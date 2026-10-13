जिस हरियाणवी गाने पर आज भी बनती हैं धड़ाधड़ रील्स, उसने YouTube पर बनाया अनोखा रिकॉर्ड; सपना चौधरी को भी छोड़ा पीछे

52 गज का दामन का असल में क्या मतलब है?

यह गाना हरियाणा के पारंपरिक कपड़ों और देसी स्टाइल पर आधारित है. इसमें, एक नई शादीशुदा औरत अपनी पति से बड़े बॉर्डर वाला एक सुंदर घाघरा बनवाने की इच्छा ज़ाहिर करती है. वह चाहती है कि जब वह पूरी तरह तैयार होकर घूमे तो हर कोई उसके कपड़ों और स्टाइल को देखकर हैरान रह जाए. यही देसी कपड़े, खास हरियाणवी स्टाइल और मज़ेदार प्रेजेंटेशन इस गाने को इतना यादगार बनाता है.