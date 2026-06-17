दाने-दाने को मोहताज हो गए थे ये 6 एक्टर्स, फिर ऐसे पलटी किस्मत और बॉलिवुड में किया Comeback?
Bollywood Bankrupt Actors: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे संघर्ष की ऐसी कहानियां भी छिपी हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. कई बड़े सितारे एक समय करोड़ों की दौलत और शोहरत के मालिक थे, लेकिन गलत फैसलों, फ्लॉप फिल्मों और आर्थिक संकट ने उन्हें दाने-दाने का मोहताज बना दिया. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर शानदार वापसी कर फिर से इंडस्ट्री में पहचान बनाई. आइए जानते हैं ऐसे 6 सितारों की कहानी, जिनकी किस्मत ने जबरदस्त यू-टर्न लिया.
अमिताभ बच्चन
प्रोडक्शन हाउस ABCL के भारी घाटे के बाद अमिताभ बच्चन पर करोड़ों रुपये का कर्ज चढ़ गया था. घर तक गिरवी रखना पड़ा, लेकिन 'मोहब्बतें' और 'कौन बनेगा करोड़पति' ने उनकी जिंदगी बदल दी.
जैकी श्रॉफ
फिल्म 'बूम' में निवेश जैकी श्रॉफ के लिए भारी पड़ गया. फिल्म की असफलता के बाद उन्हें संपत्ति बेचनी पड़ी. बाद में फिल्मों में दोबारा काम कर उन्होंने खुद को संभाला.
राज कपूर
'मेरा नाम जोकर' की नाकामी ने राज कपूर को कर्ज के दलदल में धकेल दिया. लेकिन 'बॉबी' की बंपर सफलता ने उन्हें फिर से बॉलीवुड का शोमैन बना दिया.
गोविंदा
फिल्मों से दूरी और राजनीति में असफलता के कारण गोविंदा का करियर ठहर गया. आर्थिक परेशानियों के बीच 'पार्टनर' उनकी वापसी का मजबूत जरिया बनी.
राजपाल यादव
निर्देशन के सपने को पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज राजपाल यादव पर भारी पड़ा. कानूनी विवादों में फंसने के बाद उन्होंने फिर से अभिनय के दम पर वापसी की.
प्रीति जिंटा
फिल्म 'इश्क इन पैरिस' की असफलता ने प्रीति जिंटा को आर्थिक संकट में डाल दिया. मुश्किल दौर के बावजूद उन्होंने बिजनेस और मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाए रखी.