Bollywood की 6 एक्ट्रेसेस जिन्होंने तोड़ी चुप्पी, Casting Couch से Harassment तक… खोले इंडस्ट्री के चौंकाने वाले राज़!

फिल्म इंडस्ट्री जितनी ग्लैमर से भरी दिखाई देती है, उसके पीछे कई बार उतनी ही कड़वी और डरावनी सच्चाइयां भी छिपी होती हैं. लंबे समय तक बॉलीवुड में पावर डिस्टॉर्टन और कास्टिंग काउच जैसी समस्याओं पर एक्ट्रेस खुलकर बोलने से डरती थीं, क्योंकि उन्हें अपने करियर के खत्म होने का डर सताता था. लेकिन समय के साथ दौर बदला है और हमारी इंडस्ट्री की कुछ निडर डीवाज़ ने इस चुप्पी को हमेशा के लिए तोड़ दिया है. जब इन साहसी अदाकारओं ने अपने साथ हुए शोषण, बदसलूकी और उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तो पूरा देश हिल गया. इन्होंने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की कि गलत के खिलाफ बोलना कितना जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसी ही 6 दमदार अदाकाराओं के बारे में, जिन्होंने हैरेसमेंट के खिलाफ खुलकर बगावत की.