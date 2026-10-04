Bollywood की 6 एक्ट्रेसेस जिन्होंने तोड़ी चुप्पी, Casting Couch से Harassment तक… खोले इंडस्ट्री के चौंकाने वाले राज़!
फिल्म इंडस्ट्री जितनी ग्लैमर से भरी दिखाई देती है, उसके पीछे कई बार उतनी ही कड़वी और डरावनी सच्चाइयां भी छिपी होती हैं. लंबे समय तक बॉलीवुड में पावर डिस्टॉर्टन और कास्टिंग काउच जैसी समस्याओं पर एक्ट्रेस खुलकर बोलने से डरती थीं, क्योंकि उन्हें अपने करियर के खत्म होने का डर सताता था. लेकिन समय के साथ दौर बदला है और हमारी इंडस्ट्री की कुछ निडर डीवाज़ ने इस चुप्पी को हमेशा के लिए तोड़ दिया है. जब इन साहसी अदाकारओं ने अपने साथ हुए शोषण, बदसलूकी और उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तो पूरा देश हिल गया. इन्होंने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की कि गलत के खिलाफ बोलना कितना जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसी ही 6 दमदार अदाकाराओं के बारे में, जिन्होंने हैरेसमेंट के खिलाफ खुलकर बगावत की.
1. राधिका आप्टे Radhika Apte
अपनी नेचुरल एक्टिंग और वर्सेटिलिटी के लिए पहचानी जाने वाली राधिका आप्टे ने कई इंटरव्यूज में कास्टिंग काउच के कड़वे अनुभवों को शेयर किया है. उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें एक फिल्म का ऑफर इस शर्त पर मिलने वाला था कि उन्हें 'उस व्यक्ति के साथ सोने में सहज होना पड़ेगा.' राधिका ने उस घटिया ऑफर को तुरंत ठुकरा दिया और उस शख्स से साफ कह दिया कि वह भाड़ में जाए. इसके अलावा, एक साउथ एक्टर द्वारा फ्लर्ट करने और रिजेक्ट करने पर बदतमीजी करने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में इस तरह की मानसिकता का सामना करना पड़ता है.
2. कल्कि केचलिन
#MeToo मूवमेंट के दौरान खुलकर सामने आईं कल्कि केचलिन ने एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर के घटिया रवैये का पर्दाफाश किया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में याद किया कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने उन्हें 'जानने' के बहाने देर रात डिनर पर बुलाया था और यह भरोसा दिलाया था कि अगर वह मान जाती हैं, तो उन्हें फिल्म कंफर्म मिल जाएगी. कल्कि ने जब इस गंदे ऑफर को ठुकरा दिया, तो उन्हें बाद में पता चला कि वह फिल्म कभी बनी ही नहीं. उन्होंने यह अहम बात उठाई थी कि अगर आप न्यूकमर हैं, तो कोई आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन स्टार बनने के बाद यही खुलासे बड़ी हेडलाइन बन जाते हैं.
3. ऋचा चड्डा
अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्डा ने भी अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में कास्टिंग काउच के डरावने अनुभवों को साझा किया है. 'फुकरे' फेम एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे शुरुआती दौर में उन्हें बेतुके और लो-रंग रोल्स ऑफर किए गए और उन्होंने ऐसी भयानक स्थितियों को अपनी आंखों के सामने होते देखा. ऋचा ने कहा कि हालांकि उस रास्ते को चुनने से उनकी शुरुआती जिंदगी आसान हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पाथ को नहीं चुना क्योंकि उनके लिए एक्टिंग एक कला है और इसमें पवित्रता होना बेहद जरूरी है.
4. स्वरा भास्कर
स्वरा भास्कर ने कई बार सेक्सुअल हरासमेंट और कास्टिंग काउच के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद की है. फिल्म 'अनारकली ऑफ आराह' के प्रमोशन के दौरान दिए गए इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें कैसे गलत तरीके से छुआ गया और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ा. स्वरा ने एक डायरेक्टर का जिक्र करते हुए बताया कि वह दिन में उनका पीछा करता था और रात में अजीब वक्त पर कॉल्स करता था. होटल के कमरे में बुलाकर सीन डिस्कस करने के नाम पर परेशान किया जाता था. स्वरा ने साफ सलाह दी थी कि 'रोल भले ही हाथ से निकल जाए, लेकिन कभी उस रास्ते (काउच) पर मत जाना.'
5. कंगना रनौत
कंगना रनौत ने मुंबई में अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों की कठिनाइयों और उत्पीड़न के बारे में खुलकर बात की है. सफलता हासिल करने से पहले, उन्होंने आदित्य पंचोली के साथ अपने रिश्ते के दौरान 17 साल की उम्र में शारीरिक शोषण (Physical Abuse) का शिकार होने का आरोप लगाया था. इसके अलावा, कंगना ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का सामना करने का भी दावा किया है. उन्होंने एक बार खुलासा किया था कि 'तनु वेड्स मनु' की शूटिंग के दौरान एक यूनिट मेंबर ने ऑडिशन मीटिंग के बाद उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी.
6. मल्लिका शेरावत
मल्लिका शेरावत ने अपनी बोल्ड ऑन-स्क्रीन इमेज के कारण ऑफ-स्क्रीन होने वाली गलत धारणाओं और उत्पीड़न पर खुलकर बात की है. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे कुछ बड़े हीरो उन्हें रात में मिलने के लिए फोन करते थे और कहते थे, 'तुम पर्दे पर इतने बोल्ड रोल करती हो, तो मेरे साथ रात में मिलने में क्या दिक्कत है?' मल्लिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे इस तरह की सोच और घटिया हरकतों से कभी नहीं डरीं और उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया, क्योंकि वे इन ओछी हरकतों का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहती थीं.