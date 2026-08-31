पटरियों पर दौड़ते फाइव-स्टार होटल: भारत की 6 सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेनें, जहां एक रात का खर्च है लाखों रुपये!

Luxury Trains in India: भारतीय रेलवे का सफर जितना आसान, सुविधाजनक और आरामदायक होता है, उतना ही खूबसूरत और यादगार भी बन जाता है. यूंतो भारत की जनता लोकल ट्रेन के सफर में भी मोटिवेशन तलाश लेती है लेकिन आद हम आपको भारत की उन लग्जरी ट्रेन ट्रेवल के बारे में बताएंगे जो आपको पुराने महाराजाओं के जमाने की लग्जरी और 5-स्टार हॉस्पिटैलिटी का एक बेहतरीन अहसास कराएगा. साल 2026 तक आते-आते यह शानदार ट्रेन कम और चलते-फिरते होटल के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं. इनकी सेवा अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है. इस ट्रेल में सफर करने वाले यात्रियों को ताजमहल पर शैंपेन ब्रेकफास्ट, रणथंभौर में टाइगर सफारी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की प्राइवेट सैर जैसे शानदार एक्सपीरिएंस कराए जाते हैं. ये ट्रेनें देश के सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट को कवर करती हैं. फिर चाहे राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान की सैर कर रहे हों या दक्षिण भारत के हरे-भरे बैकवाटर्स का मजा ले रहे हों, ये छह लग्जरी ट्रेनें स्लो ट्रेवल का एक ऐसा नायाब अनुभव देती हैं जिसे भारत में रहने वालों को कम से कम एक बार जरूर जीना चाहिए. आइए ऐसी ही 6 सबसे शानदार और शाही ट्रेनों के बारे में जानते हैं.