दुनिया के 6 अंधविश्वासी क्रिकेटर, जिन्हें टोटके पर था भरोसा! कोई रखता लाल रुमाल, तो कोई पैड से करता ये काम

6 Weird Superstitions Of Cricketers: क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी से पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया. इन खिलाड़ियों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी. हालांकि इसके बावजूद कुछ क्रिकेटर्स को अंधविश्वास पर भरोसा था. दरअसल, कुछ दिग्गज क्रिकेटर मैदान पर उतरने से पहले अजीबोगरीब टोटके अपनाते थे. उनका मानना था कि इससे वह मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं उन क्रिकेटर्स और उनके अंधविश्वास के बारे में…