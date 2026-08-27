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Bollywood Rakhi Special: सौतेलापन भुलाकर एक-दूसरे की ढाल बने ये 6 बॉलीवुड स्टार्स, दुनिया के सामने पेश की भाई-बहन के प्यार की मिसाल!

Bollywood Rakshabandhan Special: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की असली जिंदगी कई बार फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प और गहरी होती है. जब पेरेंट्स की दूसरी शादी के बाद परिवार में नए भाई-बहन आते हैं, तो कई बार इस नए रिश्ते को अपनाना और उनके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता. लेकिन हमारे कई बी-टाउन सेलेब्स ने इस कड़वाहट को दूर कर एक बेहतरीन मिसाल पेश की है. उन्होंने न सिर्फ अपने हाफ-सिबलिंग्स यानी सौतेले भाई-बहनों को खुले दिल से अपनाया है, बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख में ढाल बनकर भी खड़े रहे हैं. सनी-बॉबी देओल से लेकर अर्जुन-जाह्नवी और आलिया-पूजा भट्ट तक, इन सितारों ने साबित कर दिया है कि खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मायने रखता है आपसी प्यार और अपनापन. भाई-बहनों के इस त्योहार पर मिलिए बॉलीवुड के 6 मशहूर हाफ-सिबलिंग्स और इनके प्यारे और मजबूत बॉन्ड के बारे में.


By: Kajal Jain | Published: August 27, 2026 6:02:50 PM IST

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आयरा खान और आज़ाद खान - Photo Gallery
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6. आयरा खान और आज़ाद खान

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता के दो बच्चे हैं- आयरा और जुनैद. बाद में आमिर ने किरण राव से शादी की, जिनसे सरोगेसी के जरिए बेटा आज़ाद हुआ. हालांकि आमिर और रीना का तलाक हो चुका है, लेकिन आमिर आज भी रीना के साथ अच्छे दोस्त हैं. आमिर की बेटी आयरा अपने छोटे भाई आज़ाद की एक बेहद केयरिंग और दुलारने वाली बड़ी बहन हैं. दोनों को अक्सर साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा जाता है, जो उनके बीच की बॉन्डिंग को साफ झलकाता है.

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सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बच्चे सारा और इब्राहिम हैं, जबकि करीना कपूर खान के साथ सैफ के दो बेटे—तैमूर और जेह हैं. सारा अली खान अपने छोटे भाई तैमूर पर जान छिड़कती हैं और अक्सर उनके साथ प्यारी तस्वीरें शेयर करती हैं. यही नहीं, सारा अपनी स्टेप-मम्मी करीना के साथ भी एक मॉडर्न, दोस्ताना और बेहद प्यारा रिश्ता शेयर करती हैं, जो आज की जनरेशन के लिए एक बेहतरीन मिसाल है.

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महेश भट्ट की पहली पत्नी लॉरेन (किरण भट्ट) से पूजा और राहुल भट्ट हुए, जबकि सोनी राजदान से आलिया और शाहीन भट्ट हुईं. शुरुआत में महेश भट्ट की दूसरी शादी को स्वीकार करना पूजा भट्ट के लिए आसान नहीं था, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने न सिर्फ हालात को संभाला बल्कि अपनी दोनों हाफ-सिस्टर्स आलिया और शाहीन को दिल से अपनाया. आज ये तीनों बहनें अक्सर फैमिली फंक्शन्स और पार्टियों में एक-दूसरे के साथ खूबसूरत बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं.

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Rakshabandhan 2026
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