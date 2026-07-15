रिश्तों में नहीं देखा जेंडर, इन 6 सेलिब्रिटीज का पुरुष और महिला दोनों के साथ रहा संबंध; एक तो है काफी चर्चित
Actors Who Dated Men and Women: दुनियाभर में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने पुरुष और महिला को दोनों को डेट किया है. इन रिश्तों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था. कुछ तो ऐसे चर्चित नाम हैं, जो आपके पसंदीदा कलाकार हैं. ये दिखाता है कि प्यार में जेंडर मायने नहीं रखा है. चलिए जानते हैं उनके नाम और किन-किन से रहा रिश्ता.
सिंथिया निक्सन
हॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सिंथिया निक्सन पहले स्कूल टीचर डैनी मोजेस के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थीं. और उनसे दो बच्चे हुए. फिर दोनों अलग हो गए. बाद में सिंथिया ने क्रिस्टीन मारिनोनी नाम की महिला को भी डेट किया था. दोनों की मुलाकात साल 2001 में एक अभियान के दौरान हुई थी. इसके बाद 2004 में उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. दोनों का एक बेटा भी है.
क्रिस्टन स्टीवर्ट
हॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'ट्वीलाइट' स्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट कुछ समय से अपने सह-कलाकार रॉबर्ट पैटिनसन के साथ रिलेशनशिप में थीं. हालांकि, वह हमेशा समलैंगिक संबंधों के प्रति खुले विचारों वाली रही हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को उनकी पसंद को लेकर कुछ भ्रम रहा है. बाद में क्रिस्टन ने डायलन मेयर से शादी कर ली. दोनों की मुलाकात 2013 में फिल्म 'अमेरिकन अल्ट्रा' के सेट पर हुई थी. फिर 2021 में उनकी सगाई हुई और 20 अप्रैल को लॉस एंजिल्स में उन्होंने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली.
लिंडसे लोहान
अभिनेत्री और गायिका लिंडसे लोहान अपने पुरुषों और महिलाओं, दोनों के साथ रहे रिश्तों को लेकर चर्चा में रही हैं. उन्होंने कुछ समय तक मशहूर महिला डीजे सामंथा रॉनसन को भी डेट किया था.
माइली साइरस
गायिका माइली साइरस लिंग पहचान और रिश्तों से जुड़े विषयों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. उनका अभिनेता लियाम हेम्सवर्थ के साथ लंबे समय तक रिश्ता रहा और दोनों ने शादी भी की थी.हालांकि, माइली ने खुद को कभी पूरी तरह 'स्ट्रेट' नहीं माना और अपनी यौन पहचान को लेकर खुलकर बात की है. हेम्सवर्थ से अलग होने के बाद सिंगर ने संगीतकार मैक्स मोरांडो से सगाई की.वे 2021 से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
शैलेन वुडली
अभिनेत्री शैलेन वुडली का नाम अब तक ज्यादातर पुरुषों के साथ जुड़ा है. एक समय उन्हें इसिडोरा गोर्श्टर के साथ भी देखा गया, जिससे दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगीं. हालांकि, बाद में स्पष्ट हुआ कि वे सिर्फ अच्छी दोस्त हैं. शैलेन ने यह भी कहा है कि वह महिलाओं के प्रति आकर्षण या उनसे प्यार होने की संभावना से इनकार नहीं करतीं.