किसी ने प्रेमजाल फैलाया, किसी ने दिया शादी का झांसा… दुनिया के 6 क्रिकेटर, जिन पर लगे अवैध संबंध के आरोप

5 Cricketers Who Faced Alleged Harassment: दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल बंगाल में छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं. कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है. आरोप है कि क्रिकेटर ने छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए और ब्लैकमेल भी किया. इस मामले के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत के सभी लोग हैरान रह गए. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब किसी क्रिकेटर पर महिला के साथ शोषण करने के आरोप लगे हैं. इससे पहले भी कई खिलाड़ियों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…