करियर भी, मदरहुड भी! कृति सैनन समेत इन 7 बॉलीवुड हसीनाओं ने लिया बड़ा फैसला, शादी से पहले ही फ्रीज कराए अपने एग्स
7 Indian Celebrities Froze Their Eggs: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने एग्ज फ्रीज करवा लिए थे. यह आज से 5 साल पहले की बात है जब एक्ट्रेस 30 साल की थी. उन्हें ‘मिमी’की शूटिंग के दौरान वजन बढ़ाना था. हालांकि कृति सैनन अकेली एक्ट्रेस या सेलेब्रिटी नहीं हैं जिन्होंने एग फ्रीजिंग की आधुनिक मेडिकल प्रोसेस का सहारा लिया है. उनसे पहले कई जानी-मानी कलाकारों ने भी अपने राइजिंग करियर के बीच एग फ्रीज कराए थे और उनमें से आज मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग फ्रीजिंग प्रोसेस में महिलाओं के हेल्दी और अच्छी क्वालिटी वाले एग्स को निकालकर बहुत ही कम तापमान पर सिक्योर किया जाता है. जब फ्यूचर में मां बनने का फैसला करती हैं तो आईवीएफ के जरिए एग्ज का इस्तेमाल हेल्दी प्रेग्नेंसी के लिए कर लिया जाता है. जानिए कौन-कौन सी एक्ट्रेस और सेलेब्रिटीज एग्ज फ्रीजिंग प्रोसेस से गुजर चुकी हैं-
कृति सेनन
'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' पॉडकास्ट में करिश्मा मेहता से बातचीत के दौरान कृति सेनन ने बताया कि एग्ज फ्रीजिंग प्रोसेस में शरीर फूल जाता है और मिमी के रोल के लिए उन्हें अपने एग्ज फ्रीज कराने थे इसलिए उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने एग्ज फ्रीज करा लिए. कृति सेनन अपने फैसले को समझदारी भरा बताती हैं.
प्रियंका चोपड़ा जोनस
देसी गर्ल और ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा जोनस ने 30 साल की उम्र में अपने एग्ज फ्रीज कराए थे क्योंकि वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थीं. उस वक्त तक प्रियंका को लाइफ पार्टनर नहीं मिली था इसलिए फ्यूटरिस्टिक फैसला करते हुए मां मधु चोपड़ा के जरिए अपने एग्ज फ्रीज करा लिए.
ऋचा चड्ढा
कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, जब इंडस्ट्री लगभग डाउन चल रही थी तो मशहूर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी अपने एग्ज फ्रीज करा लिए थे. वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और शादी को लेकर सोसाइटी का प्रैशर नहीं चाहती थीं. जब ऋचा चड्ढा ने अली फजल से शादी की तो 2024 में बेटी जुनैरा को जन्म दिया.
अकांक्षा रंजन कपूर
वूमन्स डे 2026 पर आकांक्षा रंजन कपूर ने अपने एग्ज फ्रीज कराने की अनाउंसमेंट की. अपनी जर्नी शेयर करते हुए आकांक्षा रंजन कपूर ने बताया कि महिलाओं 2 सप्ताह का सफर काफी मुश्किल था. हर दिन खुद को इंजेक्शन लगवाना, हार्मोन का अपना असर दिखाना, सूजन, मूड स्विंग्स, लगातार स्कैन, दवाइयां, आईवी ड्रिप और अंत में सर्जरी से गुजरना होता है.
एकता कपूर
टेलीविजन क्वीन और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर को कौन नहीं जानता. लेकिन क्या आप जानते थे कि एकता भी 36 की उम्र में अपने एग्ज फ्रीज करा चुकी थीं. एकता का शुरुआती करियर काफी अच्छा रहा. आज भी वो एक सक्सेसफुल वूमन है लेकिन उस समय एकता भी अपने करियर पर ही फोकस करना चाहती थीं. एकता को शादी की भी जल्दी नहीं थी. जब समय आया तो 43 की आयु में आईवीएफ-सेरोगेसी की मदद से बेटे रवि कपूर को जन्म दिया.
तनीषा मुखर्जी
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी का करियर अपनी बहन जितना तो सक्सेसफुल नहीं रहा लेकिन एक्ट्रेस ने 39 साल की उम्र में अपने एग्ज फ्रीज करा लिए थे. हालांकि वो 33 में यह मेडिकल प्रोसेस कराना चाहती थीं लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन और सही पार्टनर मिलने की तलाश में 6 साल बाद फैसला किया.
मोना सिंह
जस्सी जैसी कोई नहीं... आपको भी याद होगा वो फेमस सीरियल. जी हां. उसी की एक्ट्रेस मोना सिंग भी 34 साल की एज में एग्ज फ्रीज करा चुकी हैं. वो मां बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी. दुनिया घूमना चाहती थीं. रिलेशनशिप को समय देना चाहती थीं. हालांकि 2019 में एक्ट्रेस ने इनवेस्टमेंट बैंकर श्याम गोपालन से शादी की थी लेकिन अभी तक मदरहुड की ओर नहीं बढ़ी हैं.