ये 5 बॉलीवुड पोस्टर देख लोगों के उड़ गए थे होश! हर जगह मचा था बवाल, कुछ ने तो…!

Bold Bollywood Posters: बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड और दूसरे नियमों के बावजूद, कभी-कभी कुछ फिल्मों के पोस्टर हदें पार कर जाते हैं. ऐसे पोस्टर जनता में बहस और विरोध का कारण बनते हैं. आमिर खान की फिल्म “पीके” के पोस्टर पर भी काफी विवाद हुआ था. इसी तरह कुछ और फिल्मों के पोस्टर भी विवादित रहे, लेकिन फिर भी वे सेंसर की नजर से बच निकले.