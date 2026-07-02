सलमान खान की वो 6 रोमांटिक फिल्में, जो मिलेनियल्स की ही नहीं, gen-zs की भी हैं फेवरेट

बॉलीवुड ने कई रोमांटिक हीरो दिए हैं, लेकिन सलमान खान की तरह लोगों के दिलों पर कब्जा करने वाले बहुत कम ही हैं. उनके मासूम आकर्षण से लेकर चुलबुले किरदारों, भावुक प्रेम कहानियों तक, सलमान ने पर्दे पर हमेशा सॉफ्ट रोमांस को प्रस्तुत किया है, जिसे हर पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं. यही वजह है सलमान खान की फैन फॉलोविंग में सिर्फ मिलेनियल्स ही नहीं बल्कि जेन-ज़ी किड्स भी हैं. आइये जानते हैं सलमान खान की उन 6 खास फिल्मों के बारे में जिसमें उनके रोमांटिक अंदाज ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया.