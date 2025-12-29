  • Home>
  • Gallery»
  • सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स!

सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स!

Bollywood winter fashion: इस सर्दी में जाह्नवी के वॉर्डरोब से सीधे ये आरामदायक, स्टाइलिश और पूरी तरह से इंस्टाग्राम लुक्स अपनाएं.


By: Shivani Singh | Published: December 29, 2025 4:36:09 PM IST

Follow us on
Google News
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
1/8

कोज़ी चिक (Cozy Chic)

अल्टीमेट कोज़ी और स्टाइलिश लुक के लिए चंकी निट्स (भारी बुनाई वाले स्वेटर) को स्किनी जींस के साथ पेयर करें. यह लुक कॉलेज, मॉल घूमने या कॉफी डेट के लिए एकदम परफेक्ट है.

You Might Be Interested In
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
2/8

स्ट्रीट-स्टाइल क्वीन (Street-Style Queen)

मैचिंग आउटफिट्स भी फैशनेबल हो सकते हैं! अपनी हुडी और जॉगर्स को स्नीकर्स और एक प्यारे से मिनी बैकपैक के साथ पहनें. यह आपको बिना किसी मेहनत के एक 'एफर्टलेस' स्ट्रीट स्टाइल लुक देगा.

सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
3/8

एफर्टलेस एलिगेंस (Effortless Elegance)

स्टाइल से समझौता किए बिना ठंड से बचें. अपनी फेवरेट मिनी ड्रेस के ऊपर एक न्यूट्रल वूल कोट (Wool Coat) पहनें इस क्लासी 'सिटी-रेडी' लुक को पूरा करने के लिए बूट्स पहनना न भूलें.

You Might Be Interested In
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
4/8

4. रेबेल वाइब्स (Rebel Vibes)

कंफर्ट और स्वैग का सही मेल! एक ब्लैक जैकेट को रिप्ड जींस या मोनोक्रोम बॉटम्स के साथ पहनें. यह स्टाइल आपको एक कूल और कैज़ुअल एनर्जी देता है.

सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
5/8

5. कैज़ुअल कूल (Casual Cool)

विंटर लेयरिंग का सही तरीका, ओवरसाइज़्ड निटेड जंपसूट. एक बेहतरीन 'ऑन-द-गो' वाइब के लिए इसे स्नीकर्स के साथ स्टाइल करें.

सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
6/8

6. स्मार्ट लेयर्स (Smart Layers)

भीड़ से अलग दिखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड ब्लेज़र के नीचे स्वेटर पहनें. इसे जींस या टेलर्ड पैंट्स के साथ मैच करें. यह कॉलेज या कैज़ुअल आउटिंग के लिए बेस्ट चॉइस है.

सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
7/8

7. कोज़ी और क्यूट (Cozy & Cute)

मैचिंग निट सेट्स न केवल कंफर्टेबल होते हैं बल्कि बेहद 'इंस्टा-रेडी' भी लगते हैं. घर पर रिलैक्स करने या विंटर वॉक के लिए यह सबसे आरामदायक विकल्प है.

You Might Be Interested In
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
8/8

आपका विंटर वॉर्डरोब अब और भी स्टाइलिश

जाह्नवी कपूर के फैशन सेंस से प्रेरणा लें और अपने विंटर आउटफिट्स को कोज़ी, चिक और पूरी तरह से इंस्टाग्राम-रेडी बनाएं.

Tags:
Bollywood winter fashionCelebrity winter looksJanhvi Kapoor fashionJanhvi Kapoor winter styleWinter style goals
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery
सर्दियों में दिखना है जाह्नवी कपूर जैसा स्टाइलिश? ट्राई करें ये 7 धांसू विंटर लुक्स! - Photo Gallery