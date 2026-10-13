जिस हरियाणवी गाने पर आज भी बनती हैं धड़ाधड़ रील्स, उसने YouTube पर बनाया अनोखा रिकॉर्ड; सपना चौधरी को भी छोड़ा पीछे
52 Gaj Ka Daman Song Views: हरियाणवी म्यूज़िक और सपना चौधरी का ज़िक्र न हो, ऐसा कम ही सुनने को मिलता है. लेकिन, एक गाना ऐसा है जिसने व्यूज़ के मामले में हरियाणवी इंडस्ट्री के सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस गाने को YouTube पर 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले, जिससे एक खास पहचान मिली.
सिर्फ़ सपना चौधरी ही नहीं, इस जोड़ी ने भी मचाया धमाल
सपना चौधरी के अलावा, प्रांजल दहिया और रेणुका पंवार की जोड़ी ने भी हरियाणवी म्यूज़िक को पूरे देश में नई पहचान दिलाई. उनका एक गाना इतना पॉपुलर हुआ कि देखते ही देखते वह हरियाणवी म्यूज़िक के सबसे पॉपुलर गानों में से एक बन गया.
गाने का नाम देसी स्टाइल की याद दिलाता है
इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले गाने का नाम है '52 गज का दामन'. रिलीज़ होते ही इसने सोशल मीडिया और YouTube पर धूम मचा दी. खास बात यह है कि कुछ ही महीनों में इसे इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले, जो हरियाणवी गानों के लिए एक बड़ी कामयाबी है.
52 गज का दामन गाना किसने गाया था?
रेणुका पंवार ने 52 गज का दामन को अपनी आवाज़ दी है. वीडियो में प्रांजल दहिया और अमन जाजी हैं. प्रांजल का देसी स्टाइल और डांस मूव्स गाने की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण थे. मुकेश जाजी ने गाने के बोल लिखे हैं, जबकि अमन जाजी ने म्यूज़िक बनाया है.
रिलीज़ होने के कुछ ही महीनों में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस
52 गज का दामन की रफ़्तार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज़ होने के सिर्फ़ नौ महीनों में ही इसने 1 बिलियन व्यूज़ पार कर लिए। इस कामयाबी ने इस गाने को हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे बड़े डिजिटल हिट्स में से एक बना दिया है.
52 गज का दामन का असल में क्या मतलब है?
यह गाना हरियाणा के पारंपरिक कपड़ों और देसी स्टाइल पर आधारित है. इसमें, एक नई शादीशुदा औरत अपनी पति से बड़े बॉर्डर वाला एक सुंदर घाघरा बनवाने की इच्छा ज़ाहिर करती है. वह चाहती है कि जब वह पूरी तरह तैयार होकर घूमे तो हर कोई उसके कपड़ों और स्टाइल को देखकर हैरान रह जाए. यही देसी कपड़े, खास हरियाणवी स्टाइल और मज़ेदार प्रेजेंटेशन इस गाने को इतना यादगार बनाता है.
6 साल बाद भी 52 गज का दामन की पॉपुलैरिटी बनी हुई है
इस गाने को रिलीज़ हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी अभी भी कायम है. यह सोशल मीडिया रील्स पर लगातार बना रहता है. YouTube पर इसके व्यूज़ भी लगातार बढ़े हैं, जो लगभग 1.7 बिलियन व्यूज़ तक पहुँच गए हैं.