नए सिरे से शोध करने को मजबूर किया.

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जुल्फिकार भट्टी (पाकिस्तान)

मुकाबला: टी20 घरेलू मैच (2013)
पाकिस्तान के 22 वर्षीय युवा क्रिकेटर जुल्फिकार भट्टी की छाती पर बल्लेबाजी के दौरान एक तेज रफ्तार गेंद लग गई. गेंद लगते ही वे सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़े. अस्पताल ले जाने पर पता चला कि कार्डियक अरेस्ट (हार्ट फेल्योर) के कारण उनकी तुरंत मौत हो गई थी.
बदलाव: इसके बाद से बल्लेबाजों के लिए हेलमेट के साथ-साथ 'चेस्ट गार्ड' (छाती का पैड) पहनने की सलाह दी जाने लगी.

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इयान फॉली (इंग्लैंड)

मुकाबला: इंग्लिश काउंटी मैच (1993)
इंग्लैंड के स्पिनर इयान फॉली बल्लेबाजी के दौरान गेंद लगने से घायल हो गए थे. गेंद उनके सिर पर लगी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज और ऑपरेशन के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी जान चली गई.
बदलाव: इस हादसे ने यह साबित किया कि हर मैच के दौरान स्टेडियम में अत्याधुनिक आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं (Emergency Medical Infrastructure) उपलब्ध होना कितना जरूरी है.

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Cricketraman lamba
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