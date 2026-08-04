‘महानायक’ अमिताभ से लेकर ‘खिलाड़ी’ अक्षय तक! जब करियर के ढलान पर थे करोड़ों कमाने वाले 7 सुपरस्टार्स, ‘B-Grade’ फिल्मों में करना पड़ा था काम!

7. राजेश खन्ना

हिंदी सिनेमा के इतिहास के 'पहले सुपरस्टार' कहे जाने वाले राजेश खन्ना (काका) की दीवानगी का आलम 70 के दशक में ऐसा था कि लड़कियां उनकी सफेद कारों पर खून से खत लिखा करती थीं. लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 80 के दशक के आते-आते अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया, जिससे राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा. करियर के ढलान पर और आर्थिक तंगी के चलते काका ने कुछ बी-ग्रेड और कम बजट की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया. हालांकि, उनके स्टारडम को देखते हुए वे फिल्में भी सिनेमाघरों में चर्चा का विषय बन जाती थीं. ऐसी ही एक फिल्म का नाम है वफ़ा: ए डेडली लव स्टोरी (2008) है, जिसका निर्देशन राकेश सावंत ने किया था.