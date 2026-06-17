दाने-दाने को मोहताज हो गए थे ये 6 एक्टर्स, फिर ऐसे पलटी किस्मत और बॉलिवुड में किया Comeback?

Bollywood Bankrupt Actors: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे संघर्ष की ऐसी कहानियां भी छिपी हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. कई बड़े सितारे एक समय करोड़ों की दौलत और शोहरत के मालिक थे, लेकिन गलत फैसलों, फ्लॉप फिल्मों और आर्थिक संकट ने उन्हें दाने-दाने का मोहताज बना दिया. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर शानदार वापसी कर फिर से इंडस्ट्री में पहचान बनाई. आइए जानते हैं ऐसे 6 सितारों की कहानी, जिनकी किस्मत ने जबरदस्त यू-टर्न लिया.