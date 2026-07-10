करियर भी, मदरहुड भी! कृति सैनन समेत इन 7 बॉलीवुड हसीनाओं ने लिया बड़ा फैसला, शादी से पहले ही फ्रीज कराए अपने एग्स

7 Indian Celebrities Froze Their Eggs: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने एग्ज फ्रीज करवा लिए थे. यह आज से 5 साल पहले की बात है जब एक्ट्रेस 30 साल की थी. उन्हें ‘मिमी’की शूटिंग के दौरान वजन बढ़ाना था. हालांकि कृति सैनन अकेली एक्ट्रेस या सेलेब्रिटी नहीं हैं जिन्होंने एग फ्रीजिंग की आधुनिक मेडिकल प्रोसेस का सहारा लिया है. उनसे पहले कई जानी-मानी कलाकारों ने भी अपने राइजिंग करियर के बीच एग फ्रीज कराए थे और उनमें से आज मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग फ्रीजिंग प्रोसेस में महिलाओं के हेल्दी और अच्छी क्वालिटी वाले एग्स को निकालकर बहुत ही कम तापमान पर सिक्योर किया जाता है. जब फ्यूचर में मां बनने का फैसला करती हैं तो आईवीएफ के जरिए एग्ज का इस्तेमाल हेल्दी प्रेग्नेंसी के लिए कर लिया जाता है. जानिए कौन-कौन सी एक्ट्रेस और सेलेब्रिटीज एग्ज फ्रीजिंग प्रोसेस से गुजर चुकी हैं-