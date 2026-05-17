पुरुषों में जोश भर देंगे ये 6 सुपरफूड! अंग-अंग में भर जाएगी एनर्जी, 15 दिन में ही दिखने लगेगा असर

Superfoods For Mens Health: पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक एनर्जी की जरूरत होती है. इसके लिए पुरुषों को कुछ जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ऐसे में मर्दों को अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए, जिनसे उन्हें एनर्जी मिल सके. आज कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में बताएंगे, जो पुरुषों के लिए सुपरफूड मानी जाती हैं. इन चीजों के सेवन से पुरुषों की रोजमर्रा की दिक्कतें दूर होती हैं. इसके अलावा, पुरुषों की शारीरिक कमजोरी दूर होने के साथ सेक्स ड्राइव को भी बढ़ावा मिल सकता है. अब सवाल है कि आखिर कौन से सुपरफूड्स मर्दों के लिए जरूरी हैं? इन चीजों से कैसे दूर होगी उनकी शारीरिक कमजोरी? इस बारे में बता रहीं हैं अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ की सीनियर डाइटिशियन प्रीती पांडे-