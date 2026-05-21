कितना भी एक्सरसाइज करो मोटापा कम ही नहीं होता! 5 योगासन जो चर्बी कर सकते हैं कम, नियमित अभ्यास से मिलेगा लाभ

स्लिम और फिट फिगर पाना हर किसी की चाह होती है, लेकिन मोटापा बढ़ने के बाद उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है. लोग डाइटिंग करने से लेकर उपवास करने तक वजन नियंत्रित करने के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं. पर उससे भी लाभ नहीं मिलता. यहां कुछ आसान योगासन बताये गए हैं, जो आपकी निश्चित समय-सीमा के अंदर वजन बढ़ाने में मदद करेंगे.