6 क्रिकेटर जिन्होंने उधार के बल्ले से रचा इतिहास, जब पाक खिलाड़ी ने सचिन के बैट से बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की यादगार पारी खेली. इस पारी के साथ वह लॉर्ड्स में वनडे शतक जड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने. इसी मैच में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर ओपनर अपना 46वां शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और 39 साल की उम्र में भारत के सबसे उम्रदराज वनडे शतकवीर भी बने.