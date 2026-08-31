Big Boss के इतिहास के 6 सबसे अजीब और सिरफिरे कंटेस्टेंट: किसी ने ‘टाइगर सूट’ में किए अतरंगी कारनामे तो कोई बदतमीती की हदें लांघकर बना ‘ड्रामा क्वीन’ और सनकी!
Bigg Boss Weirdest Contestants: जब भारतीय टेलीविज़न पर ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) ने पहली बार दस्तक दी थी, तो यह रातों-रात एक जबरदस्त सेंसेशन बन गया और रियलिटी टीवी की दुनिया में इतिहास रच दिया. इस शो का मेन अट्रेक्शन था इसकी टीआरपी (TRP) और वह ड्रामा है, जिसे दर्शक यह कहकर देखते हैं कि ‘यह शो इतना खराब है कि मजेदार बन जाता है!’ शो के कई सीजन्स में अच्छे, बुरे और कई अतरंगी रूप देखने को मिले हैं, जहां कंटेस्टेंट्स ने मेजों पर डांस करने से लेकर चीख-पुकार मचाने तक कोई कसर नहीं छोड़ी. कुछ लोग गेम, सिंपथी या फेक लव अफेयर के सहारे टिके रहे, तो कुछ ने अपनी अजीबोगरीब हरकतों (Bizarre Antics) और पागलपन से दर्शकों को हैरान कर दिया. ‘बिग बॉस’ के इतिहास में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जिन्हें इस शो के सबसे अजीब, सनकी और पागलों की हद तक ड्रामा करने वाले प्रतियोगी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. आइए ऐसे ही 6 सबसे अजीबोगरीब कंटेस्टेंट्स पर एक नजर डालते हैं.
6. कमाल आर खान उर्फ केआरके
सोशल मीडिया के पसंदीदा और अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर केआरके बिग बॉस के घर के 'मिस्टर बैडमाउथ' थे. साथी कंटेस्टेंट राजू श्रीवास्तव के बारे में अनाप-शनाप बोलने और हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने गुस्से में आकर रोहित वर्मा पर पानी की बोतल फेंक दी. उनके इस गुस्से और बदतमीजी के कारण उन्हें शो में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और शो के बाहर का रास्ता देखना पड़ा.
5. पूजा मिश्रा
पूजा मिश्रा अपनी अजीबोगरीब हरकतों, टेबल डांस और 'मगरमच्छ के आंसुओं' (नकली रोने) के लिए जानी जाती थीं. उनका अजीब मेकअप, कर्लिंग रॉड से प्यार और अचानक से मूड स्विंग होने वाला बर्ताव किसी को समझ नहीं आता था. उनके किरदार के बदलते शेड्स ऐसे थे कि खुद बिग बॉस और घरवाले भी हैरान रह जाते थे कि आखिर इस महिला के दिमाग में चल क्या रहा है.
4. राखी सावंत
मनोरंजन की दुनिया की ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बिना यह लिस्ट अधूरी है. सीजन 1 की इस कंटेस्टेंट ने अपनी अजीबो-गरीब हरकतों से हमेशा सुर्खियां बटोरीं. वह घर के अंदर इतनी तेज और लाउड थीं कि बाकी घरवालों ने उनसे दूरी बना ली थी. कश्मीरा शाह के साथ उनकी गहरी दोस्ती का अंत टीवी के सबसे बदसूरत झगड़ों में से एक था, लेकिन उनका पागलपन और ड्रामा हमेशा दर्शकों का फेवरेट एंटरटेनमेंट रहा है.
3. डॉली बिंद्रा
डॉली बिंद्रा जब बिग बॉस सीजन 5 में आईं, तो पूरा घर किसी युद्ध का मैदान बन गया था. वह इतनी तेज चिल्लाती थीं कि लोगों को अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करना पड़ता था. एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के साथ उनकी बड़ी कैटफाइट और लगातार चिल्लाना आज भी लोगों को अच्छी तरह याद है. उनके गुस्से और अजीब बयानों में कुछ ऐसा डरावना था कि घर का कोई भी सदस्य उनसे पंगा लेना नहीं चाहता था.
2. इमाम सिद्दीकी
फैशन डिजाइनर इमाम सिद्दीकी ने शो में आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह टीआरपी के लिए पूरा ड्रामा और लड़ाई करेंगे. उन्होंने अपनी अनोखी हरकतों से इसे सच साबित भी कर दिया. उनका सबसे यादगार और खौफनाक रूप तब देखने को मिला जब उन्होंने स्किन-कलर का बॉडीसूट पहनकर टाइगर की तरह एक्टिंग करना शुरू कर दिया था. उनके इस तरह के अजीबोगरीब ड्रामे ने उन्हें शो का सबसे परेशान करने वाला कंटेस्टेंट बना दिया था.
1. स्वामी ओम
बिग बॉस सीजन 10 के सबसे विवादित और अजीब कंटेस्टेंट्स में स्वामी ओम का नाम सबसे ऊपर आता है. अपनी गंदी हरकतों, बदतमीजी और हिंसा के कारण आखिरकार उन्हें शो से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ा था. उन्होंने अपनी हरकतों की सारी हदें तब पार कर दीं जब उन्होंने साथी कंटेस्टेंट्स बानी जज और रोहन मेहरा पर पेशाब तक कर दिया था. उनकी इस नीच हरकत के बाद उन्हें तुरंत मिड-सीजन में ही घर से बाहर कर दिया गया था.