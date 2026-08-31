Big Boss के इतिहास के 6 सबसे अजीब और सिरफिरे कंटेस्टेंट: किसी ने ‘टाइगर सूट’ में किए अतरंगी कारनामे तो कोई बदतमीती की हदें लांघकर बना ‘ड्रामा क्वीन’ और सनकी!

Bigg Boss Weirdest Contestants: जब भारतीय टेलीविज़न पर ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) ने पहली बार दस्तक दी थी, तो यह रातों-रात एक जबरदस्त सेंसेशन बन गया और रियलिटी टीवी की दुनिया में इतिहास रच दिया. इस शो का मेन अट्रेक्शन था इसकी टीआरपी (TRP) और वह ड्रामा है, जिसे दर्शक यह कहकर देखते हैं कि ‘यह शो इतना खराब है कि मजेदार बन जाता है!’ शो के कई सीजन्स में अच्छे, बुरे और कई अतरंगी रूप देखने को मिले हैं, जहां कंटेस्टेंट्स ने मेजों पर डांस करने से लेकर चीख-पुकार मचाने तक कोई कसर नहीं छोड़ी. कुछ लोग गेम, सिंपथी या फेक लव अफेयर के सहारे टिके रहे, तो कुछ ने अपनी अजीबोगरीब हरकतों (Bizarre Antics) और पागलपन से दर्शकों को हैरान कर दिया. ‘बिग बॉस’ के इतिहास में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जिन्हें इस शो के सबसे अजीब, सनकी और पागलों की हद तक ड्रामा करने वाले प्रतियोगी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. आइए ऐसे ही 6 सबसे अजीबोगरीब कंटेस्टेंट्स पर एक नजर डालते हैं.