रिश्तों में नहीं देखा जेंडर, इन 6 सेलिब्रिटीज का पुरुष और महिला दोनों के साथ रहा संबंध; एक तो है काफी चर्चित

क्रिस्टन स्टीवर्ट

हॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'ट्वीलाइट' स्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट कुछ समय से अपने सह-कलाकार रॉबर्ट पैटिनसन के साथ रिलेशनशिप में थीं. हालांकि, वह हमेशा समलैंगिक संबंधों के प्रति खुले विचारों वाली रही हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को उनकी पसंद को लेकर कुछ भ्रम रहा है. बाद में क्रिस्टन ने डायलन मेयर से शादी कर ली. दोनों की मुलाकात 2013 में फिल्म 'अमेरिकन अल्ट्रा' के सेट पर हुई थी. फिर 2021 में उनकी सगाई हुई और 20 अप्रैल को लॉस एंजिल्स में उन्होंने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली.