Bollywood Rakhi Special: सौतेलापन भुलाकर एक-दूसरे की ढाल बने ये 6 बॉलीवुड स्टार्स, दुनिया के सामने पेश की भाई-बहन के प्यार की मिसाल!

Bollywood Rakshabandhan Special: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की असली जिंदगी कई बार फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प और गहरी होती है. जब पेरेंट्स की दूसरी शादी के बाद परिवार में नए भाई-बहन आते हैं, तो कई बार इस नए रिश्ते को अपनाना और उनके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता. लेकिन हमारे कई बी-टाउन सेलेब्स ने इस कड़वाहट को दूर कर एक बेहतरीन मिसाल पेश की है. उन्होंने न सिर्फ अपने हाफ-सिबलिंग्स यानी सौतेले भाई-बहनों को खुले दिल से अपनाया है, बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख में ढाल बनकर भी खड़े रहे हैं. सनी-बॉबी देओल से लेकर अर्जुन-जाह्नवी और आलिया-पूजा भट्ट तक, इन सितारों ने साबित कर दिया है कि खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मायने रखता है आपसी प्यार और अपनापन. भाई-बहनों के इस त्योहार पर मिलिए बॉलीवुड के 6 मशहूर हाफ-सिबलिंग्स और इनके प्यारे और मजबूत बॉन्ड के बारे में.