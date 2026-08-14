‘बंटवारा 1947’ तो बस शुरुआत थी… फील करना है ‘पार्टीशन’ का असली दर्द, तो देखना न भूलें 6 फिल्में, जिनमें कैद है ऐसा भयानक सच जो इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलेगा!

जब भी साल 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे का जिक्र होता है, तो सीने में एक अजीब-सी सिरहन दौड़ जाती है. आंखों के सामने अपनों के बिछड़ने, बसे बसाए परिवारों के उजड़ने, बेघर-बेसहारा भटकते लोग और हिंसा के दृश्य आंखों में आंसू ले आते हैं. यह सिर्फ जमीन या सरहदों का टूटना नहीं था, बल्कि इंसानी रिश्तों, भरोसे और उम्मीदों का ऐसा कत्ल था जिसकी टीस आज भी पीढ़ियों महसूस करती हैं. सिनेमा ने इस दर्द को हमेशा से अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है. इंडियन सिनेमा की अपकमिंग और ताजा रिलीज ‘बंटवारा 1947’ जैसी फिल्मों के बीच, अगर आप वाकई बंटवारे के उस खौफ, लाचारी और अंदर तक झकझोर देने वाले दर्द को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड पहले ही ऐसी मास्टरपीस फिल्में बना चुका हैं जो इतिहास के पन्नों को जिंदा कर देती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में जो दर्द के मामले में हर पैमाने पर खरी उतरती हैं और इन्हें आप आसानी से ओटीटी पर देख सकते हैं.