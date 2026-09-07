डिवोर्स के बाद 7 हसीनाओं की जिंदगी में आया ऐसा भूचाल… किसी ने गुपचुप रचाई शादी, तो किसी के अफेयर ने पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री में मचाई सनसनी!

7 Actresses Found Love After Divorce: डिवोर्स के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार असली खुशियां वहीं से शुरू होती हैं! ग्लैमर की दुनिया में ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने टूटे हुए रिश्तों के दर्द को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में प्यार और खुशियों का दोबारा स्वागत किया. जब बात बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों की आती है, तो तलाक के बाद उनका अकेलापन झेलना तय नहीं माना गया, बल्कि इन हसीनाओं ने अपने दम पर जिंदगी की नई शुरुआत की. सामंथा रुथ प्रभु से लेकर दिया मिर्जा और मलाइका अरोड़ा तक, ऐसी 7 एक्ट्रेस हैं जिन्होंने या तो दोबारा शादी की या फिर नए रिश्ते और कंपैनियनशिप के जरिए प्यार को एक और मौका दिया. किसी की लव स्टोरी शादी के मंडप तक पहुंची, तो किसी का रिश्ता कुछ साल साथ रहने के बाद टूट गया, लेकिन इन सभी ने यह साबित कर दिया कि दिल के मामलों में उम्मीद कभी नहीं मरती. इन खूबसूरत और मशहूर अदाकाराओं की पर्सनल लाइफ के ये दिलचस्प सफर इस बात की गवाही देते हैं कि जिंदगी चाहे कितने भी झटके दे, प्यार दोबारा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. आइए जानते हैं इन 7 ग्लैमरस हसीनाओं की जिंदगी के उन पन्नों के बारे में, जिन्होंने डिवोर्स के बाद प्यार की नई इबारत लिखी.