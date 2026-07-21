सावधान टीम इंडिया! जिम्बाब्वे के ये 5 खिलाड़ी कर सकते हैं नाक में दम, एक ने वर्ल्ड कप में छुड़ाए थे पसीने

सिकंदर रजा

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा है. वह इस समय दुनिया के नंबर-1 T20I ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं. सिकंदर रजा ने टी20 इंटरनेशनल में 136 मैच खेले हैं, जिनमें 3,140 रन बनाए हैं. साथ ही 110 विकेट भी लिए हैं. वह बल्ले से तेजी से बन बनाने के साथ ही मिस्ट्री स्पिन से विकेट भी चटकाने में माहिर हैं. वह भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं.