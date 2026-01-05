ये 5 बॉलीवुड पोस्टर देख लोगों के उड़ गए थे होश! हर जगह मचा था बवाल, कुछ ने तो…!
Bold Bollywood Posters: बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड और दूसरे नियमों के बावजूद, कभी-कभी कुछ फिल्मों के पोस्टर हदें पार कर जाते हैं. ऐसे पोस्टर जनता में बहस और विरोध का कारण बनते हैं. आमिर खान की फिल्म “पीके” के पोस्टर पर भी काफी विवाद हुआ था. इसी तरह कुछ और फिल्मों के पोस्टर भी विवादित रहे, लेकिन फिर भी वे सेंसर की नजर से बच निकले.
राम तेरी गंगा मैली
फेमस निर्देशक राज कपूर ने इस फिल्म में बोल्ड अंदाज अपनाया. एक्ट्रेस मंदाकिनी को पोस्टर में गीले सफेद कपड़े में दिखाया गया था. पोस्टर से फिल्म के बोल्ड होने का संकेत मिलता था. कहानी और एक्टिंग पर सवाल उठे, फिर भी फिल्म सफल रही. लोग हैरान थे कि यह फिल्म सेंसर बोर्ड से कैसे पास हो गई.
गर्लफ्रेंड
ये फिल्म समलैंगिक रिश्तों पर आधारित थी. फिल्म में दो महिलाओं की कहानी को काफी बोल्ड तरीके से दिखाया गया. निर्देशक करण राजदान की सोच को लेकर काफी आलोचना हुई. पोस्टर ने लोगों का ध्यान खींचा और चर्चा का विषय बन गया.
एक छोटी सी लव स्टोरी
फिल्म को एक मासूम प्रेम कहानी के रूप में पेश किया गया था. कहानी में 15 साल के लड़के को अपनी 26 साल की पड़ोसन से प्यार दिखाया गया. पोस्टर को लेकर काफी गलतफहमियां और विवाद हुए. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और राजनीतिक विरोध भी झेलना पड़ा.
हेट स्टोरी
इस फिल्म के पोस्टर और कुछ संवादों पर काफी विवाद हुआ. सेंसर बोर्ड को इसे लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पोस्टर पर रोक भी लगाई थी. सभी विवादों के बावजूद फिल्म रिलीज हुई और सफल रही.
जिस्म 2
इस फिल्म का निर्देशन पूजा भट्ट ने किया था. फिल्म में सनी लियोनी की वजह से पहले से ही काफी चर्चा थी. पोस्टर को बहुत बोल्ड बताया गया और उसकी डिजाइन पर सवाल उठे. काफी आलोचना के बाद भी फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी.