द ग्रेट खली के आखिरी मैच के लिए तैयार WWE? इन 6 सुपरस्टार्स से मैच तोड़ सकते हैं सारे रिकॉर्ड
The Great Khali Dream Matches: द ग्रेट खली (The Great Khali) अब 53 साल के हो चुके हैं और फैंस उन्हें एक आखिरी बार WWE रिंग में देखना चाहते हैं. 2006 से 2014 तक उन्होंने अपनी ताकत और विशाल कद-काठी से पूरी दुनिया में पहचान बनाई. वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के साथ-साथ उन्हें WWE Hall of Fame में भी जगह मिली. पिछले कुछ सालों में कई दिग्गज सुपरस्टार्स ने वापसी कर फाइनल मैच लड़ा है, इसलिए खली की वापसी की उम्मीद भी बनी हुई है. अगर ऐसा होता है, तो उनके कुछ ड्रीम मैच रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
रोमन रेंस से हो सकता है ड्रीम मैच
रोमन रेंस (Roman Reigns) इस समय WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हैं. उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैली हुई है और वो लंबे समय तक टॉप चैंपियन रहे हैं. खास बात यह है कि रोमन रेंस और द ग्रेट खली के बीच आज तक सिंगल मुकाबला नहीं हुआ. अगर खली वापसी करते हैं, तो दोनों के बीच मैच WWE के लिए बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है.
गुंथर
गुंथर (Gunther) को मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक हील माना जा रहा है. उन्होंने कई बड़े नामों को हराकर अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी ताकत और आक्रामक अंदाज को देखते हुए खली के साथ उनका मुकाबला बेहद दमदार हो सकता है. दोनों विशाल रेसलर्स के बीच पावर गेम फैंस को काफी पसंद आएगा.
ब्रॉन ब्रेकर
Bron Breakker को WWE का भविष्य माना जा रहा है. उनकी स्पीड, ताकत और आक्रामक स्टाइल ने उन्हें तेजी से बड़ा स्टार बनाया है. अगर ब्रेकर और खली आमने-सामने आते हैं, तो यह अनुभव और युवा ऊर्जा की शानदार भिड़ंत होगी. ब्रेकर अपनी फुर्ती से खली को चुनौती दे सकते हैं.
कोडी रोड्स
कोडी रोड्स (Cody Rhodes) मौजूदा समय में WWE के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं. बतौर चैंपियन उन्होंने शानदार काम किया है. खली की वापसी के बाद कोडी रोड्स के खिलाफ उनका मैच काफी बड़ा आकर्षण बन सकता है. इस मुकाबले से कोडी की स्टार पावर भी और बढ़ सकती है.
ओबा फेमी और ओमोस भी बन सकते हैं चुनौती
ओबा फेमी (Oba Femi) तेजी से WWE में बड़ा नाम बन रहे हैं. उनकी ताकत और आक्रामक शैली खली के खिलाफ रोमांचक मुकाबला तैयार कर सकती है. वहीं ओमोस (Omos) की कद-काठी भी खली जैसी है. दोनों दिग्गजों के बीच मुकाबला फैंस के लिए किसी विजुअल स्पेक्टेकल से कम नहीं होगा.
फैंस को है ऐतिहासिक वापसी की उम्मीद
द ग्रेट खली आज भी भारत समेत पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं. उनकी वापसी सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि WWE के लिए बड़ा आकर्षण साबित हो सकती है. चाहे मुकाबला रोमन रेंस से हो या ओमोस से, हर मैच रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखता है. अब देखना होगा कि WWE भविष्य में खली को आखिरी बार रिंग में उतरने का मौका देती है या नहीं.
WWE में फिर गूंज सकता है खली का नाम
The Great Khali की वापसी WWE के लिए बड़ा आकर्षण बन सकती है. फैंस आज भी उन्हें रिंग में देखना चाहते हैं और अगर वो लौटते हैं, तो कई ड्रीम मैच WWE के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.