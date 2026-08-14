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तक्षशिला से लेकर ननकाना साहिब तक: बंटवारे के उस पार छूट गईं भारत की वे 6 अनमोल धरोहरें, जो आज भी बढ़ाती हैं हमारा गौरव!

भारत और पाकिस्तान का साल 1947 का वह बंटवारा सिर्फ जमीन का टुकड़ा अलग होने जैसा नहीं था, बल्कि यह हमारी साझा जिंदगी, इतिहास और संस्कृति के बिखर जाने जैसा था. जब देश बंटा, तो हमारी बहुत सी ऐसी अनमोल चीजें उस पार यानी पाकिस्तान में छूट गईं, जिन पर कभी हमें बहुत गर्व हुआ करता था. ये वे पुरानी इमारतें, मंदिर और विश्वविद्यालय थे जहां से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है. भले ही आज ये चीजें दूसरे देश में चली गई हैं, लेकिन हमारे दिलों में उनका सम्मान आज भी वैसा ही है. आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे में जो आज पाकिस्तान में हैं और हमारे लिए क्यों इतनी मायने रखती हैं.


By: Kajal Jain | Published: August 14, 2026 2:43:35 PM IST

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तक्षशिला - Photo Gallery
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तक्षशिला

यह जगह पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है. यह दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां चाणक्य और चरक जैसे महान ज्ञानी पढ़े थे. यह हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया को शिक्षा, विज्ञान और राजनीति की शुरुआती सीख मिली थी. आज इस जगह की देखभाल पाकिस्तान का पुरातत्व विभाग और यूनेस्को (UNESCO) मिलकर करते हैं.

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हड़प्पा

हड़प्पा पाकिस्तान के साहीवाल जिले में रावी नदी के पास है. यह हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में हजारों साल पहले भी एक बहुत ही आधुनिक और तरक्कीपसंद शहर बसा हुआ था. भारत के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह हमारी प्राचीन पहचान का सबूत है. फिलहाल, पाकिस्तान का पुरातत्व विभाग इसकी संभाल करता है.

नंकाना साहिब - Photo Gallery
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ननकाना साहिब

यह पवित्र शहर पाकिस्तान के लाहौर के पास है. यह सिखों के पहले गुरु, श्री गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान है. सिखों और हर भारतीय के लिए यह बेहद पवित्र जगह है, जहां देश-विदेश से लोग माथा टेकने जाते हैं. इस गुरुद्वारे की देखरेख 'पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' करती है.

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कटसराज मंदिर

यह मंदिर पाकिस्तान की नमक पहाड़ियों में स्थित है. कहानियों के अनुसार, इसका संबंध महाभारत काल और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है. हमारी आस्था के लिए यह एक बहुत ही पवित्र और पुराना तीर्थ स्थल है. इस मंदिर की संभाल पाकिस्तान का 'इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' करता है, जो वहां के अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की देखभाल करता है.

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लाहौर का किला और शालीमार बाग

यह दोनों शानदार जगहें लाहौर शहर में हैं. ये मुग़ल राजाओं के समय की बेहतरीन कारीगरी और खूबसूरत बागों के नमूने हैं. ये हमारे उस पुराने साझा इतिहास का हिस्सा हैं जो कभी अखंड भारत की शान हुआ करते थे. यूनेस्को की सूची में शामिल इन ऐतिहासिक जगहों की देखरेख पाकिस्तान का पुरातत्व विभाग करता है.

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हिंगलाज माता मंदिर

यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सुनसान पहाड़ियों और गुफाओं के बीच है. यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक बहुत ही पवित्र स्थान है. भारत के लोगों की इसमें गहरी आस्था है और आज भी कई श्रद्धालु यहां दर्शन करने जाते हैं. इस प्राचीन मंदिर की पूजा और देखरेख वहां का स्थानीय हिंदू समुदाय और ट्रस्ट मिलकर करता है.

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