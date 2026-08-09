7 Cricketers Who Died On Field: क्रिकेट मैदान पर हुई इन 7 खिलाड़ियों की ‘दर्दनाक’ मौत, लिस्ट में एक भारतीय स्टार भी शामिल!

फिलिप ह्यूजेस (ऑस्ट्रेलिया)

मुकाबला: न्यू साउथ वेल्स बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया (2014)

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उभरते हुए सितारे फिलिप ह्यूजेस को भविष्य का दिग्गज माना जा रहा था. एक शेफिल्ड शील्ड मैच के दौरान पेसर शॉन एबॉट की एक तीखी बाउंसर सीधे उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में जा लगी. इस आघात से उनके दिमाग में गंभीर रक्तस्राव हुआ. दो दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद वे दुनिया को अलविदा कह गए.

बदलाव: इस दुखद हादसे के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट हेलमेट्स के डिजाइन में संशोधन किया गया और गर्दन की सुरक्षा के लिए 'नेक गार्ड' अनिवार्य किए गए. उनका अंतिम स्कोर 63 नॉट आउट आज भी उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है.