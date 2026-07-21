इस सप्ताह ओटीटी पर धूम मचाएंगी ये 6 फिल्में और सीरीज, एक को देखकर याद आएंगे पुराने दिन, लगाएंगे ठहाके

OTT Release this Week: सप्ताह के अंत में अकसर लोगों का मन होता है कि वे वीकेंड पर घर में बैठकर कुछ टेस्टी सा खाएं और स्नैक्स के साथ किसी मूवी या सीरीज का लुत्फ उठाएं. अगर आपका भी ऐसा ही कोई मन है और वीकेंड पर अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ कुछ अच्छा देखने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसी फिल्में और सीरीज लाए हैं, जो आपके वीकेंड को एंटरटेनमेंट से भरपूर बना देगा.