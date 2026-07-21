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इस सप्ताह ओटीटी पर धूम मचाएंगी ये 6 फिल्में और सीरीज, एक को देखकर याद आएंगे पुराने दिन, लगाएंगे ठहाके

OTT Release this Week: सप्ताह के अंत में अकसर लोगों का मन होता है कि वे वीकेंड पर घर में बैठकर कुछ टेस्टी सा खाएं और स्नैक्स के साथ किसी मूवी या सीरीज का लुत्फ उठाएं. अगर आपका भी ऐसा ही कोई मन है और वीकेंड पर अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ कुछ अच्छा देखने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसी फिल्में और सीरीज लाए हैं, जो आपके वीकेंड को एंटरटेनमेंट से भरपूर बना देगा.


By: Deepika Pandey | Published: July 21, 2026 3:47:40 PM IST

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ओटीटी रिलीज - Photo Gallery
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रिलीज होंगी 6 फिल्में और सीरीज

21 जुलाई से रोमांस और कॉमेडी से भरपूर कहानियां आपका एंटरटेनमेंट करने आ रही हैं. आप प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार और सोनीलिव पर नया कंटेंट देख सकते हैं. इस सप्ताह एक या दो नहीं बल्कि पूरी 8 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं.

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24 जुलाई को आदर्श बाल विद्यालय सीरीज रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में के.के. मेनन एक ऐसे स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका में नजर आएंगे, जो छोटे से स्कूल को शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में शामिल करने का सपना देखता है. इस दौरान आपको पढ़ाई न करने वाले छात्रों के साथ मुश्किलें और पूरा हंसी ठिठोली वाला माहौल देखने को मिलेगा. ये प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

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24 जुलाई को विक्रांत मैसी स्टारर रोमांटिक वेब सीरीज मुसाफिर कैफे रिलीज होने वाली है. इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज की कहानी दोस्ती, प्यार और फिर दूरी के बाद दूसरी बार प्यार मिलने का एहसास है. इस दौरान आपको दिल छू लेने वाली कहानी देखने को मिलेगी. ये प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

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24 जुलाई को ही केविन हार्ट स्टारर कॉमेडी फिल्म 72 आवर्स रिलीज होने वाली है. इसमें एक ऐसे बंदे की कहानी दिखाई गई है, जो गलत ग्रुप चैट के कारण बैचलर पार्टी में पहुंच जाता है. इसके बाद उसकी जिंदगी में कई बदलाव होते हैं. ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

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24 जुलाई को स्टार ट्रेक: स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स सीजन 4 रिलीज होने वाली है. ये मशहूर साइंस फिक्शन सीरीज का नया सीजन होगा. इसमें स्पेस मिशन और नए एडवेंचर देखने को मिलेंगे. इस दौरान टीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

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