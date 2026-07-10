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करियर भी, मदरहुड भी! कृति सैनन समेत इन 7 बॉलीवुड हसीनाओं ने लिया बड़ा फैसला, शादी से पहले ही फ्रीज कराए अपने एग्स

7 Indian Celebrities Froze Their Eggs: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने एग्ज फ्रीज करवा लिए थे. यह आज से 5 साल पहले की बात है जब एक्ट्रेस 30 साल की थी. उन्हें ‘मिमी’की शूटिंग के दौरान वजन बढ़ाना था. हालांकि कृति सैनन अकेली एक्ट्रेस या सेलेब्रिटी नहीं हैं जिन्होंने एग फ्रीजिंग की आधुनिक मेडिकल प्रोसेस का सहारा लिया है. उनसे पहले कई जानी-मानी कलाकारों ने भी अपने राइजिंग करियर के बीच एग फ्रीज कराए थे और उनमें से आज मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग फ्रीजिंग प्रोसेस में महिलाओं के हेल्दी और अच्छी क्वालिटी वाले एग्स को निकालकर बहुत ही कम तापमान पर सिक्योर किया जाता है. जब फ्यूचर में मां बनने का फैसला करती हैं तो आईवीएफ के जरिए एग्ज का इस्तेमाल हेल्दी प्रेग्नेंसी के लिए कर लिया जाता है. जानिए कौन-कौन सी एक्ट्रेस और सेलेब्रिटीज एग्ज फ्रीजिंग प्रोसेस से गुजर चुकी हैं- 


By: Kajal Jain | Last Updated: July 10, 2026 3:40:32 PM IST

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कृति सेनन

'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' पॉडकास्ट में करिश्मा मेहता से बातचीत के दौरान कृति सेनन ने बताया कि एग्ज फ्रीजिंग प्रोसेस में शरीर फूल जाता है और मिमी के रोल के लिए उन्हें अपने एग्ज फ्रीज कराने थे इसलिए उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने एग्ज फ्रीज करा लिए. कृति सेनन अपने फैसले को समझदारी भरा बताती हैं.

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कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, जब इंडस्ट्री लगभग डाउन चल रही थी तो मशहूर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी अपने एग्ज फ्रीज करा लिए थे. वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और शादी को लेकर सोसाइटी का प्रैशर नहीं चाहती थीं. जब ऋचा चड्ढा ने अली फजल से शादी की तो 2024 में बेटी जुनैरा को जन्म दिया.

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जस्सी जैसी कोई नहीं... आपको भी याद होगा वो फेमस सीरियल. जी हां. उसी की एक्ट्रेस मोना सिंग भी 34 साल की एज में एग्ज फ्रीज करा चुकी हैं. वो मां बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी. दुनिया घूमना चाहती थीं. रिलेशनशिप को समय देना चाहती थीं. हालांकि 2019 में एक्ट्रेस ने इनवेस्टमेंट बैंकर श्याम गोपालन से शादी की थी लेकिन अभी तक मदरहुड की ओर नहीं बढ़ी हैं.

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