6 क्रिकेटर जिन्होंने उधार के बल्ले से रचा इतिहास, जब पाक खिलाड़ी ने सचिन के बैट से बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

6 क्रिकेटर जिन्होंने उधार के बल्ले से रचा इतिहास, जब पाक खिलाड़ी ने सचिन के बैट से बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट में बल्लेबाज़ और उसके बल्ले का रिश्ता बेहद खास होता है. लेकिन कभी-कभी दूसरों का उधार लिया बल्ला ही मैदान पर ऐसा जादू चला देता है कि इतिहास रच जाता है. रोहित शर्मा से लेकर शाहिद अफरीदी तक, आइए जानते हैं उन 6 दिग्गजों की कहानियाँ जिन्होंने दूसरों के बल्ले से ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो अमर हो गए.
रोहित शर्मा
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की यादगार पारी खेली. इस पारी के साथ वह लॉर्ड्स में वनडे शतक जड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने. इसी मैच में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर ओपनर अपना 46वां शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और 39 साल की उम्र में भारत के सबसे उम्रदराज वनडे शतकवीर भी बने.
अभिषेक शर्मा
युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने साल 2024 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपने करियर के दूसरे ही T20 मैच में अपने दोस्त शुभमन गिल के बल्ले का इस्तेमाल किया. उन्होंने इस बल्ले से महज 46 गेंदों में आतिशी शतक ठोककर भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में तीसरा सबसे तेज़ शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.
शिखर धवन
शिखर धवन ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में अपने सलामी जोड़ीदार मुरली विजय के बल्ले से 187 रन बनाए थे. उन्होंने महज 85 गेंदों में टेस्ट डेब्यू पर सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड बनाया और आगे चलकर इसी बल्ले की बदौलत वह 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने.
शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बल्ले से महज 37 गेंदों में शतक ठोककर वनडे इतिहास का सबसे तेज़ शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.
मोहिंदर अमरनाथ
भारतीय दिग्गज मोहिंदर अमरनाथ ने 1982-83 के सीज़न में अपने साथी संदीप पाटिल के बल्ले से पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 500 से अधिक रन बनाए थे. इसी बल्ले के दम पर उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में 'मैन ऑफ द मैच' बनकर भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाया था.
एंडी सैंडहम
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज एंडी सैंडहम ने 1930 में अपने कप्तान फ्रेडी कैल्थॉर्प से बल्ला उधार लेकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 325 रनों की मैराथन पारी खेली थी. 40 साल की उम्र में खेली गई यह पारी टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास का पहला त्रि-शतक (300) बनी थी.