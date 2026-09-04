देखनी है औरतों संग Red Light Area में होने वाली हैवानियत? इन 7 बॉलीवुड फिल्मों में देखें बदनाम गलियों की असलियत

Bollywood Movies on Prostitution: गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी फिल्म है जिसने वेश्याओं के जीवन की स्थिति को बताया. फिल्म में आलिया भट्ट एक अहम रोल में हैं, जिन्होंने कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया की मैडम गंगूबाई का रोल किया है. गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी बॉलीवुड मूवी है जो प्रॉस्टिट्यूशन, कोठों पर आधारित है, और इसकी कहानी एक जवान गंगा की ज़िंदगी के बारे में है जो आखिर में कोठे की मैडम बन जाती है. यह फिल्म माफिया क्वींस ऑफ़ मुंबई किताब की गंगूबाई कोठेवाली की सच्ची कहानी पर भी आधारित है.लेकिन बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी से पहले, बॉलीवुड में प्रॉस्टिट्यूशन के डार्क साइड पर कई फ़िल्में बन चुकी हैं. जिनमे चमेली, बेगम जान से लेकर चांदनी बार तक तक शामिल हैं. चलिए उन बॉलीवुड फिल्मों पर एक नजर डालें जो प्रॉस्टिट्यूशन, कोठों के डार्क साइड पर रोशनी डालती हैं.