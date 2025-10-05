यौन संबंध को लेकर लोगों ने पाल रखी हैं ये 6 गलतफहमियां, 1 तो कर देती है रिश्ता खराब!
Common misconceptions about sex: सेक्सुअल रिलेशनशिप्स यानी यौन संबंध को लेकर कई तरह की लोगों ने गलतफहमियां पाल रखी हैं. या यूं कहें कि सेक्स के बारे में बहुत-सी अफवाहें हैं. आइए, यहां जानते हैं कि वह अफवाहें या गलतफहमियां कौन-सी हैं जो सेक्सुअल लाइफ में अड़चन बन सकती हैं.
सेक्स को लेकर क्या हैं कॉमन गलतफहमियां?
यौन संबंधों यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पर बात करना आज भी हमारे देश में टैबू माना जाता है. यही वजह है कि इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां और अफवाहें फैली हुई हैं. इनमें से तो कई ऐसी भी हैं जिनकी वजह से लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं.
सेक्स से सिर्फ शारीरिक सुख मिलता है
ज्यादातर लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि यौन संबंध बनाने से सिर्फ शारीरिक सुख मिलता है. लेकिन, ऐसा नहीं है यह रिश्तों को मजबूत करने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.
पहली बार में दर्द
यह गलतफहमी और अफवाह ज्यादातर महिलाओं को होती है कि पहली बार सेक्स करना बहुत दर्दनाक होता है. लेकिन, यह हर महिला के लिए अलग-अलग हो सकता है. ऐसे में कई महिलाएं पार्टनर के करीब जाने से बचती हैं.
रोमांस सिर्फ शुरू के समय में होता है
कई कपल्स शादी या रिलेशनशिप के कुछ साल बाद ही ऐसा मान लेते हैं कि यौन संबंध या इंटीमेसी सिर्फ शुरुआती समय केलिए होती है. लेकिन, ऐसा नहीं है रिश्तों को मजबूत बनाकर रखने के लिए यह हमेशा जरूरी रहता है.
पुरुष ही हमेशा करे पहल
अगर कोई महिला यह सोचती है कि हमेशा रिश्ते में पुरुष ही इंटीमेसी या सेक्स की पहल करेगा तो यह गलत है. क्योंकि, महिलाओं की भी उतनी ही सेक्सुअल डिजायर होती हैं जितनी आमतौर पर मर्दों की होती है.
रिश्ता मजबूती की निशानी
ऐसा कई लोग मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यौन संबंध बनाना ही रिश्ता मजबूत होने की निशानी है. लेकिन, ऐसा नहीं है रिश्ते में यौन संबंध के साथ-साथ प्यार, सम्मान और कॉम्यूनिकेशन सभी एक बराबर जरूरी हैं.
पीरियड्स में सेक्स
कई लोगों को यह भी गलतफहमी होती है कि पीरियड्स में इंटीमेट होने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं. ऐसे में वह इंटीमेसी से बचते हैं. लेकिन, यह फैक्ट पूरी तरह से गलत है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.