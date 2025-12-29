सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स!

स्ट्रीट-स्टाइल क्वीन (Street-Style Queen)

मैचिंग आउटफिट्स भी फैशनेबल हो सकते हैं! अपनी हुडी और जॉगर्स को स्नीकर्स और एक प्यारे से मिनी बैकपैक के साथ पहनें. यह आपको बिना किसी मेहनत के एक 'एफर्टलेस' स्ट्रीट स्टाइल लुक देगा.