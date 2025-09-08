  • Home>
  • Gallery»
  • वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स

वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स

महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से कई तरह की बातें होती रही हैं। खासकर जब बात आती है वजाइनल हाइजीन की, तो तरह-तरह के सुझाव और घरेलू नुस्खे सुनने को मिलते हैं तो चलिए जानते है की हम वजाइनल हाइजीन से जुड़े 7 बड़े मिथ और उनके पीछे की सच्चाई को विस्तार से समझेंगे, ताकि महिलाएँ सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें।

By: Komal Kumari Last Updated: September 8, 2025 13:53:13 IST
Follow us on
Google News
Vaginal douching is a must - Photo Gallery
1/7

वजाइनल दौचिंग जरूरी है

बहुत सी महिलाएँ मानती हैं कि वजाइना को अंदर से धोना यानी दौचिंग करना जरूरी है। लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है। वजाइना खुद को साफ रखने की क्षमता रखता है।

वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स - Photo Gallery
2/7

फेमिनिन वॉश और खास साबुन जरूरी हैं

बाजार में कई तरह के फेमिनिन वॉश उपलब्ध हैं जो दावा करते हैं कि वे प्राइवेट पार्ट्स को ताजगी और खुशबू देंगे। हकीकत यह है कि इनमें मौजूद रसायन और खुशबूदार तत्व जलन और सूखापन पैदा कर सकते हैं।

Vaginal dirt is always a sign of a problem - Photo Gallery
3/7

वजाइनल डर्ट हमेशा समस्या की निशानी है

यह मानना गलत है कि हर गंध बीमारी का संकेत है। वजाइनल गंध मासिक चक्र के अलग-अलग चरणों में बदल सकती है और यह सामान्य प्रक्रिया है।

Discharge means infection - Photo Gallery
4/7

डिस्चार्ज यानी इंफेक्शन

बहुत सी महिलाएँ सोचती हैं कि डिस्चार्ज यानी इंफेक्शन। जबकि यह पूरी तरह मिथ है। डिस्चार्ज वजाइना की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो नमी बनाए रखता है और अनचाहे बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है।

Cleaning is better with wipes sprays and powders - Photo Gallery
5/7

वाइप्स, स्प्रे और पाउडर से सफाई बेहतर होती है

आजकल मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो दावा करते हैं कि वे प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा ताजा और सुगंधित रखेंगे। लेकिन खुशबूदार वाइप्स, स्प्रे और पाउडर अक्सर एलर्जी, जलन और इरिटेशन का कारण बनते हैं।

Removing pubic hair is a must - Photo Gallery
6/7

प्यूबिक हेयर हटाना जरूरी है

बहुत से लोग मानते हैं कि प्यूबिक हेयर हटाना ही हाइजीन की निशानी है। लेकिन प्यूबिक हेयर वास्तव में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो धूल, बैक्टीरिया और रगड़ से बचाता है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स - Photo Gallery
वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स - Photo Gallery
वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स - Photo Gallery
वजाइनल हाइजीन में सुधार के लिए अपनाएं ये 6 सरल टिप्स - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?