कमजोर नजरे तेज करे और आँखो की रोशनी बढ़ाए, खाए ये 6 फूड्स जो बनाए आपकी आंखों को मजबूत

आजकल बच्चों और युवाओं की आंखें भी तेजी से कमजोर हो रही हैं। इसकी बड़ी वजह है घंटों स्क्रीन पर समय बिताना, नींद की कमी और गलत खानपान। आंखों की रोशनी कमजोर होने पर धुंधला दिखना, सिरदर्द और आंखों में दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। दवाइयों या चश्मे के साथ-साथ डाइट का ख्याल रखना जरूरी है। कुछ खास फूड्स जैसे गाजर, पालक, नट्स, मछली, अंडा, ब्रोकली और सिट्रस फल आंखों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और नजर को तेज करने में मदद करते हैं।