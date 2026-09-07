डिवोर्स के बाद 7 हसीनाओं की जिंदगी में आया ऐसा भूचाल… किसी ने गुपचुप रचाई शादी, तो किसी के अफेयर ने पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री में मचाई सनसनी!
7 Actresses Found Love After Divorce: डिवोर्स के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार असली खुशियां वहीं से शुरू होती हैं! ग्लैमर की दुनिया में ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने टूटे हुए रिश्तों के दर्द को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में प्यार और खुशियों का दोबारा स्वागत किया. जब बात बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों की आती है, तो तलाक के बाद उनका अकेलापन झेलना तय नहीं माना गया, बल्कि इन हसीनाओं ने अपने दम पर जिंदगी की नई शुरुआत की. सामंथा रुथ प्रभु से लेकर दिया मिर्जा और मलाइका अरोड़ा तक, ऐसी 7 एक्ट्रेस हैं जिन्होंने या तो दोबारा शादी की या फिर नए रिश्ते और कंपैनियनशिप के जरिए प्यार को एक और मौका दिया. किसी की लव स्टोरी शादी के मंडप तक पहुंची, तो किसी का रिश्ता कुछ साल साथ रहने के बाद टूट गया, लेकिन इन सभी ने यह साबित कर दिया कि दिल के मामलों में उम्मीद कभी नहीं मरती. इन खूबसूरत और मशहूर अदाकाराओं की पर्सनल लाइफ के ये दिलचस्प सफर इस बात की गवाही देते हैं कि जिंदगी चाहे कितने भी झटके दे, प्यार दोबारा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. आइए जानते हैं इन 7 ग्लैमरस हसीनाओं की जिंदगी के उन पन्नों के बारे में, जिन्होंने डिवोर्स के बाद प्यार की नई इबारत लिखी.
7. सुज़ैन खान
ऋतिक रोशन से साल 2014 में अलग होने के बाद सुजैन खान ने अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी आगे बढ़ाया. सुजैन ने अर्सलान गोनी के रूप में अपना नया हमसफर ढूंढा. दोनों का रिश्ता काफी चर्चा में रहा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्सलान ने कई मौकों पर खुलेआम सुजैन को अपनी पार्टनर और गर्लफ्रेंड बताया, जो यह दिखाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर प्यार दोबारा मिल सकता है.
6. श्वेता तिवारी
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की पहली शादी राजा चौधरी के साथ काफी दर्दनाक और विवादों से भरी रही, जो आखिरकार तलाक पर खत्म हुई. इसके बावजूद श्वेता ने हिम्मत नहीं हारी और साल 2013 में एक्टर अभिनव कोहली के साथ दूसरी शादी करके जिंदगी को एक और मौका दिया. हालांकि उनका यह रिश्ता भी बाद में टूट गया, लेकिन श्वेता की यह कहानी फेयरी टेल से ज्यादा इस बात की मिसाल है कि एक औरत ने टूटने के बाद भी दोबारा संभलने और लड़ने की हिम्मत दिखाई.
5. नीलम कोठारी
बिजनेसमैन ऋषि सेठिया के साथ नीलम कोठारी की पहली शादी ज्यादा लंबी नहीं टिक पाई और दोनों अलग हो गए. इसके बाद नीलम की जिंदगी में टीवी और फिल्मों के जाने-माने एक्टर समीर सोनी की एंट्री हुई. साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली और आपसी समझ के साथ अपने रिश्ते को ऐसा संवारा कि साल 2026 में इस जोड़ी ने अपनी शादी के सफल 15 साल पूरे कर लिए हैं.
4. मलाइका अरोरा
अरबाज खान से तलाक के बाद फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा की पर्सनल लाइफ ने मीडिया का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. मलाइका ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते की शुरुआत की. हालांकि कुछ समय पहले उनका यह चर्चित रिश्ता आपसी सहमति से खत्म जरूर हो गया, लेकिन यह चैप्टर इस बात का गवाही जरूर देता है कि मलाइका ने डिवोर्स के बाद अपने दिल की सुनी और प्यार को एक खुलकर दूसरा मौका दिया.
3. किरण खेर
किरण खेर की पहली शादी गौतम बरी के साथ हुई थी जो किसी वजह से आगे नहीं चल पाई और दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद किरण की जिंदगी में अनुपम खेर आए. दोनों की गहरी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और साल 1985 में उन्होंने शादी कर ली. आज उनका यह मजबूत रिश्ता चार दशकों यानी 40 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुका है, जो आज की जनरेशन के लिए भी एक मिसाल बना हुआ है.
2. दिया मिर्जा
साहिल संघा से साल 2019 में एक दशक लंबा रिश्ता टूटने के बाद खूबसूरत एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी प्यार पर से भरोसा नहीं उठाया. उन्होंने साल 2021 के फरवरी महीने में बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ सात फेरे लिए. दिया की यह दूसरी शादी उनके जीवन में एक नई बहार लेकर आई, जहां उन्होंने न सिर्फ दोबारा प्यार को अपनाया बल्कि एक नए परिवार के साथ अपनी जिंदगी को एक नई और खूबसूरत दिशा दी.
1. सामंथा रुथ प्रभु
नागा चैतन्य से साल 2021 में अलग होने के बाद साउथ और बॉलीवुड की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया. एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए पॉपुलर फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ प्यार की नई राह चुनी. दोनों ने तमाम चर्चाओं के बीच 1 दिसंबर 2025 को कोयंबटूर में एक बेहद इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली, जिसके बाद से सामंथा अपनी इस नई और खुशहाल जिंदगी में काफी सुकून महसूस कर रही हैं.