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पुरुषों में जोश भर देंगे ये 6 सुपरफूड! अंग-अंग में भर जाएगी एनर्जी, 15 दिन में ही दिखने लगेगा असर

Superfoods For Mens Health: पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक एनर्जी की जरूरत होती है. इसके लिए पुरुषों को कुछ जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ऐसे में मर्दों को अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए, जिनसे उन्हें एनर्जी मिल सके. आज कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में बताएंगे, जो पुरुषों के लिए सुपरफूड मानी जाती हैं. इन चीजों के सेवन से पुरुषों की रोजमर्रा की दिक्कतें दूर होती हैं. इसके अलावा, पुरुषों की शारीरिक कमजोरी दूर होने के साथ सेक्स ड्राइव को भी बढ़ावा मिल सकता है. अब सवाल है कि आखिर कौन से सुपरफूड्स मर्दों के लिए जरूरी हैं? इन चीजों से कैसे दूर होगी उनकी शारीरिक कमजोरी? इस बारे में बता रहीं हैं अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ की सीनियर डाइटिशियन प्रीती पांडे-


By: Lalit Kumar | Published: May 17, 2026 9:33:46 PM IST

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दही

डाइटिशियन प्रीती पांडे बताती हैं कि, पुरुषों की अच्छी सेहत के लिए दही भी बहुत जरूरी होता है. दरअसल, दही में कैल्शियम उचित मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. वैसे तो इसका सेवन महिला-पुरुष दोनों के लिए लाभकारी है. क्योंकि, पुरुषों में भी ऑस्टियोपोरोसिस का उतना ही जोखिम है, जितना कि महिलाओं में. इसलिए पुरुषों को दही जरूर खाना चाहिए. दही में यदि चीनी की जगह कुछ कटे फल डालकर खाएं तो ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे.

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बादाम

बादाम पुरुषों की सेहत का खजाना माना जाता है. इसलिए हर दिन बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए. बता दें कि, बादाम में मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है. कई पुरुषों में मैग्नीशियम की कमी और टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता है. ऐसे में मैग्नीशियम सामान्य मांसपेशियों और नर्व्स को सक्रिय बनाए रखने में असरदार है. यह शरीर को एनर्जी भी देता है, साथ ही हार्ट और रक्त वाहिकाओं को भी बेहतर रखता है.

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डार्क चॉकलेट-ब्लैक कॉफी

पुरुषों को एनर्जी बढ़ाने के लिए डार्क चॉकलेट और ब्लैक कॉफी भी जरूर लेनी चाहिए. ये दोनों ही पुरुषों को कई बीमारियों से बचाते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, ब्लैक काफी और डॉर्क चॉकलेट खाने से पुरुषों की सेक्सअल हेल्थ बेहतर होती है. दरअसल, चॉकलेट में मौजूद मुख्य तत्व कोकोआ में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है.

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ओट्स

एक्सपर्ट के मुताबिक, सेहतमंद रहने के लिए पुरुषों को अपनी डाइट में ओट्स जरूर शामिल करना चाहिए. दरअसल, ओट्स के सेवन से शरीर को प्रोटीन के साथ एनर्जी मिलती है. इससे शरीर की हड्डियों में मजबूती आती है. साथ ही, पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी मदद कर सकता है.

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टमाटर

लाइकोपीन से भरपूर चीजें पुरुषों की सेहत के लिए अधिक फायदेमंद हैं. इसके लिए टमाटर को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. बता दें कि, टमाटर में मौजूद लाइकोपीन ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है. उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है. टमाटर के सेवन से यौन शक्ति को भी बढ़ावा मिल सकता है.

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आलू-साबुत आनाज

शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए आलू एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है. हालांकि, कई पुरुष लो-कार्ब डाइट की वजह से आलू पसंद नहीं करते हैं, जिससे उनमें एनर्जी जल्दी खत्म होने लगती है. आपको बता दूं कि, आलू में केले से ज्यादा पोटैशियम होता है. साथ ही, आलू में कुछ मात्रा में विटामिन सी और फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. वहीं, शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए साबुत अनाज भी खा सकते हैं.

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