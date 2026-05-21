कितना भी एक्सरसाइज करो मोटापा कम ही नहीं होता! 5 योगासन जो चर्बी कर सकते हैं कम, नियमित अभ्यास से मिलेगा लाभ
स्लिम और फिट फिगर पाना हर किसी की चाह होती है, लेकिन मोटापा बढ़ने के बाद उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है. लोग डाइटिंग करने से लेकर उपवास करने तक वजन नियंत्रित करने के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं. पर उससे भी लाभ नहीं मिलता. यहां कुछ आसान योगासन बताये गए हैं, जो आपकी निश्चित समय-सीमा के अंदर वजन बढ़ाने में मदद करेंगे.
प्लैंक पोज़ (फलकासन)
इस पुश-अप पोज़ में अपने शरीर को सीधा रखते हुए कुछ देर रुकें। यह कोर स्टेबिलिटी बढ़ाने और पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने में बेहद कारगर है।
कुर्सी मुद्रा (उत्कटासन)
एक अदृश्य स्क्वाट की नकल करके, यह मुद्रा जांघों, नितंबों और कोर में प्रमुख मांसपेशी समूहों को सक्रिय करती है, जिससे यह एक शक्तिशाली कैलोरी बर्नर के रूप में कार्य करती है।
नाव मुद्रा (नवासना)
बैठने की हड्डियों पर संतुलन बनाते हुए पैरों और धड़ को ऊपर उठाने से आपकी गहरी पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे आपके मध्य भाग को टोन करने और पेट को सुडौल बनाने में मदद मिलती है.
सेतु बंध सर्वांगासन
कूल्हों को ज़मीन से ऊपर उठाने से कोर और ग्लूट्स (कूल्हे की मांसपेशियां) मजबूत होती हैं. साथ ही, यह थायरॉइड ग्रंथि की हल्की मालिश भी करता है, जिससे चयापचय दर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.
कोबरा पोज (भुजंगासन)
पेट के बल लेटकर छाती को ऊपर उठाने से पेट की मांसपेशियां खिंचती हैं, पीठ मजबूत होती है और समग्र चयापचय में वृद्धि होती है.