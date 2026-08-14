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‘बंटवारा 1947’ तो बस शुरुआत थी… फील करना है ‘पार्टीशन’ का असली दर्द, तो देखना न भूलें 6 फिल्में, जिनमें कैद है ऐसा भयानक सच जो इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलेगा!

जब भी साल 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे का जिक्र होता है, तो सीने में एक अजीब-सी सिरहन दौड़ जाती है. आंखों के सामने अपनों के बिछड़ने, बसे बसाए परिवारों के उजड़ने, बेघर-बेसहारा भटकते लोग और हिंसा के दृश्य आंखों में आंसू ले आते हैं. यह सिर्फ जमीन या सरहदों का टूटना नहीं था, बल्कि इंसानी रिश्तों, भरोसे और उम्मीदों का ऐसा कत्ल था जिसकी टीस आज भी पीढ़ियों महसूस करती हैं. सिनेमा ने इस दर्द को हमेशा से अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है. इंडियन सिनेमा की अपकमिंग और ताजा रिलीज ‘बंटवारा 1947’ जैसी फिल्मों के बीच, अगर आप वाकई बंटवारे के उस खौफ, लाचारी और अंदर तक झकझोर देने वाले दर्द को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड पहले ही ऐसी मास्टरपीस फिल्में बना चुका हैं जो इतिहास के पन्नों को जिंदा कर देती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में जो दर्द के मामले में हर पैमाने पर खरी उतरती हैं और इन्हें आप आसानी से ओटीटी पर देख सकते हैं.


By: Kajal Jain | Published: August 14, 2026 1:27:10 PM IST

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ट्रेन टू पाकिस्तान - Photo Gallery
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6. ट्रेन टू पाकिस्तान

पामेला रूक्स द्वारा निर्देशित और खुशवंत सिंह के मशहूर उपन्यास पर आधारित यह फिल्म भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित 'मनो माजरा' नाम के एक काल्पनिक गांव की कहानी कहती है, जहां सदियों से हिंदू, मुस्लिम और सिख भाईचारे के साथ रहते थे. लेकिन 1947 के आते ही नफरत की आंधी ने सब कुछ बदल दिया. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक तरफ सीमा पार से खून से भरी लाशों से अटी ट्रेनें आने लगती हैं, तो दूसरी तरफ गांव के अमन-चैन को नजर लग जाती है. यह फिल्म इंसानी फितरत, कट्टरता और उस लाचारी को दिखाती है जहां अपनों के खिलाफ ही हथियार उठाने पड़ गए थे.
कहां देखें: आप इसे Amazon MX Player पर मुफ्त में देख सकते हैं. Amazon Prime Video पर भी उपलब्ध है.

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हे राम - Photo Gallery
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5. हे राम

कमल हासन के निर्देशन और एक्टिंग वाली यह फिल्म बंटवारे के बाद पैदा हुए गुस्से, बदले की आग और सांप्रदायिकता के जहर पर आधारित है. कहानी साकेत राम की है, जिसकी पत्नी की हत्या बंटवारे के दंगों में हो जाती है और वह इस गहरे सदमे व नफरत में किस तरह उग्रवाद के रास्ते पर चल पड़ता है. शाहरुख खान और कमल हासन की यह फिल्म दिखाती है कि कैसे देश का बंटवारा इंसानों के दिलों को भी हमेशा के लिए बांट गया.
कहां देखें: यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और एपल टीवी (Apple TV) पर उपलब्ध है.

तमस - Photo Gallery
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4. तमस

भीष्म साहनी के मशहूर उपन्यास पर आधारित गोविंद निहलानी की यह ऐतिहासिक सीरीज सांप्रदायिक दंगों और नफरत के काले सायों को बेहद करीब से दिखाती है. इसमें ओम पुरी, अमरीश पुरी और पंकज कपूर जैसे दिग्गजों ने काम किया है. यह कहानी बताती है कि कैसे उस दौर में राजनीतिक और धार्मिक स्वार्थ के लिए आम इंसानों के दिलों में जहर घोला गया और सामान्य लोग इस आग में झुलस गए.
कहां देखें: इसे अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देखा जा सकता है.

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1947: अर्थ - Photo Gallery
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3. 1947: अर्थ

दीपा मेहता के निर्देशन में बनी यहफिल्म बपसी सिधवा के उपन्यास 'क्रैकिंग इंडिया' पर आधारित है. लाहौर की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को एक छोटी पारसी बच्ची की मासूम नजरों से दिखाया गया है, कि कैसे राजनीतिक नफरत ने दोस्तों और प्रेमियों को एक-दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया. आमिर खान, नंदिता दास और राहुल खन्ना जैसे कलाकारों के अभिनय से सजी यह फिल्म इंसानियत के पतन की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है.
कहां देखें: आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देख सकते हैं

पिंजर - Photo Gallery
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2. पिंजर

अमृता प्रीतम के मशहूर पंजाबी उपन्यास पर आधारित फिल्म 'पिंजर' एक ऐसी हिंदू महिला पूरो (उर्मिला मातोंडकर) की कहानी है, जिसकी जिंदगी बंटवारे की आग में पूरी तरह तबाह हो जाती है. यह फिल्म दिखाती है कि कैसे राजनीतिक सरहदें इंसानों की जिंदगी और खासकर महिलाओं के भाग्य का फैसला करती हैं. मनोज बाजपेयी का बेहतरीन अभिनय इस फिल्म को और भी ज्यादा मार्मिक और यादगार बना देता है
कहां देखें: यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

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गर्म हवा - Photo Gallery
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1. गर्म हवा

एम.एस. सथ्यू के निर्देशन में बनी यह फिल्म बंटवारे के दौर की सबसे बेमिसाल और सच्‍ची दास्तां है, जिसमें दिग्गज एक्टर बलराज साहनी ने लीड रोल प्ले किया है. यह कहानी एक ऐसे मुस्लिम परिवार की है जो भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद असमंजस में रहता है कि वे अपना मुल्क छोड़कर जाएं या अपनी ही मातृभूमि पर टिके रहें. फिल्म में जिस खामोश दर्द, पहचान के संकट और अपनों से बिछड़ने का अहसास कराया गया है, वो आपको अंदर से हिला कर रख देगा.
कहां देखें: इसे आप यूट्यूब (YouTube), हंग्मा प्ले (Hungama Play) और वाचो (Watcho) पर देख सकते हैं.

‘बंटवारा 1947’ तो बस शुरुआत थी… फील करना है ‘पार्टीशन’ का असली दर्द, तो देखना न भूलें 6 फिल्में, जिनमें कैद है ऐसा भयानक सच जो इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलेगा! - Photo Gallery

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