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सावधान टीम इंडिया! जिम्बाब्वे के ये 5 खिलाड़ी कर सकते हैं नाक में दम, एक ने वर्ल्ड कप में छुड़ाए थे पसीने

IND vs ZIM T20I Series: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बुरे दौर से गुजर रही भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंच गई है. 23 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के कुछ खिलाड़ियों से ज्यादा सावधान रहना होगा, जो सीरीज में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं. जानें कौन से हैं वो खिलाड़ी…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 21, 2026 3:13:14 PM IST

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जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा. - Photo Gallery
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सिकंदर रजा

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा है. वह इस समय दुनिया के नंबर-1 T20I ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं. सिकंदर रजा ने टी20 इंटरनेशनल में 136 मैच खेले हैं, जिनमें 3,140 रन बनाए हैं. साथ ही 110 विकेट भी लिए हैं. वह बल्ले से तेजी से बन बनाने के साथ ही मिस्ट्री स्पिन से विकेट भी चटकाने में माहिर हैं. वह भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं.

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ब्रायन बेनेट

जिम्बाब्वे के युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट भी इस लिस्ट में शामिल हैं. ब्रायन बेनेट ने अभी तक T20I में 61 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1,990 रन आए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्रायन बेनेट ने जिम्बाब्वे की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए थे. इसी विश्व कप में बेनेट ने भारत के खिलाफ 59 गेंद पर 97 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा. - Photo Gallery
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रिचर्ड नगारवा

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा भी भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं. वह इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. रिचर्ड नगारवा पिछले 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं. वहीं, ओवरऑल उनके नाम 96 मैचों में 122 विकेट दर्ज हैं.

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ब्लेसिंग मुजारबानी

जिम्बाब्वे के 29 साल के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर सकते हैं. मुजारबानी ने टी20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. लंबा कद होने की वजह से उन्हें ज्यादा बाउंस मिलता है, जिससे उनकी गेंदबाजी में और भी धार दिखाई देती है. मुजारबानी ने टी20 इंटरनेशनल में 92 मैच खेले हैं, जिनमें सिर्फ 7.18 की इकॉनमी से रन देकर 110 विकेट लिए हैं.

जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर ब्रैड इवांस. - Photo Gallery
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ब्रैड इवांस

29 साल के ऑलराउंडर ब्रैड इवांस भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वह टी20 इंटरनेशनल में आखिरी ओवर्स में तेजी से रन बना सकते हैं. इसके अलावा गेंदबाजी से भी विकेट भी चटका सकते हैं. ब्रैड इवांस के नाम इस फॉर्मेट में 34 मैचों में 50 विकेट दर्ज हैं. साथ ही उन्होंने 20 पारियों में 185 रन भी बनाए हैं.

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जिम्बाब्वे की स्क्वाड

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मैडेंडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा.

Tags:
Ind vs Zim
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