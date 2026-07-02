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सलमान खान की वो 6 रोमांटिक फिल्में, जो मिलेनियल्स की ही नहीं, gen-zs की भी हैं फेवरेट

बॉलीवुड ने कई रोमांटिक हीरो दिए हैं, लेकिन सलमान खान की तरह लोगों के दिलों पर कब्जा करने वाले बहुत कम ही हैं. उनके मासूम आकर्षण से लेकर चुलबुले किरदारों, भावुक प्रेम कहानियों तक, सलमान ने पर्दे पर हमेशा सॉफ्ट रोमांस को प्रस्तुत किया है, जिसे हर पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं. यही वजह है सलमान खान की फैन फॉलोविंग में सिर्फ मिलेनियल्स ही नहीं बल्कि जेन-ज़ी किड्स भी हैं. आइये जानते हैं सलमान खान की उन 6 खास फिल्मों के बारे में जिसमें उनके रोमांटिक अंदाज ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया.


By: Shivangi Shukla | Published: July 2, 2026 4:48:25 PM IST

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मैंने प्यार किया - Photo Gallery
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मैंने प्यार किया

सलमान खान का बॉलीवुड के सबसे चहेते रोमांटिक हीरो के रूप में सफर इसी सदाबहार क्लासिक फिल्म से शुरू हुआ. प्रेम के किरदार में उन्होंने एक प्रेमी के सारे गुण समेटे और एक नाजुक-सी प्रेम कहानी को रच दिया. यह सलमान खान की पहली सुपरहिट फिल्म थी. इसमें उनके साथ भाग्यश्री थीं.

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हम आपके हैं कौन

90s की एवरग्रीन फिल्मों में एक ये फिल्म आज भी बेहद लोकप्रिय है. इसमें सलमान खान ने चुलबुले देवर से लेकर जिम्मेदार भाई तक का किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया है. इसके साथ ही फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ उनकी शरारतभरी और क्यूट फ्लर्टिंग हर किसी को लुभाती है.

हम साथ-साथ हैं - Photo Gallery
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हम साथ-साथ हैं

90s की पारिवारिक फिल्म हम साथ-साथ हैं में सलमान खान ने मंझले भाई प्रेम का किरदार निभाया था. पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होने के बावजूद इस फिल्म में सलमान खान और सोनाली बेंद्रे के रोमांस ने हर किसी को लुभाया था.

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हम दिल दे चुके सनम

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की इस फिल्म में सलमान ने एक ऐसे सिंगर का किरदार निभाया था, जो संगीत सीखने भारत आता है और उसे अपने गुरु की बेटी से प्यार हो जाता है. ये फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक है.

तेरे नाम - Photo Gallery
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तेरे नाम

बॉलीवुड में कबीर सिंह के आने से पहले इंटेंस आशिकी की जब बात होती थी, तो तेरे नाम का ही नाम आता था. सलमान खान ने इसमें एक पोजेसिव प्रेमी का बेहतरीन किरदार निभाया है.

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प्रेम रतन धन पायो

सलमान खान की इस फिल्म में सलमान ने डबल रोल किया था, जिसमें एक ओर वो रॉयल व्यक्ति का किरदार निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक चुलबुले कलाकार का. इस फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर हैं, जिनके साथ उनकी लव स्टोरी को काफी पसंद किया गया था.

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