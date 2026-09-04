देखनी है औरतों संग Red Light Area में होने वाली हैवानियत? इन 7 बॉलीवुड फिल्मों में देखें बदनाम गलियों की असलियत
Bollywood Movies on Prostitution: गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी फिल्म है जिसने वेश्याओं के जीवन की स्थिति को बताया. फिल्म में आलिया भट्ट एक अहम रोल में हैं, जिन्होंने कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया की मैडम गंगूबाई का रोल किया है. गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी बॉलीवुड मूवी है जो प्रॉस्टिट्यूशन, कोठों पर आधारित है, और इसकी कहानी एक जवान गंगा की ज़िंदगी के बारे में है जो आखिर में कोठे की मैडम बन जाती है. यह फिल्म माफिया क्वींस ऑफ़ मुंबई किताब की गंगूबाई कोठेवाली की सच्ची कहानी पर भी आधारित है.लेकिन बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी से पहले, बॉलीवुड में प्रॉस्टिट्यूशन के डार्क साइड पर कई फ़िल्में बन चुकी हैं. जिनमे चमेली, बेगम जान से लेकर चांदनी बार तक तक शामिल हैं. चलिए उन बॉलीवुड फिल्मों पर एक नजर डालें जो प्रॉस्टिट्यूशन, कोठों के डार्क साइड पर रोशनी डालती हैं.
चमेली
2004 की फ़िल्म चमेली में करीना कपूर एक अहम रोल में थीं. यह फ़िल्म एक विधुर और एक स्ट्रीट-स्मार्ट प्रॉस्टिट्यूट के बीच दोस्ती की संभावना को दिखाती है.
बेगम जान
यह फ़िल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी और इसमें विद्या बालन ने बेगम जान का रोल किया था. यह फ़िल्म बेगम जान पर आधारित थी, जो रेडक्लिफ़ लाइन के पास के गांवों में एक ब्रदर चलाती है.
तलाश
इस फ़िल्म में आमिर खान, करीना कपूर खान और रानी मुखर्जी हैं. यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फ़िल्म है जो सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी को दिखाती है.
B.A पास
जैसे कई बॉलीवुड फ़िल्में फीमेल प्रॉस्टिट्यूशन पर आधारित हैं, यह भी अपनी तरह की एक और फ़िल्म है. यह फ़िल्म पूरी तरह से मेल प्रॉस्टिट्यूशन पर आधारित है और इसमें शिल्पा शुक्ला और शादाब कमाल हैं.
लक्ष्मी
लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम की एक छोटी लड़की पर आधारित है जिसे किडनैप करके बेच दिया जाता है और प्रॉस्टिट्यूशन बना दिया जाता है. यह फ़िल्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन से जुड़े सेंसिटिव टॉपिक पर रोशनी डालती है.
चांदनी बार
इस मूवी को मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट किया था. इसमें तब्बू थीं. एक्ट्रेस ने फिल्म में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता था.
मंडी
इस फिल्म को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था. यह एक क्रिटिक्स द्वारा सराही गई मूवी थी और इसमें शबाना आज़मी ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी.