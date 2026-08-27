Bollywood Rakhi Special: सौतेलापन भुलाकर एक-दूसरे की ढाल बने ये 6 बॉलीवुड स्टार्स, दुनिया के सामने पेश की भाई-बहन के प्यार की मिसाल!
Bollywood Rakshabandhan Special: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की असली जिंदगी कई बार फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प और गहरी होती है. जब पेरेंट्स की दूसरी शादी के बाद परिवार में नए भाई-बहन आते हैं, तो कई बार इस नए रिश्ते को अपनाना और उनके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता. लेकिन हमारे कई बी-टाउन सेलेब्स ने इस कड़वाहट को दूर कर एक बेहतरीन मिसाल पेश की है. उन्होंने न सिर्फ अपने हाफ-सिबलिंग्स यानी सौतेले भाई-बहनों को खुले दिल से अपनाया है, बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख में ढाल बनकर भी खड़े रहे हैं. सनी-बॉबी देओल से लेकर अर्जुन-जाह्नवी और आलिया-पूजा भट्ट तक, इन सितारों ने साबित कर दिया है कि खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मायने रखता है आपसी प्यार और अपनापन. भाई-बहनों के इस त्योहार पर मिलिए बॉलीवुड के 6 मशहूर हाफ-सिबलिंग्स और इनके प्यारे और मजबूत बॉन्ड के बारे में.
6. आयरा खान और आज़ाद खान
आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता के दो बच्चे हैं- आयरा और जुनैद. बाद में आमिर ने किरण राव से शादी की, जिनसे सरोगेसी के जरिए बेटा आज़ाद हुआ. हालांकि आमिर और रीना का तलाक हो चुका है, लेकिन आमिर आज भी रीना के साथ अच्छे दोस्त हैं. आमिर की बेटी आयरा अपने छोटे भाई आज़ाद की एक बेहद केयरिंग और दुलारने वाली बड़ी बहन हैं. दोनों को अक्सर साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा जाता है, जो उनके बीच की बॉन्डिंग को साफ झलकाता है.
5. सारा अली खान और तैमूर अली खान
सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बच्चे सारा और इब्राहिम हैं, जबकि करीना कपूर खान के साथ सैफ के दो बेटे—तैमूर और जेह हैं. सारा अली खान अपने छोटे भाई तैमूर पर जान छिड़कती हैं और अक्सर उनके साथ प्यारी तस्वीरें शेयर करती हैं. यही नहीं, सारा अपनी स्टेप-मम्मी करीना के साथ भी एक मॉडर्न, दोस्ताना और बेहद प्यारा रिश्ता शेयर करती हैं, जो आज की जनरेशन के लिए एक बेहतरीन मिसाल है.
4. पूजा भट्ट और आलिया भट्ट
महेश भट्ट की पहली पत्नी लॉरेन (किरण भट्ट) से पूजा और राहुल भट्ट हुए, जबकि सोनी राजदान से आलिया और शाहीन भट्ट हुईं. शुरुआत में महेश भट्ट की दूसरी शादी को स्वीकार करना पूजा भट्ट के लिए आसान नहीं था, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने न सिर्फ हालात को संभाला बल्कि अपनी दोनों हाफ-सिस्टर्स आलिया और शाहीन को दिल से अपनाया. आज ये तीनों बहनें अक्सर फैमिली फंक्शन्स और पार्टियों में एक-दूसरे के साथ खूबसूरत बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं.
3. अर्जुन कपूर और जाह्नवी कपूर
श्रीदेवी के अचानक निधन के बाद, अर्जुन कपूर ने आगे बढ़कर अपने पिता बोनी कपूर और हाफ-सिस्टर्स जाह्नवी व ख़ुशी कपूर का सबसे बड़ा सहारा बनकर यह साबित कर दिया कि खून के रिश्ते से बढ़कर परिवार का साथ होता है. बोनी कपूर के पहले विवाह (मोना कपूर) से अर्जुन और अंशुला हुए, जबकि श्रीदेवी से जाह्नवी और ख़ुशी हुईं. आज अर्जुन और अंशुला अपनी दोनों छोटी बहनों की हर सफलता पर चीयर करने वाले सबसे बड़े चीयरलीडर हैं.
2. शाहिद कपूर और ईशान खट्टर
पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के बेटे शाहिद कपूर और उनकी दूसरी शादी (राजेश खट्टर के साथ) से हुए बेटे ईशान खट्टर का रिश्ता किसी सगे भाइयों से कम नहीं है. जहां शाहिद अपने छोटे भाई को बहुत लाड़ करते हैं, वहीं ईशान हर कदम पर अपने 'बड़े भैया' से सलाह और गाइडेंस लेते हैं. ईशान को अक्सर शाहिद की पत्नी मीरा और उनके बच्चों—मीशा और जै़न के साथ कूल अंदाज में चिल करते हुए देखा जाता है.
सनी-बॉबी देओल और ईशा-अहाना देओल
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के परिवार की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. सनी और बॉबी देओल, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं, जबकि ईशा और अहाना देओल उनकी दूसरी पत्नी और लीजेंड्री एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बेटियां हैं. शुरुआत में भले ही दोनों परिवारों के बीच दूरियां रही हों, लेकिन मुश्किल वक्त और बड़े फैमिली इवेंट्स पर इन भाई-बहनों ने हमेशा एक-दूसरे के लिए अपना प्यार और अपनापन साफ दिखाई है, जो एक मजबूत परिवार की निशानी है.