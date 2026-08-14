तक्षशिला से लेकर ननकाना साहिब तक: बंटवारे के उस पार छूट गईं भारत की वे 6 अनमोल धरोहरें, जो आज भी बढ़ाती हैं हमारा गौरव!

भारत और पाकिस्तान का साल 1947 का वह बंटवारा सिर्फ जमीन का टुकड़ा अलग होने जैसा नहीं था, बल्कि यह हमारी साझा जिंदगी, इतिहास और संस्कृति के बिखर जाने जैसा था. जब देश बंटा, तो हमारी बहुत सी ऐसी अनमोल चीजें उस पार यानी पाकिस्तान में छूट गईं, जिन पर कभी हमें बहुत गर्व हुआ करता था. ये वे पुरानी इमारतें, मंदिर और विश्वविद्यालय थे जहां से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है. भले ही आज ये चीजें दूसरे देश में चली गई हैं, लेकिन हमारे दिलों में उनका सम्मान आज भी वैसा ही है. आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे में जो आज पाकिस्तान में हैं और हमारे लिए क्यों इतनी मायने रखती हैं.