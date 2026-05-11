द ग्रेट खली के आखिरी मैच के लिए तैयार WWE? इन 6 सुपरस्टार्स से मैच तोड़ सकते हैं सारे रिकॉर्ड

The Great Khali Dream Matches: द ग्रेट खली (The Great Khali) अब 53 साल के हो चुके हैं और फैंस उन्हें एक आखिरी बार WWE रिंग में देखना चाहते हैं. 2006 से 2014 तक उन्होंने अपनी ताकत और विशाल कद-काठी से पूरी दुनिया में पहचान बनाई. वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के साथ-साथ उन्हें WWE Hall of Fame में भी जगह मिली. पिछले कुछ सालों में कई दिग्गज सुपरस्टार्स ने वापसी कर फाइनल मैच लड़ा है, इसलिए खली की वापसी की उम्मीद भी बनी हुई है. अगर ऐसा होता है, तो उनके कुछ ड्रीम मैच रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.